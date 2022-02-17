Главное из первого отчета нового главы Сургута перед депутатами

Глава Сургута Андрей Филатов отчитался о работе своей администрации в 2021 году. Большую речь со всеми цифрами, показателями и планами он произнес перед депутатами городской думы. Почему, рассказывая о работе муниципальных властей, он включил в свой отчет такие мега-проекты, как мост через Обь, научно-технологический центр и перинатальный центр? И какой ключевой месседж мэр города вложил в свое выступление? Обсудили обозреватель siapress.ruДмитрий Щеглов и издатель газеты «Новый Город» Тарас Самборский.

Д.Щ.: Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели, читатели siapress.ru. Меня зовут Дмитрий Щеглов. Я обозреватель этого портала. Тарас Самборский, издатель газеты «Новый город», на связи. Тарас, привет!

Т.С.: Дима, привет! Привет всем, друзья!

Д.Щ.: Что ж, поговорим, что интересного было за прошедшую неделю. Центральное, бюрократически-административно-политическое событие в Сургуте – это был отчет главы города перед депутатами городской думы, происходит это ежегодно. Депутаты должны этот отчет принимать или не принимать. Там все было принято благополучно. Андрей Филатов отчитался за свой первый год. Как бы немножко заранее получилось. Потому что вступил он в должность в конце февраля – начале марта. А тут он чуть раньше отчитался за год перед парламентариями. Давай обсудим, что нам показалось интересным, что любопытно в этом отчете, что он подчеркнул, что поставил себе в заслугу. Помимо того, что он рассказывал об отчете. Он говорил о своих некоторых планах, видении будущего. Давай про это тоже поговорим. Тарас, что тебе показалось в этом отчете наиболее любопытным, симптоматичным и интересным?

Т.С.: Широкому кругу общественности отчет может показаться весьма бюрократическим процессом, и многие люди могут элементарно не понять, в чем вообще смысл каких-то отчетов, разве не достаточно просто собрать пресс-конференцию или распространить среди депутатов тот же отчет в оффлайн виде. Тут надо понимать два пласта этого отчета главы. Первый – это формализация итогов деятельности администрации и власти, в том числе тех, которые были подготовлены предыдущей администрацией или правительством Югры и реализованы в отчетный период, просто так случилось, что они реализованы при нынешнем главе города Андрее Филатове.

Д.Щ.: Да, многие критики писали о том, что же он себе поставил в заслугу, условно, мост через Обь, к которому он практически не имеет никакого отношения, или НТЦ, который строится на деньги округа и по инициативе округа, а Сургут чуть-чуть занимается этим вопросом с точки зрения землеотводов.

Т.С.: Да, поэтому я и обозначаю, что это первый уровень понимания отчета. Он, еще раз говорю, достаточно формальный, но бюрократически он неизбежен. Администрация города действовала в этот период и в иные периоды, работа по не строительству моста или его проектированию, или не по вводу в эксплуатацию перинатального центра, а деятельность по очень сложной координации разных служб городских, окружных, федеральных в рамках этих больших проектов, за которые отвечает конкретно глава Сургута. Эту работу можно проводить хорошо, плохо, но она должна проводиться. И любой глава, который подводит итоги работы вверенной ему администрации за год, безусловно обязан отчитаться о каждом федеральном, региональном, городском проекте, какова бы не была история данного проекта, и какова бы не была степень участия городских чиновников в этом проекте. Эти проекты осуществляются на территории муниципалитета, горожане должны элементарно понимать, в чем смысл этих проектов для города, а власть должна в лице главы зафиксировать эту выгоду. Ровно это сделал Филатов в своем отчете.

Второй уровень, который надо понимать после ознакомления с отчетом, это то, о чем очень хочется сказать ему, как градоначальнику, но в силу определенных обстоятельств, какой-то, может быть, даже местной политической дипломатии, сильно выпячивать не хотелось бы. И вот для этого существуют депутаты, ну и въедливая общественность, представители общественности, эксперты, журналисты, которые должны в обилии цифр, данных вычленить эти моменты и понять, на чем основана политика главы города, и какие планы он с этого отчета бросает в ближнесрочную, среднесрочную перспективу.

Вот кратко, как надо понимать подобные отчеты. Ясно, что многие комментарии увидели только мост, перинаталку, очевидные вещи, ВВП, который мы создаем, валовый продукт, сургутские компании, которые отдают в страну, по-моему, 960 миллиардов налогов только Сургут дал в казну государства. Наблюдатель, плохо понимающий всю систему этих взаимоотношений, естественно начнет вопить, а причем тут вообще какой-то Филатов, какой-то Сургут, это «Сургутнефтегаз», это Россети, чего вы приписываетесь к этому? На самом деле, это тоже совершенно не правильный подход, потому что задача любого муниципалитета: первая – увеличивать местную экономику, просто задача любого мэра – сделать бюджет своего города больше. Это просто первая основополагающая задача. Второе: с помощью каких мероприятий, действий, основываясь на какой политике, мэр будет увеличивать городской бюджет? Помимо создания рабочих мест, увеличения трудовой базы и так далее, это работа с бизнесом, с компаниями разного уровня: крупными, средними компаниями, которые Филатов чаще упоминал в своем отчете, чем, например, там малый бизнес. Я обратил внимание. Но такова уж структура сургутской экономики, к сожалению.

Это работа с малым бизнесом, с микробизнесом, работа с самозанятыми и так далее по цепочке. Работа с огромной армией получателей бюджетных денег. Вот все это комплекс невероятно сложной большой работы, которую любой муниципалитет выполняет, и глава города за это отвечает. Если бы глава города не контактировал с крупнейшими работодателями, налогоплательщиками, производителями продукции, товаров, услуг, каковыми являются, так скажем, наши гиганты, то город бы от этого страдал.

Д.Щ.: Ну, да.

Т.С.: Задача любого мэра – выстроить с этими крупными и средними бизнесами такие отношения, при которых городу что-то достается сверх налогов – это программы, там Сургутнефтегаз активно участвует в тех же дорогах.

Д.Щ.: Да. Сургутнефтегаз дорог очень много сделал в том году. Это позволило действительно показать большие, рекордные результаты по приведению в порядок именно дорожной сети.

Т.С.: Да, конечно. Но ведь это же результат тоже какой-то работы местной администрации, потому что были целые периоды, годы, когда тот же Сургутнефтегаз категорически отказывался просто контактировать с представителями местной администрации. Это же не нормально. Тем не менее, точно также, в каком-то там гипотетическом отчете мэр на тот момент отчитывался о ВВП в страну и так далее. В тот момент отношений с крупными игроками экономическими, которые в Сургуте расположены, не существовало, отчеты также делались. Это не совсем справедливо. Если в целом по отчету: надо, все-таки, признать, что Филатов – первый руководитель Сургута за очень много последних лет, который выступает с отчетом перед депутатским сообществом, а фактически, перед городским сообществом, потому что я не помню, чтобы подобные отчеты делались даже, по-моему, со времен последних лет мэрства Александра Леонидовича Сидорова.

Д.Щ.: Нет. Погоди. Попов, по-моему, все-таки, выступал. То есть это были мероприятия, где он также выходил на трибуну, зачитывал свои отчеты. Но там, правда, были такие моменты, когда дума грозилась чуть ли этот отчет не принять, острая фаза конфликта с Бондаренко. Но тот факт, что главы отчитывался, это действительно...

Т.С.: Хорошо...

Д.Щ.: Может быть, это более формально выглядело, более бюрократически и менее стратегически, но это было.

Т.С.: ОК. Я делаю поправку. Но в любом случае отчитаться исполнительной власти перед своими избирателями, перед своими депутатами, перед обществом — это правильно, это необходимо. И то, что Филатов это не забыл сделать, это в зачет, все-таки, идет. Во-вторых, как я понимаю, по итогам этого отчета, реакция у депутатов благожелательная. Там даже оппозиционные депутаты не проявили какое-то недовольство или не высказали своих замечаний даже, а не то, чтобы даже там корректировок. Вот. Значит, третье. Хорошо, что во время отчета тут же даются какие-то поручения, распоряжения своей администрации...

Д.Щ.: Вот я это впервые увидел. Мне показалось, что это какое-то, может быть, в какой-то степени косплей на президента, который в послании Федеральному Собранию постоянно говорит, что поручает федеральному правительству сделать то-то, поручаю сделать то-то, вот я это действительно впервые увидел, что во время отчета глава раздавал поручения и давал какие-то сигналы своим чиновникам по поводу того, что в какие стороны мы двигаемся и что там нужно делать.

Т.С.: Понятно, что система копируется сверху. Но в данном конкретном случае это неплохо. Надо понимать, что в управленческом, бюрократическом процессе поручение президента, губернатора или мэра — это не фраза, это реальное поручение, оно фиксируется, у него есть исполнительный лист, у него есть исходящий-входящий, подписи ответственных. Другое дело, как исполняется поручение. И мы, к сожалению, знаем множество примеров, когда это происходит очень формально, особенно на федеральном уровне, когда поручения....

Д.Щ.: Президентские поручения не исполняются в таких количествах...

Т.С.: Да-да. Но тем не менее, чисто бюрократически поручения — это не просто какая-то фраза, сказанная, допустим, когда докладчик отвлекся от своей бумажки. Нет, поручение носит характер формальный очень, то есть это формальная такая вещь. Я надеюсь, что в Сургуте, где все-таки масштабы поручений более локальны, более близки к конкретным запросам местного избирателя, они будут отрабатываться менее формально. Вообще хотелось бы, чтобы они отрабатывались творчески и с душой. Такое пожелание нашей местной власти. Значит, что из того, что мне кажется важным прозвучало у Андрея Филатова в его отчете. Он зафиксировал этот свой новый подход к таким важным элементам градостроительной политики, как комплексное развитие территорий. Раз, да? И значит, что касается точечной или уплотнительной застройки, ты знаешь, разные немножко вещи, потому что иногда точечная застройка — это не плохо, потому что точечно куда-то вписать какой-то объект, как правило, это должен быть объект социальной инфраструктуры, то есть это можно делать при грамотной архитектурной стратегии.

Тем не менее у Филатова обозначился новый подход для Сургута по строительству. Он обозначился давно, на аппаратном уровне. А вот в этом отчете это было зафиксировано. Это КРТ — комплексное развитие территории. Если городская власть сумеет реализовать этот подход и зафиксировать как-то нормативно, то в общем-то, это будет революция для Сургута, потому что до сих пор Сургут застраивался все годы. Ну исключая годы советского освоения.

И там буквально начало 90-ых годов, это буквально были советские проекты по такой микрорайнной застройке, да? А все последние годы Сургут застраивался абсолютно хаотично. Выделялись участки, которые абсолютно девелопер или застройщик мог вырвать тем или иным образом у власти, на тех или иных условиях, не важно, маленький ли там участочек, где из киоска вырастал какой-нибудь там быдло-центр торговый, или большой участок, где вырастал микрорайон, но все это происходило вне рамок комплексной архитектурной политики и соответственно, как подраздел комплексного развития территории. Сейчас городская администрация выходит на тот уровень, надеюсь, потому что пока еще это все декларативные вещи, надеюсь на то, что любое строительство будет возможно в Сургуте только в комплексе территории, рассматриваемой вокруг. У меня недавно был спор с коллегой Владимиром Ганиным, когда я писал статью про это здание на Гагарина...

Д.Щ.: Ага.

Т.С.: В паре цифр я ошибся. Я извинился. Но сути это не поменяло. Но я ему сказал свое видение этого здания, которое за Филармонией он построил, 15-тиэтажное большое здание. Задал вопрос: а почему вся территория, которая прилегает якобы к какому-то будущему 5-звездочному мега отелю, хотя я подозреваю, что там будет бизнес-центр, естественно, будет перепрофилирование его назначения, на что тоже бы не мешало бы посмотреть и застройщику, властям внимательней...

Почему вокруг этого здания, которое призвано развить территорию, украсить ее, не возникнет освоенной комплексным образом территории? Ответа не последовало, потому что мы знаем, что здание построено на одном конкретно выделенном участке, а соседней территорией никто не занимался и не собирался, департамент архитектуры как-то не подсказал, что ли, застройщику, не вышел на переговоры соответствующие.

Собственно, вот такие, если очень бегло проанализировать первый отчет главы за несколько последних лет, я бы остановился на этих вещах, если зафиксировать. Надо понимать, что есть формальные процессы, которые в Сургуте проходят как будто бы без участия городской администрации. Но на самом деле это не так. И многие другие крупные проекты федерального значения не возможны без активного участия городского чиновничества, потому что там согласований, процедур миллиард. Или, например, вот просто мост. Мост два километра длиной. Но там же есть еще более 40 км дорог, подъездных путей. Это же все городская инфраструктура, ее же надо додумать, согласовать, предложить инвестору, предложить заказчику, в конце концов, добиться того, чтобы как можно больше от этого федерального проекта перепало конкретно твоей территории.

Вот это лоббистская работа, которой любая нормальная власть обязана заниматься на территории города. И не надо удивляться тому, что глава города перечислял в своем отчете какие-то федеральные или региональные проекты. Нет. Они на территории города, они должны модерироваться городской властью.

Второе. Глава города зафиксировал несколько моментов, которые делают мостик в будущуюю деятельность. Один из них – это КРТ, вообще изменения средовой политики. Он, кстати, как-то так скромно высказался про киоски, про снос незаконных строений, но это уже его дело. Я думаю, что я бы это выпятил, на самом деле, потому что, как заявка на какую-то политику, это тоже бы обратило на себя внимание, также как и отказ от многих несостоявшихся мега-проектов, типа реконструкция улицы Ленина и другие. Это все-таки заявки, в которых читается определенный стиль и определенное намерение на будущее. Но это, опять-таки, вопрос к стилистике выступления. Вот так.

Д.Щ.: Что ж, одним из пунктов, о котором высказался глава, был посвящен Научно-техническому центру. Мы в следующем эпизоде «О чем говорят» поговорим о нем более подробно, потому что, как выяснилось на этой неделе, проект этот становится почти что в два раза дороже. Что это значит, к чему это все приведет. Это мы обсудим в следующем эпизоде. Так что, переходите. А пока не забывайте подписываться на наш канал на Ютубе, на наш Телеграмм-канал, на всякие прочие соцсети и, собственно говоря, читайте СИА-ПРЕСС, потому что там еще будут и полные расшифровки этих наших выпусков.