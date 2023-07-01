Топ-10 лучших научно-популярных лекций, прочитанных в Сургуте и для сургутян

Традиция проведения научно-популярных лекций в Сургуте приближается к десятилетнему отрезку – первые подобные мероприятия провел СИА-ПРЕСС восемь лет назад. С тех пор наш город посетили многие ведущие популяризаторы науки России, а с приходом пандемии это движение отчасти переместилось в онлайн. А 25 июня в Сургуте в рамках Дня молодежи прошел фестиваль науки и технологий ЮНТИ, где вновь были живые лекторы.

Так постепенно копился интересный видеоархив выступлений, записанных в Сургуте или для сургутян, но в онлайне. Представляем вам обзор разноплановых, но неизменно интересных выступлений научно-популярного характера – от медицины и астрофизики до психиатрии и мифологии. Приятного просмотра!

«Мифы о лекарствах», Алексей Водовозов

Один из известнейших популяризаторов науки и конкретно медицины в России – бывший военный врач, научный журналист и автор книги «Пациент разумный» Алексей Водовозов. У этой лекции «говорящее» название – спикер рассказывает, например, о том, нужно ли сразу выбрасывать лекарства после истечения срока годности, можно ли ломать таблетки и капсулы, чем их можно запивать и чем нельзя заедать, и многое другое, связанное с медикаментами и нашими заблуждениями о них. Не только интересно, но и полезно.

«Музыка и мозг», Алексей Паевский

Алексей Паевский – также один из известных популяризаторов науки в России. Одна из его специализаций – нейробиология, он даже основал и остается главным редактором портала Neuronovosti.ru (хотя некоторые могут вспомнить Алексея по телевизионной «Своей игре», где он неоднократно и успешно выступал).

Лекция «Музыка и мозг» посвящена тому, как мы слушаем музыку. Автор рассказывает, какие части мозга отвечают за восприятие ритма, а какие — мелодии, какие отличия в активности нейронов обнаруживаются у исполнителей джазовой импровизации и классической музыки, как музыка влияет на интеллектуальные способности, в частности – правда ли, что Моцарт делает нас умнее, а рок – глупее? Эта лекция прозвучала 25 июня в Сургуте на площадке «Движение к знаниям» в рамках фестиваля науки и технологий ЮНТИ.

«Хакнуть сон: ожидания и реальность», Анна Хоружая

<span class="authorbottom fn">Дмитрий Щеглов</span> </p> </div> </div> <div class="block clearfix"> <div class="block-inner"> <div class="vote" data-id="122843"> <div class="a-right"> <a class="newsLikebutton" rel="122843" title="Нравится" href="#"><i class="fa fa-thumbs-up"></i> нравится (0)</a> <a class="newsDislikebutton" rel="122843" title="Не нравится" href="#"><i class="fa fa-thumbs-down"></i> не нравится (0)</a> </div> <div class="row diagram"> <div class="col-12"> <div style="width: 2%" class="bar progress-success"></div> <div style="width: 0%" class="bar progress-danger"></div> </div> </div> </div> </div> </div> <script> jQuery(function($) { $(document).on('click', '.newsLikebutton', function() { var t = $(this); $.ajax({ 'success': function(html) { $('.vote[data-id=' + t.attr('rel') + ']').html(html); }, 'url': '/article/like', 'cache': false, 'data': 'id=' + t.attr('rel') }); return false; }); $(document).on('click', '.newsDislikebutton', function() { var t = $(this); $.ajax({ 'success': function(html) { $('.vote[data-id=' + t.attr('rel') + ']').html(html); }, 'url': '/article/dislike', 'cache': false, 'data': 'id=' + t.attr('rel') }); return false; }); }); </script> <!-- <p class="a-right" rel="noindex">Нашли ошибку в тексте? <br/>Выделите текст и нажмите <b>CTRL+Enter</b></p>--> <div class="clr"></div> <hr/> <b>01 июля в 10:33</b>, просмотров: 439, комментариев: 0 </article> </div> <hr/> <!-- Социальные кнопки --> <!-- End.Социальные кнопки --> <script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <!-- InNews --> <ins class="adsbygoogle" style="display:block" data-ad-client="ca-pub-6383208463701144" data-ad-slot="2772721621" data-ad-format="auto" data-full-width-responsive="true"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script> <!-- <hr/>--> <hr/> <div class="portlet" id="yw1"> <div class="portlet-content"> <a id="comments"></a> <div id="commentTitle" style="margin-bottom: 15px; font-size:14px; font-weight: bold;">Комментариев пока нет.</div> <div class="commentContainer" data-id="122843"> </div> <hr /> <!-- Форма добавления комментария --> <p>Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.</p> <p>Вы можете <a href="/login?return_url=/_opinions/122843-top-10-luchshih-nauchno-populyarnih-lektsiy-prochitannih-v-surgute-i-dlya-surgutyan">войти на сайт</a> </div> </div></div> <div id="end-article-view"></div> <iframe src="/?clean=1" frameborder="0" id="main-clean" style="display: none">