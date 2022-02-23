Главный врач Окружного кардиологического диспансера Ирина Урванцева поздравляет с Днем защитника Отечества

Статистика неумолима - чаще всего пациентами Кардиоцентра становятся мужчины. Именно представители сильной половины человечества наиболее подвержены сердечно-сосудистым недугам.

Представляя силу и уверенность в профессиональной среде, обеспечивая благополучие близких, о своем здоровье мужчины, как правило, забывают. Поэтому сегодня, в мужской праздник, я хочу напомнить и пожелать защитникам Отечества оставаться ответственными за свое здоровье. В заботе о своем сердце отражается и ваша забота о родных. Им не придется беспокоиться, если глава семьи здоров и полон сил. Именно такими – активными, бодрыми и успешными я желаю вам, уважаемые мужчины, оставаться долгие годы!

Удачи вам во всех начинаниях и только мирного неба!