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Пандемия запустила онкологию до поздних стадий // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Повлиял ли COVID-19 на диагностику и лечение онкологических заболеваний в Сургуте и в Югре

Пандемия запустила онкологию до поздних стадий // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: siapress.ru

COVID-19 нанес удар по диагностике и лечению онкозаболеваний – объемы обследований существенно сократились, а люди стали реже обращаться в медицинские организации. Последствия задержек в выявлении онкологии можно увидеть уже сейчас. Так, в Минздраве допустили рост случаев запущенного рака из-за приостановки диспансеризации и онкоскрининга во время пандемии в 2020 году, сообщил главный внештатный специалист онколог Минздрава Андрей Каприн в интервью РБК. Насколько сильно ковид повлиял на выявление и лечение рака в Сургуте и в Югре – в обзоре siapress.ru.

В Югре

В Югре активно занимаются ранней диагностикой во время пандемии. Так, в 2019 году в округе организовали «зеленые коридоры» для пациентов с подозрением на онкозаболевание. Также в рамках нацпроекта «Здравоохранения» было открыто пять центров амбулаторной онкологической помощи – в Сургуте, Советском районе, Нефтеюганске, Нягани и Ханты-Мансийске.

«Затяжной период пандемии COVID-19 обострил ситуацию с онкологическими заболеваниями. Врачи отмечают серьезный уровень выявленных пациентов с запущенными формами злокачественных новообразований. В 2020 году – около 27% от общего числа обнаруженных случаев, в 2021 году чуть меньше – каждый пятый (почти 20%)», – сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Югры в социальных сетях.

Всего в 2021 году медики провели 17 451 осмотров пациентов, что в два раза больше, чем 2020 году. Средний срок обследований – восемь дней. Всего было выявлено 436 случаев злокачественных новообразований. В первой пятерке заболеваний: рак молочной железы, толстой кишки, легких, кожи и предстательной железы.

В Сургуте

В Сургуте также отмечается влияние пандемии на диагностику и лечение онкозаболеваний. Так, в 2021 году в БУ «Сургутской окружной клинической больнице» было выявлено новых случаев рака – 1 165, в 2020 году – 930, а в 2019 – 1 089. Цифры показывают, что в 2020 году скрининг заболевания снизился. В том числе из-за ковида переносились операции и терапия, так как онкобольные заражались этой инфекцией накануне лечения, сообщил руководитель межрайонного клинико-диагностического центра онкологии БУ «СОКБ» Алексей Аксарин.

«Сейчас поликлиники занимаются оказанием помощи больным коронавирусной инфекцией, поэтому все остальные направления страдают. Также диагностика, в том числе компьютерная томография, занята ковидом, поэтому скрининговые программы несколько уменьшились. Все это привело к тому, что увеличилось количество запущенных случаев рака. Если бы медицина работала в обычных условиях – люди проходили бы диспансеризацию, скрининговые исследования, у кого-то из этих пациентов нашли опухоли на ранних стадиях», – отметил онколог. Однако, по его словам, есть и положительная сторона вопроса – компьютерная томография органов грудной клетки при диагностике коронавируса позволяет выявить рак легких на ранних стадиях.

Медики настойчиво рекомендуют ежегодно проходить профилактические и диспансерные осмотры, а также напоминают о важности вакцинации. «Онкобольным обязательно надо привиться от коронавируса, но не в момент специализированного лечения. Пациенты с онкологией, которые заражаются ковидом, тяжело переносят инфекцию и иногда, к сожалению, со смертельным исходом. Поэтому лучше себя обезопасить», – подчеркнул Алексей Аксарин.


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Сегодня в 14:04, просмотров: 189, комментариев: 0
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