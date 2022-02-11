В ФНС Сургута рассказали о преимуществах налога на профессиональный доход при сдаче жилья в аренду

«У меня появилась квартира, и я бы хотела сдавать ее законно, но переживаю, что налог будет слишком большим, а уплата сборов будет отнимать много времени. Как лучше поступить?», – спрашивает читательница siapress.ru Анастасия Безбедная.

О преимуществах налога на профессиональный доход при сдаче жилья в аренду – отвечают специалисты ИФНС России по Сургуту ХМАО – Югры.

Применение специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» позволяет сдавать квартиру в рамках правового поля на максимально удобных условиях:

ставка налога составляет четыре процента (при сдаче жилья физическому лицу) или шесть процентов (при сдаче жилья юридическому лицу или ИП);

предоставляется налоговый вычет на уплату налога в размере 10 тысяч рублей (таким образом, на первоначальном этапе ставка налога снижается до трех и четырех процентов);

отсутствует необходимость в представлении отчетности;

не нужно уплачивать налог при отсутствии дохода за налоговый период.

Взаимодействие с налоговыми органами, в том числе регистрация в качестве плательщика налога на профессиональный доход, происходит онлайн через мобильное приложение «Мой налог».

Обращаем внимание, что госслужащие могут для сдачи квартир в аренду зарегистрироваться в качестве самозанятых и получать дополнительный доход.

Чтобы сдавать квартиру как физическое лицо, уплачивая 13% от дохода, необходимо до 30 апреля подать декларацию и указать сумму, полученную за аренду за предыдущий год. Уплатить налог необходимо до 15 июля.

Также можно зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя на упрощенной системе налогообложения (УСН) или патенте (ПСН). Так, налоговые ставки при УСН составят шесть процентов (при выборе объекта налогообложения «доходы») или 15% (при выборе объекта налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов»), при ПСН налоговая ставка – шесть процентов.

Налог по ПСН рассчитывается исходя из возможного дохода, размер которого устанавливают субъекты Российской Федерации. Например, в Москве потенциально возможный к получению годовой доход по сдаче в наем жилых помещений установлен в размере от 420 тысяч рублей до 20 миллионов рублей.

Кроме того, отметим, что индивидуальные предприниматели, применяющие УСН или ПСН, в отличие от плательщиков налога на профессиональный доход, уплачивают страховые взносы.