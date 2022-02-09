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Аварийный вопрос

К 2023 году планируется переселить 580 сургутских семей из аварийного жилья

Аварийный вопрос
Фото: siapress.ru

В Сургуте к 2023 году планируется расселить 23 тысячи квадратных метров жилья, признанного аварийным до 2017-го. Это означает, что 580 семей могут переехать в новые квартиры из ветхих домов.

«На эти цели запланированы 1 740 000 000 рублей, причем 480 миллионов от этой суммы – деньги из федерального бюджета. С правительством округа соглашение подписано, в марте-апреле начнем разыгрывать аукцион в течение года», – рассказал представитель департамента имущественных и земельных отношений Сергей Алексеев.

Акцент в этом году будет делаться на покупку жилья для соцнайма – таких числится 400 семей. В прошлый раз основной упор был на обычных собственников, которые могли выбрать между квартирой и компенсацией. Львиная доля второй категории проживающих в аварином жилье уже получила деньги. В этом году они также могут воспользоваться этим правом: сумма компенсации, к слову, осталась прежней – 95-100 тысяч за квадратный метр.

У тех, чья квартира не является приватизированной, такого выбора нет – им предоставляют купленное на аукционе жилье, равное по площади старому. Зачастую горожане не соглашаются на этот обмен, так как переселяться приходится в отдаленные районы Сургута:

«По закону, предлагаемая квартира должна находиться в черте города. Но территория у нас обширная – это и поселок дорожный, и Голд Фиш. К сожалению, в техническом задании нельзя прописать местоположение, поэтому не исключено, что с частью людей придется судиться», – прокомментировал Алекссев.

Впрочем, отчаиваться пока не стоит: если участник аукциона предложит квартиры в центре муниципалитета, то их в первую очередь предложат жителям этого района. Также новое жилье можно приватизировать и распорядиться им по собственному желанию – например, продать.

По словам представителей администрации, в первую очередь работа будет вестись по семьям, что проживают в первом и втором микрорайонах – там остались самые малонаселенные дома, которые в ближайшей перспективе можно снести. Также не оставят людей, имеющих квартиры в зданиях, признанных аварийными после 2017 года. Планируется расселить 22 тысячи квадратных метров, однако на эти цели выделено всего лишь 48 миллионов.

«Сейчас наибольшее внимание уделено домам, которые пришли в негодность до 2017 года. После их расселения можно привлечь федеральные деньги на здания, признанных аварийными позже», – подчеркнул Сергей Алексеев.

На данный момент ведутся переговоры с застройщиками. Основными игроками являются четыре представителя этой сферы, мощностей которых хватит на переселение людей в более комфортные дома.


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Сегодня в 17:53, просмотров: 127, комментариев: 0
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