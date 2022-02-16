НТЦ в Сургуте подорожал с 52 до 90 миллиардов. Что происходит

Научно-технический центр в Сургуте будет стоить не 52, а 90 млрд рублей. Такие данные привели региональные власти на минувшей неделе. Что вообще происходит с этим проектом, и почему, несмотря на все реляции власти о важности НТЦ для Сургута и региона широкая общественность до сих пор практически ничего о нем не знает? Обсудили обозреватель siapress.ru Дмитрий Щеглов и издатель газеты «Новый Город» Тарас Самборский.

Д.Щ.: Меня зовут Дмитрий Щеглов. «Это о чем говорят». Мы продолжаем. В первой части нашего сегодняшнего разговора мы обсудили первый отчет главы города Андрея Филатова о своей работе, о работе своей администрации в 2021 году. Сейчас перейдем к одному из частных пунктов того, что было упомянуто в ходе этого отчета. Это Научно-Технический центр. Называется он, по-моему, у нас «Юнити Парк». И раньше он стоил 52 млрд рублей. И вот буквально на минувшей неделе на уровне округа прозвучала новая цифра, что, по-моему, будет он стоить 90 млрд рублей. И дальше там все как бы также было: где-то 10 лет на реализацию, там 1600 рабочих мест и всякое-всякое прочее, много разных красивых цифр, которые должны всех нас сильно восхитить и воодушевить. Давай подумаем о том, почему же могло случиться такое резкое удорожание? Дело исключительно только в том, что у нас в стране материалы подорожали в течение 2021 года очень серьезно в России? Или что-то еще там может крыться?

Т.С.: Я вообще думаю, что проект Научно-Технического центра в Сургуте – это на сегодня самый таинственный проект и в Сургуте, и в Югре. Я бы вообще его на данном этапе называл Научно-таинственный центр. И это название более всего соответствует тому статусу, тому объему информации об этом проекте, который мы все знаем. Даже можно сравнить. У нас есть рядом мост. Тоже крупный проект федерального значения, очень важный для нашего региона, для Сургута, Сургутского района. И об этом проекте очень много известно: мы знаем бюджет, мы знаем сроки строительства, мы знаем даже , как он будет выглядеть, нам показывали какие-то эскизные картинки. Да мы даже знали про Перинатальный центр очень много, тоже бюджетные деньги, проект, но он несравнимо дешевле НТЦ, теперь он, получается, более, чем в 5 раз дешевле, чем будущий наш НТЦ.

Д.Щ.: При условии, что он сам подорожал существенно, строительство.

Т.С.: Он подорожал с 10 до 13, потом с 13 до 15, в результате он закончил свой проектный путь, кажется, на 18 млрд рублей. Когда подобные проекты, на которые обращено внимание властей всех уровней, дорожают в 2 раза, конечно, это требует определенного объяснения общественности. В общем-то, не страшно, что он будет стоить 100 млрд , пусть он стоит хоть 100 трлн. Если на этот проект привлекаются подтвержденные инвестиции, федеральные, например, деньги какие-то, или это госбюджет, или это корпорации, которые дают на этот проект деньги, это прекрасно, потому что проекты притягивают инвестиции в нашу территорию. По элементарным законам экономики это даст импульс для развития территории. Еще раз повторю: власти каждого уровня (округ, город), подчеркивает из выступления в выступление – это важнейший проект для нашего региона, для нашего города, мы там за ним тщательно следим, мы как-то участвуем в нем. Но я думаю, что после 3-ех лет существования этого проекта, пора выходить в публичное пространство. Пора все-таки объяснять, чем проект НТЦ или, как ты сказал он сейчас называется, такое бизнесовое название у него появилось – «Юнити Парк».

Д.Щ.: Ага.

Т.С.: А шаг в сторону частного маркетинга сделан. Потому что «Юнити Парк» – это что-то больше как бы похожее на красивое частное, а не на госпроект. Если проект дорожает в два раза, вот такого объекта важнейшего, о котором все власти всех уровней говорят, что это самый важный, чуть ли не самый важный проект на 10-летия вперед, то требуется объяснение, конечно. Потому что само проектирование этого проекта, прошу прощения за тавтологию, ну все, просто проектные работы, проект, чего будет построено, изыскания, по одной цифре, которые я видел, 4 млрд рублей. Это гигантская сумма, конечно.

Д.Щ.: Да.

Т.С.: Просто 4 млрд рублей – проектирование одно. А это разного уровня сложности бумажки. Но все-таки НТЦ – это строительство общего назначения, как говорят. То есть это не мост, это не космодром, это не аэродром, это не какие-то там новые очистные сооружения или электростанции. То есть это строительство общего назначения. Хотелось бы понимать, ну если это, конечно, интересно всем нам, сургутянам, вот это вот интересно нам или не интересно, что за этими деньгами скрывается? Какая отдача от этих 90 млрд будет Сургуту? Действительно, речь идет о новом градообразующем предприятии. И здесь тот же Филатов, как руководитель местной власти, он же говорит, что задача наша, как у власти, – обеспечить проект именно НТЦ, а не, например, девелоперского проекта.

Потому что, в чем сегодня подозревают, собственно, модераторов проекта НТЦ. В том, что под видом социально-значимого объекта фактически будет осуществлен проект девелоперский с элитным жильем, я не знаю, с яхтами, с причалами, с коммерческой инфраструктурой, который будет генерировать коммерческую выручку в пользу коммерческих организаций. Забегая вперед, я скажу, что для меня, даже если возможен такой поворот, все-таки там господа Кандаковы, которые там занимаются, это, скорее, предпочтительнее, чем, я не знаю, какая-нибудь шиномонтажка или очередная какая-нибудь…

Д.Щ.: Да, какие-нибудь уродливые многоэтажные дома…

Т.С.: Некрасивые… Я сейчас сказал вещь такую очень провокационную, надо понимать, безусловно, я против того, чтобы за бюджетные деньги такие колоссальные выгодоприобретателями оказались только коммерческие структуры. Мы же гадаем, мы же, действительно, не видели до сих пор ни одной внятной презентации НТЦ, и мы не видели ни одного подтверждения того, что все произошедшие изменения данного проекта за последние 3 года являют собой улучшение проекта НТЦ, а не уход от НТЦ в таком процентном соотношении к девелоперскому проекту в таком-то процентном соотношении. Поскольку этой информацией никто не обладает, кроме, я думаю, модераторов этого проекта, приходится гадать. Вообще, во всем мире крупные научные центры за счет государства и за счет спонсоров осуществляются на базе университетов, и университеты являются градообразующими предприятиями в очень многих странах.

То есть, например, та же Голландия. У нее есть целая политика по поддержке городских местных университетов, а в Голландии большинство всех голландских университетов входят в топы всех мировых университетов, там все очень хорошо с наукой и с университетами, и есть просто города, которые существуют за счет университета, город, в котором 80 тысяч населения, а все, что связано с университетом — студенчество, преподаватели, обслуживающий персонал — это 50 тысяч населения. Мы молчим, про Оксфорды и так далее... И такие всякие известные примеры. Нет.

Эта политика совершенно сознательна. Сам по себе научно-технический центр или центр — он ничто. Его нельзя поставить в какое-то поле. Он должен к чему-то прислоняться. В мире эта практика развития университетов, развития территории, развития муниципалитетов, городов за счет развития этих НТЦ апробирована и дает прекрасные плоды.

Есть еще вариант развивать научно-технический центр на базе частных университетов, потому что частные университеты тоже сильная вещь, это в России, как один из примеров, Сколково, достаточно, правда, спорный, но... Кстати говоря, НТЦ тесно сотрудничает со Сколково, ну, молодцы. Есть еще научно-технические центры при корпорациях, просто при корпорациях, при больших заводах, например, при, я не знаю, автоконцерн Skoda, но он сам по себе входит в концерн Фольксваген, но при Шкоде существует гигантский университет с совершенно интересными направлениями, факультетами, специальностями, его диплом котируется, он сконвертирован автоматически у немцев, естественно, и в Финляндии, видимо, у них там какая-то тоже есть сеть, завод или дистрибьюция.

Вот три таких варианта создания НТЦ. Какой вариант будет в Сургуте, мне пока не известно. Мы пока его не видим. Будет ли это при Сургутском государственном университете. Это было бы, кстати говоря, очень неплохо, если бы Сургутский госуниверситет усилился за счет НТЦ и наконец-то после 20-ти лет своего существования превратился в очень мощный учебный и научный региональный университетский центр.

Д.Щ.: Угу.

Т.С.: Это было бы логично. Пока НТЦ вроде бы как, за счет каких-то программ, просто сотрудничает, кооперируется с Сургутским университетом. Там ту же геномную лабораторию они купили, по-моему, за 3 млрд. Вот и все. Поэтому, что? С НТЦ все очень интересно, все очень таинственно. Возможно, увеличение бюджета в 2 раза связано с тем, что нас ждут какие-то изменения в системе управления этим проектом, может, все-таки, усилился интерес потенциального инвестора в это дело — мы же помним, как Владимир Владимирович наш обращался с такой прозрачной просьбой и к Владимиру Леонидовичу, да там Игорь Иванович Сечин где-то рядышком тоже обитает с темой генетики. Будем смотреть, как наш научно-таинственный центр преобразуется, наконец, в научно-технический центр.

Д.Щ.: Да. Надо сказать, что с информационной точки зрения обслуживание этого проекта оставляет желать намного лучшего. Потому что мало кто что знает об этом обо всем происходящем. Хочется, конечно, знать больше. Маленькая ремарка еще одна, которая на этой неделе у нас случилась — вышла новость о существенном приросте на найм ученых в России, в Югре, в частности, в Югре, например, спрос , количество вакансий выросло на 60 процентов. Но другая часть этой ремарки, при всем том, что естественно это хорошо, когда ученые востребованы, это здорово, но заканчивается это, по-моему, не очень хорошо, потому что средняя зарплата, которую у нас предлагают ученому в Югре — это 50 тысяч рублей. Мне сложно себе представить ученого, который бы мог работать за 50 тысяч рублей. И мне кажется, что это все-таки не та зарплата, у нас таксисты и продавцы получают столько же, а то и больше намного. Так что ...

Т.С.: А здесь мы рискуем уйти в нашу любимую тему, опять-таки, изменения населения и причины. Я, кстати говоря, всем под финиш рекомендую включить действия Калужского губернатора, господина Шапша, фамилия у него такая, такой поселок есть в Ханты-Мансийском автономном округе. Он отказался выполнять общероссийскую программу по переселению соотечественников. Потому что итогом этой программы в течение 10-ти лет стало то, что вместо жителей России его регион, в котором тот же Фольксваген сборочный, завод есть, по-моему, еще пару заводов автомобильных, и он хочет там построить завод Tesla, в его регион стали приезжать жители Средней Азии и получать российские паспорта, и в результате ни на один завод они не нашли специалистов, а заполнили только сферу услуг в виде такси и торговых центров.

Д.Щ.: Я бы сказал, что мне совершенно не жалко, чтобы таксисты и продавцы получали много денег, мне жалко видеть ту ситуацию, когда ученые получают мало денег.

Т.С.: Жалко, когда государство разрабатывает программы по привлечению качественного населения на свою территорию, под эти программы выделяются фантастические средства, кстати говоря, из отчета главы мы тоже услышали, что очень много денег выделяются на строительство новых школ, детских садов, социальной инфраструктуры, но при этом мы получаем в результате население, которое не адекватно этим инвестициям увеличивает региональный валовый продукт. Вот о чем речь. Если на 90 млрд рублей будет создан НТЦ в Сургуте, то зарплаты в 50 тысяч рублей никакого прорыва не в экономике, не в интеллектуальном пространстве, безусловно, не произойдет. Вот о чем мы с тобой говорим.

Д.Щ.: Ладно. Мы будем завершать на этой неделе наш разговор. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, в Телеграме, в соцсетях, читайте нас на СИА-ПРЕСС, там у нас еще расшифровки непосредственно вывешиваются всех наших разговоров и другие видео, и другие интересные материалы. Так что на следующей неделе снова встретимся, снова поговорим о том, что было важно. До новых встреч! До свидания!

Т.С.: Да, всем спасибо, друзья! Всем пока!