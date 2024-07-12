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​Играй, Россия: портрет отечественного геймера // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Что из себя представляют российские геймеры

​Играй, Россия: портрет отечественного геймера // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: ru.freepik.com

Гейминг в России давно перестал быть просто развлечением для подростков. Сегодня это огромная индустрия, охватывающая все возрастные и социальные группы. Кто именно играет в видеоигры в России, какие устройства предпочитают геймеры, как они относятся к продукции отечественных разработчиков и что думают о киберспорте — в обзоре siapress.ru со ссылкой на исследование ВЦИОМ.

Кто в игре

Почти каждый пятый опрошенный — 22% — играет в видеоигры, еще 21% увлекались этим раньше. А вот 57% сограждан совсем незнакомо это направление досуга.

Гейминг в России можно охарактеризовать следующими чертами:

Мужское увлечение. Среди мужчин почти вдвое больше как нынешних (30%), так и бывших (27%) геймеров, чем среди женщин (по 16%).

Молодежное занятие. Основная аудитория видеоигр – зумеры (18-23 года), из которых играют 59%. Также активно занимаются этим увлечением младшие миллениалы (41%).

Дорогостоящее хобби. Видеоигры привлекают в основном тех, кто оценивает свое материальное положение как хорошее (играют 27%, играли 26%) или среднее (22% и 21%). В низкодоходной группе процент бывших и нынешних геймеров составляет 15% и 17%.

Городская привилегия. Около четверти городских жителей (24-29%) и только каждый девятый сельский житель (11%) сегодня играют в видеоигры. Это можно объяснить демографической структурой сельской местности, где преобладают пожилые люди.

Подчеркнем, что большинство российских геймеров, а именно 74%, предпочитают скачивать видеоигры бесплатно, об этом сообщили «Известиям» специалисты индустрии. Так, за первый квартал 2024 года отечественные потребители загрузили контента на 118 миллиардов рублей, что вдвое больше суммы, потраченной на покупку лицензий за аналогичный период.

Эксперты связывают подобную тенденцию с уходом из России ряда зарубежных компаний, что оставило пользователей без привычного способа оплаты. Тем не менее представители отрасли уверены: для развития сферы видеоигр в стране необходимо поддерживать отечественные студии и разработки.

На чем предпочитают играть россияне

Несмотря на разнообразие игровых платформ (и в то же время их ограничения), российские геймеры предпочитают в среднем играть на двух устройствах из возможных семи.

Лидером среди ответов остается персональный компьютер и ноутбук (74% среди бывших и нынешних геймеров). На втором месте мобильный телефон (55%), причем он более популярен среди нынешних геймеров по сравнению с бывшими (63% vs. 46%).

Каждый пятый предпочитает играть на PlayStation (22%), а 17% выбирают планшеты. Меньшей популярностью пользуются такие игровые приставки как Xbox (11%), Nintendo Switch (5%) и Steam Deck (3%).

Причем, молодежь в возрасте 18-23 лет чаще других выбирает мобильные телефоны для игр (66%), тогда как среди 24-32-летних популярностью пользуется игровая консоль PlayStation (41%). Однако оба поколения объединяет любовь к играм на компьютере.

Кроме того, женщины чаще мужчин играют на мобильном телефоне.

Более «всеядными» оказались геймеры, предпочитающие видеоигры на консолях (доля группы – 26%). Более избирательны в этом вопросе ПК- и «мобильные» игроки.

Отношение к отечественным видеоиграм

Цифровые продукты, созданные российскими разработчиками, не пользуются большой популярностью. В течение последних двух-трех лет в отечественные видеоигры играли лишь три из десяти геймеров (29% из тех, кто играет или играл раньше). В группе зумеров этот показатель значительно выше – шесть из десяти (62%).

Примечательно, что большинство из тех, кто пробовал российские игры, остались довольны: 91% респондентов (из числа бывших и нынешних геймеров, игравших в российские видеоигры в последние годы) отметили положительные впечатления. Это касается не только новых игр, но и проверенных временем культовых проектов, таких как «Аллоды», «Корсары», «Мор.Утопия», которые завоевали поклонников не только в России, но и за рубежом.

Однако более половины геймеров (56%) в последние годы не играли в видеоигры отечественного производства, а еще 15% затруднились ответить на вопрос.

Напоминаем, что в 2024 году вышла историческая видеоигра «Смута». Это проект российских разработчиков, получивший поддержку Института развития интернета. В итоге часть любителей игр раскритиковала «Смуту» за сценарную составляющую, историческую недостоверность и геймплей.

«То, что мы наблюдаем сейчас, характерно не только для «Смуты». Те, кто следит за новостями мира игр, наверняка помнят, с чем в свое время столкнулся Atomic Heart и сколько критики она получила еще до выхода. А ведь причина всего лишь в том, что у проекта российские корни. Это ни в коем случае не должно стать демотивирующим фактором для наших разработчиков, потому что российские игроки действительно болеют за отечественный геймдев и могут оказать необходимый уровень поддержки», — высказался ранее в «Lenta.ru» заместитель председателя Комиссии Общественной палаты России по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Отношение к киберспорту

Для геймеров с соревновательным духом киберспорт может стать не только источником дохода, но и шансом проявить свои навыки, найти единомышленников и даже обрести популярность. Несмотря на все эти перспективы, в России по-прежнему относятся со скептицизмом к подобным соревнованиям.

«Около половины опрошенных отнеслись бы отрицательно к тому, что их ребенок или внук увлекся бы киберспортом (46%, 2021 г. – 46%). Каждый третий воспринял бы эту новость положительно (33%, 2021 г. – 34%), еще 11% остались бы к ней безразличны (2021 г. – 12%)», — говорится в результатах опроса ВЦИОМ.

Положительное отношение к киберспорту чаще демонстрируют россияне, сами увлекающиеся видеоиграми, особенно мужчины, лица до 42 лет, а также городские жители.

Напоминаем, в конце 2023 года в Югре выпустили видеоигру по мотивам сказаний северных народов, она появилась на платформе VK Play.


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Сегодня в 15:57, просмотров: 196, комментариев: 0
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