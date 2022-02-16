НТЦ в Сургуте подорожал с 52 до 90 миллиардов. Что происходит

Научно-технический центр в Сургуте будет стоить не 52, а 90 млрд рублей. Такие данные привели региональные власти на минувшей неделе. Что вообще происходит с этим проектом, и почему, несмотря на все реляции власти о важности НТЦ для Сургута и региона широкая общественность до сих пор практически ничего о нем не знает? Обсудили обозреватель siapress.ru Дмитрий Щеглов и издатель газеты «Новый Город» Тарас Самборский.
Д.Щ.: Меня зовут Дмитрий Щеглов. «Это о чем говорят». Мы продолжаем. В первой части нашего сегодняшнего разговора мы обсудили первый отчет главы города Андрея Филатова о своей работе, о работе своей администрации в 2021 году. Сейчас перейдем к одному из частных пунктов того, что было упомянуто в ходе этого отчета. Это Научно-Технический центр. Называется он, по-моему, у нас «Юнити Парк». И раньше он стоил 52 млрд рублей. И вот буквально на минувшей неделе на уровне округа прозвучала новая цифра, что, по-моему, будет он стоить 90 млрд рублей. И дальше там все как бы также было: где-то 10 лет на реализацию, там 1600 рабочих мест и всякое-всякое прочее, много разных красивых цифр, которые должны всех нас сильно восхитить и воодушевить. Давай подумаем о том, почему же могло случиться такое резкое удорожание? Дело исключительно только в том, что у нас в стране материалы подорожали в течение 2021 года очень серьезно в России? Или что-то еще там может крыться?
Т.С.: Я вообще думаю, что проект Научно-Технического центра в Сургуте – это на сегодня самый таинственный проект и в Сургуте, и в Югре. Я бы вообще его на данном этапе называл Научно-таинственный центр. И это название более всего соответствует тому статусу, тому объему информации об этом проекте, который мы все знаем. Даже можно сравнить. У нас есть рядом мост. Тоже крупный проект федерального значения, очень важный для нашего региона, для Сургута, Сургутского района. И об этом проекте очень много известно: мы знаем бюджет, мы знаем сроки строительства, мы знаем даже , как он будет выглядеть, нам показывали какие-то эскизные картинки. Да мы даже знали про Перинатальный центр очень много, тоже бюджетные деньги, проект, но он несравнимо дешевле НТЦ, теперь он, получается, более, чем в 5 раз дешевле, чем будущий наш НТЦ.
Д.Щ.: При условии, что он сам подорожал существенно, строительство.
Т.С.: Он подорожал с 10 до 13, потом с 13 до 15, в результате он закончил свой проектный путь, кажется, на 18 млрд рублей. Когда подобные проекты, на которые обращено внимание властей всех уровней, дорожают в 2 раза, конечно, это требует определенного объяснения общественности. В общем-то, не страшно, что он будет стоить 100 млрд , пусть он стоит хоть 100 трлн. Если на этот проект привлекаются подтвержденные инвестиции, федеральные, например, деньги какие-то, или это госбюджет, или это корпорации, которые дают на этот проект деньги, это прекрасно, потому что проекты притягивают инвестиции в нашу территорию. По элементарным законам экономики это даст импульс для развития территории. Еще раз повторю: власти каждого уровня (округ, город), подчеркивает из выступления в выступление – это важнейший проект для нашего региона, для нашего города, мы там за ним тщательно следим, мы как-то участвуем в нем. Но я думаю, что после 3-ех лет существования этого проекта, пора выходить в публичное пространство. Пора все-таки объяснять, чем проект НТЦ или, как ты сказал он сейчас называется, такое бизнесовое название у него появилось – «Юнити Парк».
Д.Щ.: Ага.
Т.С.: А шаг в сторону частного маркетинга сделан. Потому что «Юнити Парк» – это что-то больше как бы похожее на красивое частное, а не на госпроект. Если проект дорожает в два раза, вот такого объекта важнейшего, о котором все власти всех уровней говорят, что это самый важный, чуть ли не самый важный проект на 10-летия вперед, то требуется объяснение, конечно. Потому что само проектирование этого проекта, прошу прощения за тавтологию, ну все, просто проектные работы, проект, чего будет построено, изыскания, по одной цифре, которые я видел, 4 млрд рублей. Это гигантская сумма, конечно.
Д.Щ.: Да.
Т.С.: Просто 4 млрд рублей – проектирование одно. А это разного уровня сложности бумажки. Но все-таки НТЦ – это строительство общего назначения, как говорят. То есть это не мост, это не космодром, это не аэродром, это не какие-то там новые очистные сооружения или электростанции. То есть это строительство общего назначения. Хотелось бы понимать, ну если это, конечно, интересно всем нам, сургутянам, вот это вот интересно нам или не интересно, что за этими деньгами скрывается? Какая отдача от этих 90 млрд будет Сургуту? Действительно, речь идет о новом градообразующем предприятии. И здесь тот же Филатов, как руководитель местной власти, он же говорит, что задача наша, как у власти, – обеспечить проект именно НТЦ, а не, например, девелоперского проекта.
Потому что, в чем сегодня подозревают, собственно, модераторов проекта НТЦ. В том, что под видом социально-значимого объекта фактически будет осуществлен проект девелоперский с элитным жильем, я не знаю, с яхтами, с причалами, с коммерческой инфраструктурой, который будет генерировать коммерческую выручку в пользу коммерческих организаций. Забегая вперед, я скажу, что для меня, даже если возможен такой поворот, все-таки там господа Кандаковы, которые там занимаются, это, скорее, предпочтительнее, чем, я не знаю, какая-нибудь шиномонтажка или очередная какая-нибудь…
Д.Щ.: Да, какие-нибудь уродливые многоэтажные дома…
Т.С.: Некрасивые… Я сейчас сказал вещь такую очень провокационную, надо понимать, безусловно, я против того, чтобы за бюджетные деньги такие колоссальные выгодоприобретателями оказались только коммерческие структуры. Мы же гадаем, мы же, действительно, не видели до сих пор ни одной внятной презентации НТЦ, и мы не видели ни одного подтверждения того, что все произошедшие изменения данного проекта за последние 3 года являют собой улучшение проекта НТЦ, а не уход от НТЦ в таком процентном соотношении к девелоперскому проекту в таком-то процентном соотношении. Поскольку этой информацией никто не обладает, кроме, я думаю, модераторов этого проекта, приходится гадать. Вообще, во всем мире крупные научные центры за счет государства и за счет спонсоров осуществляются на базе университетов, и университеты являются градообразующими предприятиями в очень многих странах.
То есть, например, та же Голландия. У нее есть целая политика по поддержке городских местных университетов, а в Голландии большинство всех голландских университетов входят в топы всех мировых университетов, там все очень хорошо с наукой и с университетами, и есть просто города, которые существуют за счет университета, город, в котором 80 тысяч населения, а все, что связано с университетом — студенчество, преподаватели, обслуживающий персонал — это 50 тысяч населения. Мы молчим, про Оксфорды и так далее... И такие всякие известные примеры. Нет.
Эта политика совершенно сознательна. Сам по себе научно-технический центр или центр — он ничто. Его нельзя поставить в какое-то поле. Он должен к чему-то прислоняться. В мире эта практика развития университетов, развития территории, развития муниципалитетов, городов за счет развития этих НТЦ апробирована и дает прекрасные плоды.
Есть еще вариант развивать научно-технический центр на базе частных университетов, потому что частные университеты тоже сильная вещь, это в России, как один из примеров, Сколково, достаточно, правда, спорный, но... Кстати говоря, НТЦ тесно сотрудничает со Сколково, ну, молодцы. Есть еще научно-технические центры при корпорациях, просто при корпорациях, при больших заводах, например, при, я не знаю, автоконцерн Skoda, но он сам по себе входит в концерн Фольксваген, но при Шкоде существует гигантский университет с совершенно интересными направлениями, факультетами, специальностями, его диплом котируется, он сконвертирован автоматически у немцев, естественно, и в Финляндии, видимо, у них там какая-то тоже есть сеть, завод или дистрибьюция.
Вот три таких варианта создания НТЦ. Какой вариант будет в Сургуте, мне пока не известно. Мы пока его не видим. Будет ли это при Сургутском государственном университете. Это было бы, кстати говоря, очень неплохо, если бы Сургутский госуниверситет усилился за счет НТЦ и наконец-то после 20-ти лет своего существования превратился в очень мощный учебный и научный региональный университетский центр.
Д.Щ.: Угу.
Т.С.: Это было бы логично. Пока НТЦ вроде бы как, за счет каких-то программ, просто сотрудничает, кооперируется с Сургутским университетом. Там ту же геномную лабораторию они купили, по-моему, за 3 млрд. Вот и все. Поэтому, что? С НТЦ все очень интересно, все очень таинственно. Возможно, увеличение бюджета в 2 раза связано с тем, что нас ждут какие-то изменения в системе управления этим проектом, может, все-таки, усилился интерес потенциального инвестора в это дело — мы же помним, как Владимир Владимирович наш обращался с такой прозрачной просьбой и к Владимиру Леонидовичу, да там Игорь Иванович Сечин где-то рядышком тоже обитает с темой генетики. Будем смотреть, как наш научно-таинственный центр преобразуется, наконец, в научно-технический центр.
Д.Щ.: Да. Надо сказать, что с информационной точки зрения обслуживание этого проекта оставляет желать намного лучшего. Потому что мало кто что знает об этом обо всем происходящем. Хочется, конечно, знать больше. Маленькая ремарка еще одна, которая на этой неделе у нас случилась — вышла новость о существенном приросте на найм ученых в России, в Югре, в частности, в Югре, например, спрос , количество вакансий выросло на 60 процентов. Но другая часть этой ремарки, при всем том, что естественно это хорошо, когда ученые востребованы, это здорово, но заканчивается это, по-моему, не очень хорошо, потому что средняя зарплата, которую у нас предлагают ученому в Югре — это 50 тысяч рублей. Мне сложно себе представить ученого, который бы мог работать за 50 тысяч рублей. И мне кажется, что это все-таки не та зарплата, у нас таксисты и продавцы получают столько же, а то и больше намного. Так что ...
Т.С.: А здесь мы рискуем уйти в нашу любимую тему, опять-таки, изменения населения и причины. Я, кстати говоря, всем под финиш рекомендую включить действия Калужского губернатора, господина Шапша, фамилия у него такая, такой поселок есть в Ханты-Мансийском автономном округе. Он отказался выполнять общероссийскую программу по переселению соотечественников. Потому что итогом этой программы в течение 10-ти лет стало то, что вместо жителей России его регион, в котором тот же Фольксваген сборочный, завод есть, по-моему, еще пару заводов автомобильных, и он хочет там построить завод Tesla, в его регион стали приезжать жители Средней Азии и получать российские паспорта, и в результате ни на один завод они не нашли специалистов, а заполнили только сферу услуг в виде такси и торговых центров.
Д.Щ.: Я бы сказал, что мне совершенно не жалко, чтобы таксисты и продавцы получали много денег, мне жалко видеть ту ситуацию, когда ученые получают мало денег.
Т.С.: Жалко, когда государство разрабатывает программы по привлечению качественного населения на свою территорию, под эти программы выделяются фантастические средства, кстати говоря, из отчета главы мы тоже услышали, что очень много денег выделяются на строительство новых школ, детских садов, социальной инфраструктуры, но при этом мы получаем в результате население, которое не адекватно этим инвестициям увеличивает региональный валовый продукт. Вот о чем речь. Если на 90 млрд рублей будет создан НТЦ в Сургуте, то зарплаты в 50 тысяч рублей никакого прорыва не в экономике, не в интеллектуальном пространстве, безусловно, не произойдет. Вот о чем мы с тобой говорим.
Д.Щ.: Ладно. Мы будем завершать на этой неделе наш разговор. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, в Телеграме, в соцсетях, читайте нас на СИА-ПРЕСС, там у нас еще расшифровки непосредственно вывешиваются всех наших разговоров и другие видео, и другие интересные материалы. Так что на следующей неделе снова встретимся, снова поговорим о том, что было важно. До новых встреч! До свидания!
Т.С.: Да, всем спасибо, друзья! Всем пока!
"Новая нефть - мозги" и тп выражения уже все слышали. У поколения 25-35-45-50 кроме мозгов, есть дети, и детям хочется дать лучшее конкурентное образование, в безопасности. Значит чтобы удержать и привлекать мозги - надо строить соответствующую инфраструктуру. Нужны сильные школы. А это сильные учителя. Учителя - звезды. Кроме того у многих дети в спорте - футболе, гимнастике, хоккее - а это инфраструктура, тренера, тренера - звезды, команды с победами. Условный я - ученый, не поеду в Сургут, если мои дети там не продолжат на высочайшем уровне свой образовательный путь. Это важно!
Дальше про университет - кто там ректор? Как можно под такого ректора заводить хоть какие-то проекты? Одумайтесь такое публично говорить.
Пока в Сургуте есть время и деньги - надо звать звезд, чтобы они создавали с нуля школы (которые переедут в новые здания нтц), развивали спортивные команды (на тренеров идут, едут, сбегаются со всей страны). И надо уже что-то делать с Университетом, который тоже должен привлекать ученых со всей страны.
Поэтому конкурс в СПК (три ПТУ под одной крышей) будет с каждым годом расти. И ведь это не от того, что троечников не хотят переводить в 10-е классы, большинство из которых профильные, а исключительно по причине возросшего престижа рабочих профессий!
Попробуем разобраться. Объективные причины. Может наука в Сургуте шагает семимильными шагами и возникновение НТЦ стало объективно необходимым. Не знаю. Но при всей прыткости советского режима науку в Сургуте (имеется ввиду чистую науку) они в упор не видели. Хотя первое научное учреждение появилось в Сургуте в 1965 году в составе НПУ «Сургутнефть» в виде Цеха Научно-исследовательских и производственных работ (ЦНИиПР). Далее появилась уже в ПО «Сургутнефтегаз» ЦНИЛ (Центральная научно-исследовательская лаборатория), возглавляемая длительное время уважаемым Василием Виссарионовичем Рехвиашвили. Но это была его пенсионная должность, а ранее он был заместителем Генерального директора Производственного объединения «ЗапСибБурНефть» по вышкостроение в Сургуте. Далее научные и проектные работы велись институтом Гипротюменьнефтегаз и Западно-Сибирским научно-исследовательским геологоразведочным нефтяном институтом (ЗапСибНИИГНИ). В области строительства в Сургуте работа Научно-Производственная Фирма «Сиборггазстрой». Было ещё Сургутское отделение Сибирской АН по изучению медико-биологических проблем Севера. Но и достаточно, чтобы понять что наука в Сургуте имела прикладное значение. Никакого геноме человека изучать или хранить в Сургуте коммунисты не собирались. А все науку и все кадры для науки они готовили и развивали в тёплых краях и в самом ближнем от Сургута месте это в Тюмени.
И развивали это направление в Тюмени довольно успешно. И как они развивали. Судите сами. От потребностей развития экономики, промышленности, здравоохранения, культуры и образования. Плюс потребностей охраны общественного порядка и обороны.
В 1956 году для машиностроительной промышленности был открыт УКП ( Учебно-консультационный пункт) Уральского политехнического института. В 1963 году был открыт Тюменский индустриальный институт. Ныне НИУ Тюменский индустриальный институт, в котором обучается 34 тысячи студентов, в том числе 1500 зарубежных из 28 стран мира. В НИУ ТИИ работает 1400 преподавателей из них почти тысяча докторов и кандидатов наук. ВУЗ является Опорным университетом Газпрома и тесно сотрудничает совсем нефтяными компаниями. Далее, на базе сельхозтехникума в 1959 году был открыт Тюменский сельскохозяйственный институт. Ныне это Аграрный Университет Северного Зауралья, в кортом обучается 7 тысяч студентов. В 1973 году на базе Тюменского педагогического института был открыт Тюменский государственный университет, в котором обучается сейчас почти 29 тысяч студентов. В 1963 году был открыт Тюменский государственный медицинский институт, ныне Тюменский медуниверситет, в котором ныне обучается пять тысяч студентов,
В 1956 году было открыто музыкальное училище, преобразованный позднее в училище искусств. В 1983 году был открыт филиал Челябинского института культуры, а в 1991 на базе филиала и училища искусств был открыт Тюменский государственный институт культуры, в котором обучается сегодня 1400 студентов.
В 1977 году было открыто Тюмени отделение Омской высшей школы милиции, в дальнейшем был открыт Юридический институт МВД, ныне институт переподготовки кадров МВД. В 1968 на базе Тюменского военного инженерного училища был организовано Тюменское высшее военно-командное инженерное училище ( ТВВИКУ). В настоящее время в Вузах Тюмени обучается почти 60 тысяч студентов ( без курсантов ТВВИКУ). И огромная армия профессорско- преподавательского состава.
Что у нас произошло с подготовкой кадров в Сургуте.
В 1965 году открыт УКП Тюменского индустриального института по направлениям: технология разработки нефтяных и газовых месторождений, машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов, автомобильный транспорт и позднее общетехническая подготовка по энергетическому потоку. Ныне это Сургутский институт нефти и газа НИУ ТИИ. В 1986 году было открыто педучилище которое в дальнейшем преобразовано в Сургутский пединститут. Ныне это СурГПУ, в котором обучается 3,5 тысячи студентов,
14 апреля 1993 года Малый Совет Сургутского городского Совета народных депутатов принял решение об открытии Сургутского университета. Были же времена когда депутаты принимали судьбоносные решения в городе, 26 мая 1993 года был подписан Учредительный договор об организации Сургутского университета.
Ныне СурГУ- это опорный вуз не только Сургута, но и ХМАО в котором обучается 8 тысяч студентов и в котором работает более 350 докторов и кандидатов наук.
Из анализа состояния подготовки кадров в ВУЗах Сургута и Тюмени для будущей работы в Сургутском НТЦ следует отметить что состояние подгонки в Тюмени значительно выше и по количеству Вузов, и по количеству студентов разных направлений, по количеству докторов и кандидатов наук различных направлений,
На основании изложенного решение Властей посадить данный научный центр в Сургуте с точки зрения обеспечения его научными кадрами в том числе и молодыми креативными не имеет объективных оснований. Для регионов Тюменской матрёшки расположение НТЦ в Тюмени ( отбросив ложный местный патриотизм и сепаратизм) гораздо эффективнее,
Впрочем обмен с Китаем на выгоден, ибо через них можно получит западные технологии и возможно в нашем НТЦ будут работать китайцы-выпускники НИУ ТИИ. Как знать- как знать.
Кстати, интересный факт. Первый человек у которого выявили ковид в России - это была студентка НИУ ТИИ из Китая.
Да, ректор Сургутского университета -это боль.
К Питеру я тепло от но ошусь, если что, второе высшее там получала. Но что есть, то есть. Досыпается старье.
Так что зрите в корень граждане. Грядут времена очередного вставания с колен, когда граждане ученые снова будут трудиться за паек на чистом энтузиазме. Но, в комфортных условиях.
На эти цели Правительство выделило из федерального бюджета 162 млр рублей.
Если поделит поровну между регионами, то получается по 20 млр рублей на брата. Сколько кампусов мирового уровня можно построить на эти 20 млр рублей. Один - два? Есть ли готовое решение или это строго индивидуально? От фантазии властей зависит каким сделать этот студенческий квартал.
Отсюда и вопрос?
Следует ли понимать, что НТЦ и есть тот самый кампус мирового уровня для СурГУ?
И второе. Если да, то СурГУ и власти не будут подавать заявку на получение федеральных денег для строительства кампуса мирового уровня для Сургутского государственного университета.