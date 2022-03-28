Что такое «карточные / пластиковые туры» и кому они могут пригодиться

Туристическая отрасль в России вновь демонстрирует чудеса адаптивности и поиска источников выживания даже в современных кислотных условиях. Совсем недавно актуальными были «вакцинные туры», итогом которых было получение западных прививок от коронавируса, что открывало доступ во многие страны. Теперь туроператоры пытаются помочь клиентам в решении другой проблемы – изоляции россиян от мировой финансовой системы. Для этого они предлагают «карточные», или «пластиковые» туры – короткий выезд в одну из стран ближнего зарубежья с целью открыть интегрированные в мир счета и карты VISA и MasterCard.

Зачем это нужно?

Международные платежные системы VISA и MasterCard прекратили обслуживание российских клиентов. Внутри нашей страны ими еще можно платить, так как эти транзакции обслуживает отечественная НСПК. А вот возможность купить что-нибудь зарубежом из России закрыта – билеты иностранных авиакомпаний, подписки на различные сервисы (например, Apple iCloud, пространство на Google Disc, Youtube Premium, либо VPN, которые приобрели актуальность и популярность). Не говоря уж о том, что расплатиться выпущенными в России картами во время туристической или рабочей поездки в абсолютном большинстве стран мира невозможно.

Единственный ручеек, соединяющий нашу страну с мировым финансовым океаном – карты китайской платежной системы Union Pay, но их выпуск в России находится на очень низком уровне, а цены зашкаливают. Например, в «Газпромбанке» сделать такую карту в пластиковом воплощении стоит 15 000 рублей.

И что делать?

Предложение от туроператоров – кататься на несколько дней в сопредельные страны, чтобы совместить приятное (экскурсии) с полезным (открытием счета и выпуском карты). Как рассказывает АТОР, первым с таким предложением вышел «ВЕДИ Групп» с туром «За VISA в Узбекистан». По информации издания, запуском и проработкой аналогичных продуктов занимаются другие крупные игроки российского рынка – BSI Group, «Русский экспресс», «Интурист».

Механика следующая – человек покупает тур (цена – примерно 27-28 тысяч рублей, но без учета перелета), и на 3-4 дня летит в определенную страну – сейчас в этом пуле Узбекистан, Казахстан, Армения, Киргизия, Турция, Киргизия. Как правило, клиент заранее передает свои данные туроператору, чтобы тот отработал с банком все нюансы, и осталось только посетить отделение, подписать бумаги и забрать карту.

Информацию о том, будут ли такие туры из Сургута, пока найти не удалось. Известно только, что прямые рейсы из Сургута есть в Анталью (Турция), Ош (Киргизия) и Худжанд (Таджикистан – его в списке стран «пластикового туризма» почему-то пока нет), и стоят они довольно дорого – не менее 40 тысяч рублей в обе стороны в течение апреля. Впрочем, с пересадкой в Москве это все равно встанет не меньше, чем в те же 40 тысяч.

А как я смогу этими картами пользоваться?

В дальнейшем останется только обойти последнюю препону – запрет на перечисление валюты даже на собственные иностранные счета. Тут поможет следующее: как правило, банки из указанных выше стран принимают платежи через систему «Золотая корона», карты могут быть мультивалютными (рубль-доллар-евро) с возможностью пополнить в рублях и поменять на нужную валюту внутри приложения. А также существует правило, по которому можно переводить на иностранные счета близких родственников до $5000 в месяц.

Помните, что расплачиваться иностранными картами VISA и MasterCard в России будет нельзя. Они – исключительно для «внешнего рынка».

И, последнее – с появлением интереса и спроса на такие туры неизбежно будут материализовываться мошенники. Так что, если решитесь – тщательно проверяйте оператора, который организует для вас эту поездку.