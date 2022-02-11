16+
Логотип Сиапресс
USD  74,9867   EUR  85,3574  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Как сдать квартиру законно и сэкономить на налогах // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

В ФНС Сургута рассказали о преимуществах налога на профессиональный доход при сдаче жилья в аренду

​Как сдать квартиру законно и сэкономить на налогах // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Фото: pixabay.com

«У меня появилась квартира, и я бы хотела сдавать ее законно, но переживаю, что налог будет слишком большим, а уплата сборов будет отнимать много времени. Как лучше поступить?», – спрашивает читательница siapress.ru Анастасия Безбедная.

О преимуществах налога на профессиональный доход при сдаче жилья в аренду – отвечают специалисты ИФНС России по Сургуту ХМАО – Югры.

Применение специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» позволяет сдавать квартиру в рамках правового поля на максимально удобных условиях:

  • ставка налога составляет четыре процента (при сдаче жилья физическому лицу) или шесть процентов (при сдаче жилья юридическому лицу или ИП);
  • предоставляется налоговый вычет на уплату налога в размере 10 тысяч рублей (таким образом, на первоначальном этапе ставка налога снижается до трех и четырех процентов);
  • отсутствует необходимость в представлении отчетности;
  • не нужно уплачивать налог при отсутствии дохода за налоговый период.

Взаимодействие с налоговыми органами, в том числе регистрация в качестве плательщика налога на профессиональный доход, происходит онлайн через мобильное приложение «Мой налог».

Обращаем внимание, что госслужащие могут для сдачи квартир в аренду зарегистрироваться в качестве самозанятых и получать дополнительный доход.

Чтобы сдавать квартиру как физическое лицо, уплачивая 13% от дохода, необходимо до 30 апреля подать декларацию и указать сумму, полученную за аренду за предыдущий год. Уплатить налог необходимо до 15 июля.

Также можно зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя на упрощенной системе налогообложения (УСН) или патенте (ПСН). Так, налоговые ставки при УСН составят шесть процентов (при выборе объекта налогообложения «доходы») или 15% (при выборе объекта налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов»), при ПСН налоговая ставка – шесть процентов.

Налог по ПСН рассчитывается исходя из возможного дохода, размер которого устанавливают субъекты Российской Федерации. Например, в Москве потенциально возможный к получению годовой доход по сдаче в наем жилых помещений установлен в размере от 420 тысяч рублей до 20 миллионов рублей.

Кроме того, отметим, что индивидуальные предприниматели, применяющие УСН или ПСН, в отличие от плательщиков налога на профессиональный доход, уплачивают страховые взносы.


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 17:50, просмотров: 254, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Умерла актриса Евгения Брик 968
  2. ​Семеро югорчан скончались от коронавируса за сутки 835
  3. Ручка главы Мегиона напрягла Наталью Комарову 783
  4. Качество питания в одной из школ Нефтеюганска разочаровало мэра 746
  5. ​Цена владения машиной будет расти, правила дорожного движения – ужесточаться, а штрафы – увеличиваться. Это мировой тренд 621
  6. ​Во дворе Нефтеюганска сбили ребенка 586
  7. ​В Нефтеюганске после жалобы посетителя закрыли кафе «Регион 186» 563
  8. ​Не новые, но дорогие: цены на б/у автомобили растут 530
  9. ​Российские СМИ смакуют оговорку британского министра 525
  10. ​Россиянам посоветовали не обсуждать личные вопросы в присутствии умных колонок 486
  1. ​Большегрузы раздавили легковушку: на югорской трассе в ДТП погиб человек 4347
  2. ​В Нижневартовске конфликт на дороге закончился стрельбой 3969
  3. В Югре на Avito продают нефтяную компанию за 320 млн рублей 3475
  4. Югорчан предупредили о неблагоприятных метеоусловиях первой степени опасности 3386
  5. Вартовчанка с кастрюлей на голове и крышками на груди не впечатлила миллионера из «Давай поженимся» 3337
  6. В Нижневартовске выставили на продажу замок. Просят меньше пяти миллионов 3303
  7. ​Муниципалитеты Югры принимают решение о продлении дистанционного режима обучения школьников 2814
  8. ​«Альтернатива»: житель Сургута держал в рабстве гражданку Нигерии 2760
  9. В Нефтеюганске директора садика, воспитанники которого заболели ротавирусом, судят за мошенничество 2755
  10. ​Вартовчанка стала фигуранткой уголовного дела за нападение на сотрудницу полиции 2697
  1. ​Как получить медотвод от ковид-вакцинации 31204
  2. ​Уход «Аэрофлота» – еще одно свидетельство изменений в качестве населения Сургута 24167
  3. ​Вице-мэру Нефтеюганска Павлу Прокоповичу прочат отставку 12383
  4. В Югре любительница быстрой езды не справилась с управлением и врезалась в ГАЗель 12124
  5. ​Житель Нефтеюганска пошел на преступление ради северной надбавки 11700
  6. ​В Нефтеюганске пропал 46-летний мужчина // ОРИЕНТИРОВКА 11500
  7. ​Опасный разворот: водитель УАЗа спровоцировал серьезное ДТП под Нефтеюганском 11326
  8. ​Обвиняемый по делу о хищении 170 млн рублей у дольщиков Нефтеюганска полностью оправдан 10505
  9. ​Арестован замдиректора управления капстроительства Нижневартовска Сергей Бочков 7328
  10. В Сургуте пациенту, получившему тяжелые ожоги кисти, пришили руку к животу 7053

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика