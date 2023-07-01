Топ-10 лучших научно-популярных лекций, прочитанных в Сургуте и для сургутян

Традиция проведения научно-популярных лекций в Сургуте приближается к десятилетнему отрезку – первые подобные мероприятия провел СИА-ПРЕСС восемь лет назад. С тех пор наш город посетили многие ведущие популяризаторы науки России, а с приходом пандемии это движение отчасти переместилось в онлайн. А 25 июня в Сургуте в рамках Дня молодежи прошел фестиваль науки и технологий ЮНТИ, где вновь были живые лекторы.
Так постепенно копился интересный видеоархив выступлений, записанных в Сургуте или для сургутян, но в онлайне. Представляем вам обзор разноплановых, но неизменно интересных выступлений научно-популярного характера – от медицины и астрофизики до психиатрии и мифологии. Приятного просмотра!
«Мифы о лекарствах», Алексей Водовозов
Один из известнейших популяризаторов науки и конкретно медицины в России – бывший военный врач, научный журналист и автор книги «Пациент разумный» Алексей Водовозов. У этой лекции «говорящее» название – спикер рассказывает, например, о том, нужно ли сразу выбрасывать лекарства после истечения срока годности, можно ли ломать таблетки и капсулы, чем их можно запивать и чем нельзя заедать, и многое другое, связанное с медикаментами и нашими заблуждениями о них. Не только интересно, но и полезно.
«Музыка и мозг», Алексей Паевский
Алексей Паевский – также один из известных популяризаторов науки в России. Одна из его специализаций – нейробиология, он даже основал и остается главным редактором портала Neuronovosti.ru (хотя некоторые могут вспомнить Алексея по телевизионной «Своей игре», где он неоднократно и успешно выступал).
Лекция «Музыка и мозг» посвящена тому, как мы слушаем музыку. Автор рассказывает, какие части мозга отвечают за восприятие ритма, а какие — мелодии, какие отличия в активности нейронов обнаруживаются у исполнителей джазовой импровизации и классической музыки, как музыка влияет на интеллектуальные способности, в частности – правда ли, что Моцарт делает нас умнее, а рок – глупее? Эта лекция прозвучала 25 июня в Сургуте на площадке «Движение к знаниям» в рамках фестиваля науки и технологий ЮНТИ.