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В нашем регионе этот праздник давно перешагнул рамки исключительно профессионального

Председатель думы Сургута поздравляет с Днем работников нефтяной и газовой промышленности

В нашем регионе этот праздник давно перешагнул рамки исключительно профессионального

Дорогие сургутяне!

Искренне поздравляю вас с Днём работников нефтяной и газовой промышленности. В нашем регионе этот праздник давно перешагнул рамки исключительно профессионального.

Первооткрыватели западносибирской нефти не только пополнили запасы углеводородов страны на десятилетия вперёд, но и дали мощный импульс для экономического развития Югры и Сургута в частности.

Новые поколения геологов, нефтяников, газовиков, продолжая традиции первопроходцев, бережно относятся к нашему городу. Думают не только о производственных показателях, но и несут социальную миссию, вкладывая средства в развитие нашего любимого города, заботятся о благополучии и сохранении обычаев коренных малочисленных народов Севера.

С праздником, уважаемые работники и ветераны нефтяной и газовой промышленности! Благодарю Вас за заботу о сургутянах. Желаю, здоровья, внимания близких, мира и процветания.


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Сегодня в 11:10, просмотров: 50, комментариев: 0
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