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«Именно такими – активными, бодрыми и успешными я желаю вам, уважаемые мужчины, оставаться долгие годы!»

Главный врач Окружного кардиологического диспансера Ирина Урванцева поздравляет с Днем защитника Отечества

«Именно такими – активными, бодрыми и успешными я желаю вам, уважаемые мужчины, оставаться долгие годы!»

Статистика неумолима - чаще всего пациентами Кардиоцентра становятся мужчины. Именно представители сильной половины человечества наиболее подвержены сердечно-сосудистым недугам.

Представляя силу и уверенность в профессиональной среде, обеспечивая благополучие близких, о своем здоровье мужчины, как правило, забывают. Поэтому сегодня, в мужской праздник, я хочу напомнить и пожелать защитникам Отечества оставаться ответственными за свое здоровье. В заботе о своем сердце отражается и ваша забота о родных. Им не придется беспокоиться, если глава семьи здоров и полон сил. Именно такими – активными, бодрыми и успешными я желаю вам, уважаемые мужчины, оставаться долгие годы!

Удачи вам во всех начинаниях и только мирного неба!


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23 февраля в 07:30, просмотров: 967, комментариев: 2
Комментарии:
Сергей Б
23 февраля в 12:01
Блин, всех мужиков уже извели. Скоро защищать Отечество совсем некому будет.
Dochimacho
23 февраля в 12:59
Почему только мужчины? Женщин военнообязанных нет? Это не гендерный красный день календаря. Уж кто, кто, а врач это должна знать.
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