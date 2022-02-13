Находчивая неделя на Урале

На этой неделе в Екатеринбурге сопереживали охраннику «Ельцин-центра», который по собственной наивности сделал шедевр еще лучше. В Челябинске и на Ямале удивлялись находчивости земляков. А в Зауралье теперь можно ездить в автобусах без перчаток. Все подробности – в подборке новостей соседей от Рудион.

Защита Бережного запросила прохождение полиграфа тюменскими полицейскими

Защита Виталия Бережного, обвиняемого в убийстве восьмилетней девочки летом 2021 года, подала ходатайство о прохождении им и сотрудниками полиции полиграфа. По жалобе подозреваемого на пытки в отделе полиции на ул. Тульской проводится проверка. Об этом редакции РБК Тюмень сообщила адвокат подсудимого.

«Мы заявили ходатайство о прохождении полиграфа сотрудниками и полицейскими. Есть информация, что Бережной отказался проходить полиграф. Это не так. Ему просто никто и не предлагал, и понятно почему. Потому что показания выбиты», — сообщила Елена Шихова, адвокат Виталия Бережного.

Она также рассказала, что допросили нескольких сотрудников полиции, которые участвовали в нанесении побоев ее подопечному, но в пытках участвовало больше человек.

В СУ Следственного комитета по Тюменской области был направлен запрос информации, на момент публикации ответ не поступил.

Виталия Бережного задержали 25 августа, он сознался в том, что изнасиловал и задушил девочку, чей труп обнаружили на берегу водоема 19 августа 2021 года в Тюмени. Позднее он отказался от своих показаний, сообщив, что дал их под пытками.

Дважды горевший дом на Осипенко восстановят. Это сделает известный строитель из Тюмени

В Тюмени начали реставрировать дом рыботорговца Трофимова, расположенный на улице Осипенко, 25. Полтора года назад памятник регионального значения едва не уничтожил серьезный пожар — огонь повредил подвал и первый этаж. Восстановлением внешнего облика здания займется известный тюменский застройщик — «Завод ЖБИ-3». Именно эта компания выкупила дом в 2019 году, пишет 72.RU.

— Дом расположен в непосредственной близости от границ жилого комплекса «Ильинский квартал» — одного из самых оригинальных и впечатляющих в Тюмени. Силуэт и фасад жилого комплекса являются связующей нитью между исторической застройкой и современной архитектурой. Дом на улице Осипенко, 25 после реконструкции должен стать достойным украшением «Ильинского квартала», поскольку гармонично вписывается в архитектурную концепцию жилого района. Именно поэтому руководство «Завода ЖБИ-3» приобрело в собственность дом для дальнейшей реставрации, — рассказали редакции в компании «Завод ЖБИ-3». — Вопрос целевого использования дома после реставрации еще не решен. Предположительно, там будут размещены офисные помещения.

Дом рыботорговца Петра Трофимова — это один из самых заметных образцов тюменского деревянного зодчества. Его построили в конце XIX века. За сто лет своего существования он сменил несколько хозяев. Среди них была даже сестра известного на весь мир поэта Сергея Есенина.

Семь торговых сетей согласились ограничить цены на продукты в магазинах Екатеринбурга

Власти Свердловской области договорились с торговыми сетями о минимальных наценках на социальную корзину. На данный момент на это согласились семь сетей: «Кировский», «Монетка», «Магнит», «Пятерочка», «Верный», «Окей» и «Метро кэш энд Керри».

«Количество позиций, входящих в «социальную корзину», в этих торговых сетях колеблется от 10 до 25 позиций. Величина наценки на продукты «социальной корзины» составляет от 0% до 10%. В отдельных торговых сетях торговая надбавка на социально значимые товары имеет отрицательное значение», — сообщили 66.RU в пресс-службе регионального министерства АПК.

Также достигнута договоренность «о недопущении резкого роста цен, превосходящего показатели уровня естественной инфляции, на продукты из «социального перечня».

Бывший охранник «Ельцин Центра» объяснил, почему пририсовал глаза на картине

С середины января вся Россия обсуждает скандал на выставке картин в «Ельцин Центре». Неизвестный испортил один из центральных экспонатов вернисажа «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства» в арт-галерее. Он шариковой ручкой дорисовал глаза двум фигурам на картине Анны Лепорской, ученицы Казимира Малевича. Стоимость произведения оценивается в 75 миллионов рублей. Ущерб реставраторы оценили в 250 тысяч, полиция завела уголовное дело по статье «Вандализм».

Нарушителя вычислили с помощью записей с камер видеонаблюдения. Глаза нарисовал охранник «Ельцин Центра», который работал там первый день. Эта новость подняла волну дискуссий о современном искусстве, инцидент обсуждали в программе «Вечерний Ургант», но личность охранника оставалась неизвестной. Е1.RU удалось найти этого человека и поговорить с ним.

Его зовут Александр Васильев, он офицер, ветеран чеченской войны. Сейчас его обвиняют в вандализме. Александр был уверен, что это выставка детских рисунков, а изобразить глаза на картине его попросили подростки. Разговор с ним мы записали на видео.

— Честно скажу, мне не очень понравились эти работы [на выставке]. Они оставляли тяжелое впечатление. Старался мимо пройти, не глядя. Наблюдал, как люди реагируют, и вот смотрю: стоят ребятишки лет шестнадцати-семнадцати, обсуждают, почему нет глаз, рта, никакой красоты! В компании были девчонки, они и попросили меня: «Нарисуйте глаза, вы ведь тут работаете». Я их спросил: «Это ваши работы?» Они: «Да». Дали мне ручку. Я нарисовал глаза. Я думал, это просто их детские рисунки! — рассказал Александр.

В зоопарке Екатеринбурга сурикаты съедят бывших

В Екатеринбургском зоопарке придумали необычную акцию, приуроченную ко Дню святого Валентина. Там предлагают скормить сурикатам тараканов с именами бывших возлюбленных горожан, пишет ИА SM-News.

Акция состоится в прямом эфире 14 февраля. Тараканов с именами бывших скормят сурикатам и рыбам.

Стоимость необычного развлечения составит 350 рублей. Однако участникам необходимо прокомментировать, по какой причине они решили отомстить бывшим партнерам именно так.

По словам организаторов, акция поможет участникам сэкономить на психотерапии, освободиться от негативных эмоций и начать жизнь с чистого листа. Часть средств, вырученных от продажи тараканов, пойдет на обустройство зоопарка.

Челябинец потребовал деньги за многочасовое ожидание в очередях

Жители областного центра могут нанять человека, который отстоит за них очередь к врачу или в нужное учреждение. Предполагается почасовая оплата. Предложение от 31-летнего челябинца, располагающего свободным временем и решившим превратить его в деньги, появилось на портале бесплатных объявлений, сообщает «Челябинск сегодня». Местный предприниматель заметил, что из-за пандемии стояние в очередях стало еще более обыденным времяпрепровождением у горожан, чем раньше, и очень многих это бесит.

«Займу и отстою за вас очередь в любое учреждение Челябинска. Сэкономлю ваше время, нервы, здоровье. Оплата почасовая. Записываться заранее! Конфиденциально», – предложил мужчина.

В объявлении он указал, что не готов к командировкам или переезду, так что услуга действительно только для Челябинска.

Добавим, что ранее из-за пандемии и введения QR-кодов в ТРК и ТРЦ в Челябинске появились вакцинированные помощники, готовые за небольшую плату купить антиваксерам продукты и вещи по списку в «закрытых» для них из-за отсутствия прививки магазинах.

Оперштаб Курганской области отменил ношение перчаток в транспорте

В Курганской области приняты новые послабления антиковидных мер. Согласно решению оперштаба, в автобусах и других общественных местах носить защитные перчатки больше не нужно. Данная мера исключена из числа мероприятий, направленных на «разрыв» механизма передачи инфекции, сообщается на сайте департамента здравоохранения области.

Кроме того, оперштаб отметил требование о выявлении и изоляции лиц, контактировавших с больными COVID-19. Работодателям также не нужно передавать сведения о контактах заболевшего коронавирусом, сообщает «Хит FMКурган».

В Ямальском районе тундровики второй месяц ждут бензин

В Ямальском районе коренной житель тундры пожаловался на то, что фактории Тамбей Ямальского района второй месяц не доставляют бензин. Пост опубликован в группе «Подслушано в Сеяхе» социальной сети «ВКонтакте», передает корреспондент Накануне.RU.

«Второй месяц уже пошел. Неужели власти не могут что-то предпринять? Или предприниматель о нас забывает? Как начальство залетит, то сразу появляется. До поселка Сеяха мне 270 километров», - говорится в сообщении.

В администрации Ямальского района сообщили, со ссылкой на предпринимателя, управляющего факторией, что "поставка топлива на Тамбей по различным причинам затягивается".

«Пока предприниматель решает вопрос, на помощь придет компания «Ямал СПГ». В ближайшее время, исходя из погодных условий, сотрудники компании доставят бензин на факторию», - говорится в сообщении.

Родители начали продавать бесплатные детские наборы «Малышу Ямала»

Бесплатные подарочные наборы для новорожденных «Малышу Ямала» вдруг оказались платными: пользователи одного из сайтов по размещению объявлений начали продавать такие коробки.

В частности, жительница Нового Уренгоя написала в подписи к объявлению, что коробка, которую она продает, новая, что может стать «отличным подарком» для новорожденного.

Продаем набор, так как такой же получали полтора года назад на первого ребенка. Возможна доставка

Цены на такие наборы варьируются: есть предложения даже за 16 тысяч рублей. Продают и бывшие в употреблении коробки — одна из мам отдает такой набор за 4 тысячи рублей.

В свою очередь, в пресс-службе губернатора Ямала отметили, что ограничивать выдачу коробок «Малышу Ямала» не планируется — их по-прежнему будут получать все новорожденные. За январь такие подарки получили более 540 малышей, а с начала акции — более 18 тысяч, передает «Ямал-Медиа».