Роспотребнадзор рассказал, в каких случаях можно вернуть деньги за авиабилеты

«В конце февраля я планировала уехать в Сочи, но аэропорты на юге России закрылись в самый неподходящий момент. В итоге мои билеты «сгорели». Можно ли вернуть потраченные деньги за отмененный рейс? И что нужно для этого сделать?» – читательница siapress.ru Надежда Бубнова.

О том, как вернуть деньги за авиабилеты – отвечает Роспотребнадзор.

Правилами воздушных перевозок пассажиров установлено, что в случае отмены или задержки рейса, изменения маршрута перевозки, либо выполнения рейса не по расписанию пассажир имеет право на возврат уплаченной за воздушную перевозку провозной платы.

Учитывая форс-мажорные обстоятельства, а именно приостановку работы ряда аэропортов юга России 24 февраля, а также невозможность выполнения авиакомпаниями рейсов, сообщаем, что пассажиры отмененных рейсов могут вернуть деньги за билеты, либо обменять билеты на другие даты.

Для этого необходимо обратиться к авиаперевозчику или организации, у которой приобретались билеты, и подать соответствующее заявление.

За дополнительными консультациями, а также помощью при составлении заявлений к перевозчикам потребители могут обращаться в отдел защиты прав потребителей управления по телефону – 8 (3467) 360 003 (доб. 1600).

Также продолжает работу Единый консультационный центр Роспотребнадзора (телефон 8-800-555-49-43), организованный в целях консультирования граждан по вопросам санитарного законодательства и законодательства о защите прав потребителей, а также оперативного реагирования на нештатные ситуации.