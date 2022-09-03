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Благодаря вашему труду нефтегазовый комплекс был, есть и будет надёжной опорой для экономики Югры и России в целом

Глава Сургутского района поздравляет с Днем работников нефтяной и газовой промышленности

Благодаря вашему труду нефтегазовый комплекс был, есть и будет надёжной опорой для экономики Югры и России в целом

Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днем работников нефтяной и газовой промышленности.

Свой профессиональный праздник отмечают все, кто связал свою жизнь с добычей нефти и газа. Искренне поздравляю всех, кто сейчас на трудовой вахте, дома или на заслуженном отдыхе. Благодаря вашему труду нефтегазовый комплекс был, есть и будет надёжной опорой для экономики Югры и России в целом. В этом году на территории Сургутского района добыто 35,5 миллионов тонн нефти, это на 5% больше уровня прошлого года.

Друзья, с праздником Вас! Мира, здоровья и благополучия!


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Сегодня в 11:11, просмотров: 63, комментариев: 0
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