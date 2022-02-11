Автомобилистам нужно готовиться к еще более сложной жизни

Недавно «Единая Россия» объявила о том, что ни в коем случае не согласится на законодательное снижение нештрафуемого порога превышения скорости на отечественных дорогах. Эта новость стала поводом для ведущих проекта «О чем говорят» – обозревателя siapress.ru Дмитрия Щеглова и издателя газеты «Новый Город» Тараса Самборского – обсудить, спасет ли автомобилистов заступничество партии власти. Конечно же нет, посчитали журналисты. Если отбросить голый пиар «ЕР», то жизнь владельцев машин будет только усложняться, а цена обладания личным транспортом – только расти.

Д.Щ.: Меня зовут Дмитрий Щеглов. Это «О чем говорят». Мы продолжаем. В предыдущем эпизоде мы обсудили новый закон о местном самоуправлении, который уничтожит, как административные единицы, десятки тысяч небольших поселений в стране, и вертикаль пробьет вертикаль до самой земли с федеральной власти.

А сейчас поговорим про более, что здесь и сейчас происходит. Разразился в стране такой небольшой политический скандальчик. Значит, в Москве руководитель Дептранса сказал, что вообще-то пора бы задуматься о том, чтобы снизить не штрафуемый порог превышения скорости с 20-ти до 10-ти. Как это работает? То есть, есть знак 60 км/ч, ты едешь, фактически ты можешь ехать 79 км/ч. Это та скорость, которую ты можешь спокойно развить в городе, и тебя не оштрафуют за превышение скорости.

Соответственно, если немножко выше поднимешься, то штраф 500 рублей, но фактически этот штраф составит 250 рублей, если оплатить достаточно быстро. Если не оплатить быстро, то будет 500. И чиновник сказал, что нужно с 20-ти до 10-ти не штрафуемый порог снизить, так типа будет лучше. На что в ответ «Единая Россия» развернула просто целую масштабную информационную кампанию на уровне Володина, председателя Госдумы, на уровне Турчака, одного из высших функционеров, и они спустили целое задание во все свои подконтрольные СМИ о том, что нужно срочно рассказать о том, что «Единая Россия» ни в коем случае не допустит такого решения, чтобы снижать этот самый не штрафуемый порог. И это объяснялось так, что это повысит коррупцию, что это вообще невыполнимо, что это вообще какое-то глупое решение, которое вообще ничем не обосновано и так далее.

Хотя, насколько я понимаю, во всех цивилизованных странах этот не штрафуемый порог колеблется от 0 до, до примерно 8 или 10 км/ч. По крайней мере, я читал, что в какой-нибудь Великобритании он составляет 3 км/ч. И вообще тренд на снижение скорости, особенно в муниципалитетах, городах, где могут пересекаться человеческие, велосипедные и машинные потоки, тренд на снижение скорости очевиден, и там, где это происходит, снижается и аварийность, и смертность, и травматизм на дорогах. Давай поговорим по этому поводу. Что ты думаешь, стоило ли все-таки Госдуме, «Единой России» заняться снижением не штрафуемого порога, или их решение, может быть, правильным?

Т.С.: Это определенно оксюморон: «Единая Россия» тире правильное решение. Поэтому я, кроме пошлого дешевого пиара «Единой России», в этом ничего больше не вижу, честно говоря, и это не очень интересно обсуждать. Если «Единой России» не хватает достойных поводов для качественного пиара и самопиара, я бы порекомендовал попиариться на теме отрезания голов на почве кровной мести, там есть, о чем высказаться, и какие попринимать политические декларации в защиту своих избирателей. А устраивать концерты по поводу того, как «Единая Россия» не даст в обиду свой горячо любимый народ и не позволит снижать наказуемое превышение скорости, это смешно и, честно говоря, убого. А если по сути, то на самом деле, надо всем приготовиться к очень простой мысли: цена владения автомобилем будет только расти, и это изобретение не только российское, это мировая тенденция, и цена владения автомобилем складывается из разных вещей, составных частей.

Д.Щ.: Собственно, начиная даже с цены... Она у нас, по-моему, за 5 лет выросла в 2 раза.

Т.С.: За 2 года она выросла почти в 2 раза, если быть точнее. Это стоимость, безусловно, например, в Сингапуре для того, чтобы купить автомобиль, вы платите сверху налог еще в размере этого автомобиля. Это топливо. Здесь, кстати говоря, не нужно обольщаться тем, кто уповает на доступность электрокаров, это же тоже сейчас большой маркетинговый процесс: как только количество электромобилей будет превышать классические машины, их пользователи точно также столкнутся с ростом цен на услугу заправки, зарядки автомобиля...

Д.Щ.: Зато сейчас в Москве, получается, для электромобилей бесплатная парковка, по-моему, где угодно, и чуть ли...

Т.С.: Ну это политика, грамотная маркетинговая политика муниципалитетов. Да, это хорошо. Гибриды и электромобили в Европе тоже имеют преимущество при парковании. У многих торговых центров просто бесплатная колонка вот с этой розеткой. Ну где-то оно уже превращается в платную... Еще раз говорю, обольщаться не стоит. Помимо того, что электромобиль сегодня стоит дороже, чем машина с классическим двигателем внутреннего сгорания.

Это и стоимость парковок, это и стоимость покупки парковок, покупки гаражей, это стоимость штрафов, наконец. Штраф в 250 рублей за превышение скорости на 20 км/ч, включая, в том числе и превышение в городской черте, это, конечно же, абсолютный нонсенс во всем мире. Ты привел пример Англии. Существует процентный допуск: не в км/ч, а там 3%, 5%, 10% допустимой скорости, и таким образом местные власти принуждают автоводителей снижать общую скорость своего движения. Сейчас большинство машин снабжено бортовым компьютером и просто каждый из нас может задать параметр: средняя скорость движения за промежуток времени: день ты ездишь, я в день наезжаю 100 иногда больше километров, и посмотреть, какая у тебя средняя скорость движения. Если ты не где-то на трассе, а в городском цикле, она 20-25 км/ч, совершенно не высокая.

Безусловно, это сознательная политика всех муниципалитетов, потому что, чем меньше ездят машины по городу, тем, первое: выше безопасность на дорогах, второе: тем больше людей будет пересаживаться из личного автотранспорта в такси и в общественный транспорт. Эти мировые тренды неизбежны для России при всем нашем отставании в технологиях, отставании в каких-то маркетинговых подходах, в процессах урбанизации... Все равно это нас настигнет. 20 км/ч за 500 рублей — так не бывает. Надеюсь, что Россия не пойдет по пути очень любимой ею и некоторыми ее гражданами Италии, где штраф за превышение на 5 км/ч больше 100 евро — это самая известная страна в Европейском союзе по штрафам. И я хочу сказать — это очень неприятно. Я первый год получил из Италии штраф — у меня было 2 превышения — 200 евро, и в письме было написано, что вы можете это оспорить, но если вы не уложитесь в месячный срок, то штраф автоматически увеличивается в 2 раза и к вам придут экзекуторы. За 400 евро я уже не готов был ждать этих экзекуторов. Конечно же, я заплатил этот штраф. На следующий год мы снова поехали в отпуск, а мы по Италии очень много ездим, практически всю ее пересекаем, пока доезжаем до моря, и я уже ехал аккуратно. Тем не менее, опять получил штраф. Он был уже один. Мой навык не то, чтобы не гонять...

Д.Щ.: Он ушел...

Т.С.: Да. Просто там много ловушек. Итальянцы мастаки в этом деле: скорость 90, через 30 метров стоит знак 30 и тут же, за ним радар. Ну ты при всем желании не успеваешь затормозить. Это только уже на уровне приобретенного рефлекса ты знаешь, что там 90, но ты не гони, потому что тебя там поймают. В общем, я на 5-ый год научился ездить без штрафов. Понимаем, да?

Д.Щ.: Да.

Т.С.: Вот все это, а я ждал, у них год дается на посылку штрафов, это нормальная позиция, это нормальная политика. Не нормальная политика, когда полицейские вас подлавливают в кустах. Это плохо. Опять-таки, во всем мире существуют профилактические месячники, какие-то недельники, дни, и просто власти объявляют через СМИ, что с такого-то по такое-то число, в таких-то местах будут стоять патрули. Чем опасен патруль, когда тебя ловят за рулем, ты получаешь дырку в права. Получаешь баллы.

Когда тебя ловит камера, тебе просто приходит на твой адрес штраф и тебя штрафуют не персонально, потому что, в конце концов, ты мог машину кому-то там дать, и даже если ты изображен на фотографии, это никого не волнует, штраф приходит на машину. Это тоже гуманно. Потому что есть случаи, когда ты нечаянно нарушаешь права, штраф тебе придет обязательно, камеры везде... И это тоже политика, которую российская власть будет проводить. Никуда наша прекрасная «Единая Россия» не денется. Будет она это согласовывать и точно так же объяснять своим избирателям, что это ради их же блага и делается. Поэтому, если все это отрезюмировать, я думаю, что никакого существенного изменения не произойдет в пользу граждан на дорогах, будут ПДД ужесточаться, политика властей настроена на то, чтобы собирать больше штрафов, чтобы экономически было не выгодно нарушать ПДД. Есть граждане, у кого сотни тысяч рублей за год накапливается штрафов. Понимаете? Это не совсем правильно. Потому что, как бы там ни было, главный приоритет любой власти — это безопасность ее граждан. И хочешь ты, не хочешь, ты обязан определенным набором действий эту безопасность обеспечивать. Мир изобрел этот набор действий, он существует: это планомерность снижения скорости городского трафика через светофоры, через какие-то еще регулирующие моменты, это серьезное наказание за превышение скорости, за пересечение сплошной, за проезд на красный свет. Ну то, что считается тяжелым как бы нарушением ПДД.

Плюс борьба с водителями за парковочные пространства. Вот Сургуту это еще предстоит, как я понимаю. Это будет новый этап в развитии Сургута, как муниципалитета, как общества. Потому что люди будут вопит. Но, к сожалению, власти будут абсолютно правы, если они начнут организовывать парковочные пространства. И все, что касается хранения автомобилей, это все будет бить по кошельку людей. Это так во всем мире. Потому что машин гораздо больше, чем любой муниципалитет в состоянии обеспечить их парковочными пространствами, дорогами, объездами, подъездами. На это просто будут уходить все деньги людей. Поэтому каждый из нас, кто водит машину, должен смириться с этим и принять это как факт. Ты ж, по моему, отказался от машины? Да?

Д.Щ.: Да. Находясь в Москве, это не сильно сложно.

Т.С.: Ну я вот не могу отказаться от машины. Хотя, в Сургуте я тоже продал машину и не собираюсь, вроде бы, покупать новую. Я понял, что достаточно что-то там арендовать, ездить на такси, и все это тебе экономически гораздо выгоднее, чем владеть личным автотранспортом.

Д.Щ.: Да.

Т.С.: Это надо просто понять, что штраф за превышение скорости — это, к сожалению, правильно. Вот и все. И не надо гонять.

Д.Щ.: Надо еще понять, что Россия — это страна, которая теряет огромное количество людей в автоавариях, то есть это десятки тысяч. Это, конечно, абсолютно недопустимо в XXI веке, из-за архаичных, глупых правил просто терять десятки тысяч человек, которые вносят свой... Даже это не просто человеческие жизни. С точки зрения власти — это еще и люди, которые вносят вклад в ВВП, которые создают какую-то экономическую активность, которые платят налоги. То есть они теряют какую-то активную, нормальную базу людей. Так делать нельзя.

Т.С.: 40 тысяч у нас в год в среднем на дорогах погибает (на самом деле 16 тысяч по итогам 2020 года – прим. ред.).

Д.Щ.: Я смотрел данные, там 13 человек на 100 тысяч населения мы теряем в год, по-моему. Например, для сравнения, в цивилизованных странах Европы это где-то около двух-трех.

Т.С.: Для сравнения, афганская война за 10 лет унесла 10 тысяч. Тут еще, справедливости ради, в концовку надо сказать, что конечно же, государство должно не только ужесточать все требования, которые дисциплинируют нас, водителей, но обязано создавать условия для безопасной езды. Это должны быть дороги, а не разухабы, это должны быть трассы, это должно быть качественное освещение. Кстати говоря, в Сургуте очень хорошее освещение улиц, видно трассу. А вот тот желтый свет, который был, он вообще не позволял ночью ездить.

Д.Щ.: Угу.

Т.С.: Это разметка, это отсутствие каких-то там дефектов покрытия. И так далее и тому подобное. Это светофорная организация правильная. И это государство должно соблюдать. Вот если оно выполняет эту свою функцию честно, и граждане это видят, что эта политика осуществляется, то конечно, оно будет иметь больше морального права обосновывать ужесточение наказания за нарушение ПДД.

Д.Щ.: Сейчас многие страны принимают так называемые vision zero. Это план по снижению смертности на дорогах до нуля. И, по-моему, в Норвегии был не так давно случай, когда на дорогах этот план не сработал, на дорогах погиб человек. Но это был, по-моему, сотрудник российского посольства, который ехал и просто влетел куда-то на своей машине и скончался.

Т.С.: С телефоном? Да? С телефоном?

Д.Щ.: Не знаю. Но вот так россиянин обломал норвежцам хорошую статистику. Ценой своей жизни. Ладно.

Т.С.: Рука Москвы. Что ты хочешь?

Д.Щ.: Да. Мы надеемся все-таки Россия пойдет в цивилизационном тренде и будет заботиться о своих гражданах, не проливая крокодильи слезы, а создавая условия, инфраструктуру и правила, по которым будет не выгодно гонять, по которым нельзя будет гонять и будет куда сложнее разгоняться, убивать других людей, убивать пешеходов и других водителей, своих пассажиров. Вот так надо сберегать жизни, заботиться о своем электорате, если уж дело на то пошло. Давайте будем завершать на этой неделе. Читайте СИА-ПРЕСС, читайте наш Телеграмм-канал, подписывайтесь на Ютуб, подписывайтесь тоже обязательно, не забывайте и до следующей недели. Снова поговорим, о чем-нибудь, что было самым интересным за это время. До свидания!

Т.С.: Спасибо всем! Всем пока, друзья!