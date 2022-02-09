В стране готовится окончательное устранение местного самоуправления

Готовящийся в Госдуме новый закон о местном самоуправлении стал темой для первого эпизода «О чем говорят» на этой неделе. Обозреватель siapress.ru Дмитрий Щеглов и издатель газеты «Новый Город» Тарас Самборский обсудили, как фактическая отмена местного самоуправления и окончательное встраивание во властную вертикаль даже самого распоследнего захудалого села скажется на жизни россиян, особенно, живущих в провинции. Спойлер – все будет плохо.

Д.Щ.: Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели, читатели siapress.ru. Меня зовут Дмитрий Щеглов. Я обозреватель этого портала. Тарас Самборский, издатель газеты «Новый город», на связи. Тарас, привет!

Т.С.: Привет, Дима! Привет всем, друзья!

Д.Щ.: Для начала поговорим о вещи, о которой мы будем еще говорить много раз. Я думаю, она будет у нас актуальна в течение всего года и, возможно, ближайших нескольких лет. В недрах Госдумы готовится очередной законопроект крупный, крупная реформа, которая поменяет жизнь в огромном количестве населенных пунктов, да, собственно, она везде поменяет жизнь в определенной степени.

Это закон «О местном самоуправлении» новый, обновленный. У нас в свое время 131-ый закон сломал все местное самоуправление в некоторую другую механику существования. Теперь у нас будет еще один закон. В частности, этот закон декларирует, что все главы, все мэры всех муниципалитетов могут, конечно, избираться, но фактически это все будет изменено в то, что они будут назначаться губернаторами, могут наниматься на работу губернаторами, убираться с работы губернаторами. Это первое, что важно.

И второе. Фактически будут упразднены десяткики тысяч небольших поселений с точки зрения административных единиц. То есть раньше была как бы двухуровневая система. То есть был, например, Сургутский район, точнее, он и есть Сургутский район. И есть, например, какой-нибудь Федоровский или Лянтор, или какое-нибудь небольшое село типа Русскинской. И каждое это село имеет собственную администрацию, собственную думу, собственный какой-то чиновничий аппарат и оно управляется изнутри. Теперь этого не будет. То есть будет, останется либо район, который рулит всеми ими, либо кто-то из них вывалится в отдельные города и поселения и станет напрямую подчиняться губернатору так, как я описал буквально минуту назад. Это такие вещи, два аспекта, которые мы прямо сейчас обсудим. На самом деле закон очень большой, закон очень масштабный, будет он вводиться в течение 5-ти лет, до 2028 года, поэтому мы еще успеем обсудить все его аспекты. Поехали. Как тебе, Тарас, идея о том, что Сургутский район, мы сейчас про Сургутский район будем говорить, потому что он ближе всего к нам, приобретет некоторое новое качество жизни, возможно, даже с 2023 года начнет это делать.

Т.С.: Не только Сургутский район изменит, скажем так, свою административную сущность. Действительно, это касается практически всех муниципалитетов. Поскольку суть закона заключается в сокращении возможностей местного самоуправления в России, то мы понимаем, к чему это все ведет. В то время, как в мире, мы, когда говорим «в мире», подразумеваем тот самый пресловутый…

Д.Щ.: Первый мир.

Т.С.: Да. Скажем так, мир западной демократии. Вот. Муниципалитетов очень много и их должно быть очень много. Муниципалитетом является, там не знаю, хутор из трех домов, и у них есть свои представители в местных представительных органах, и это очень, как показывает практика, функционирует, причем очень успешно. Но политический тренд Российской Федерации таков, что местная инициатива, местная самостоятельность, местное финансовое и политическое маневрирование должны быть ужаты, сокращены, может быть, и ликвидированы вовсе. Поэтому данный закон коснется, конечно же, не только Сургутского района. Хотя, таким муниципальным образованиям, как районы, тоже, как я понимаю, светит определенная угроза. Сам глава Сургутского района Андрей Трубецкой предположил в качестве, я так понимаю, такого больше провокационного жеста, что так может и вообще сам район исчезнуть и влиться в некий мегамуниципалитет под названием, какой-нибудь Сургутский муниципальный округ.

Д.Щ.: То, что Сургуту светит присоединение ближайших поселков типа Барсово и Белого Яра, вот он и предположил, что Сургут прирастет ими.

Т.С.: Это уже уничтожают экономику Сургутского района, потому что Барсово, Белый Яр, возможно, Солнечный, это все-таки крупные муниципальные образования, крупные сообщества жителей, там тысячи и тысячи человек. Это все-таки НДФэлы, это какая-то экономика.

Д.Щ.: Да.

Т.С.: Значит, в чем дело? Дело понятно в том, что вот эта политика российских властей тотальной централизации всех процессов, она не могла не обойти стороной столь важнейший элемент организации граждан, как местное самоуправление. Еще раз повторю: сегодняшняя политическая конструкция нашей страны такова, что местное самоуправление — это тормозящая с точки зрения властей такая надстройка, или пристройка, или пустройка. Тут, кто как хочет, пусть выражается. При этом, в первую очередь, помимо того, что разрушив последние остатки местного самоуправления, кстати говоря, в этом ведь законе прописано, что на какое-то время все местные думы должны самораспуститься...

Д.Щ.:Нет. Там, по-моему, не будут проводиться выборы в течение всех этих пяти лет, и когда будут заканчиваться полномочия думы, они будут просто распускаться, тех, которые не предполагается, что они заново соберутся, они просто распустятся и разойдутся соответственно.

Т.С.:Вот в этих местах, в этих муниципалитетах дум не будет.

Д.Щ.:Не будет.

Т.С.:Не будет?

Д.Щ.:Ага.

Т.С.: Ну... Вот мы и говорим, как можно себе представить муниципалитет уровня Сургута, Ханты-Мансийска или Нижневартовска без местной думы? Вот как?

Д.Щ.:Нет. В Сургуте, Нижневартовске они останутся. Имеется в виду маленькие поселения. Помнишь, мы про половинки с тобой рассуждали... У них народу мало...

Т.С.:Хорошо.

Д.Щ.:Вот у них не будет.

Т.С.:В России столько городов 14 тысяч. А вот сколько этих маленьких населенных пунктов, я, честно говоря, не знаю. Значит, мы говорим о том, что десятках тысяч населенных пунктов, вероятнее всего, такого института местного самоуправления, как дума, как выбираемые гражданами представители, принимающая местные бюджеты, не будет существовать какое-то время. То есть даст это импульс в развитии страны или наоборот это ее притормозит или отбросит куда-то назад, это каждый может прекрасно себе прояснить сам.

Вот простой пример: буквально вчера главный онколог страны, по-моему, один из ведущих, тут прошла просто лента новостей, на РБК, я не запомнил фамилию. Он признал тот факт, что из-за ковида смертность от тяжелых онкозаболеваний, которые в течение пандемии не лечились планово, возросла. Собственно здесь Россия признала тот же тренд, который есть во всем мире: там в Англии только в 20-м году 70 тысяч плановых, тяжелых операций по онкологии были отменены только из-за того, что система здравоохранения не функционировала нормально.

В России эта новость имеет и еще один подтекст: на самом деле, в этом трагическом, с моей точки зрения, заявлении вот этого главного онколога нам сообщается всем, что из-за пандемии оно не работало, оно и не будет теперь работать никогда. То есть это все отложенные операции — это фактически смерти или переход в другие стадии, которые через несколько лет все равно приведут к летальным исходам.

Так вот вопрос: реформа местного самоуправления, которая предполагает уменьшение социальной нагрузки на эти маленькие муниципалитетики, вот на эти поселки, поселки городского типа, города внутри каких-то больших районов, таких, как Сургутском районе это наблюдается, и перевод этого всего, всей этой социальной инфраструктуры , в том числе медицинской, в центры, в эти большие районные центры... Что это будет? Это будет, если брать аспект онкологических заболеваний, которые в России растут одним из самых быстрых темпов в мире... Не выявляемость, а именно тяжелая онкология... Станет у нас онкоольных, которые у нас получают своевременную помощь медицинскую, больше или меньше? Выживаемость онкобольных вырастет или уменьшится?

Я предполагаю, что при сокращении доступности медуслуг, а это неминуемо будет сопровождаться при выполнении данного закона, если он в таком виде будет принят, о местном самоуправлении, конечно, все это ухудшит нашу систему здравоохранения, это приведет к дальнейшей смертности населения, повышенной, избыточной смертности. Мы сейчас говорим только об одном аспекте. Но еще какой-нибудь главный кардиолог страны не высказался о том, как ковид повлиял на ситуацию с плановыми, а может быть, и с не плановыми операциями тяжелых больных сердечно-сосудистой системы. И так далее по списку.

Возьмем какой-нибудь, я не знаю, поселок, село Банное Сургутский район. Я не думаю, что там сегодня есть какая-то поликлиника, там, скорее всего, есть какой-то фельдшерский пункт. Но наверняка. Не наверняка, а точно. Просто это там прописано: речь идет о том, чтобы социальную инфраструктуру, к которой медицинская относится, концентрировать вот в этих новых крупных районных центрах.

Д.Щ.:Скорее всего, так и будет.

Т.С.:Все. Это политика принуждения населения менять место жительства, переезжать в крупные города. Теперь, в общем-то, становится хотя бы несколько объяснимым политика российских властей последних 20-ти лет по возведению этих мегамуравейников в крупных городах нашей страны. То есть в общем-то, куда переезжать, есть, эта инфраструктура создана. Соответственно власти рассчитывают, видимо, таким образом оптимизировать бюджет: больницы должны быть в крупных городах, туда мы будем привозить вертолетами, кто не хочет переезжать в эти большие города. Кто хочет жить в своих Банных, пожалуйста, продолжайте это с успехом делать, но социальной инфраструктуры мы туда не приведем. Вот и все.

Я думаю, единственная цель данного закона... Нет, их, конечно, две: первая — политическая — уничтожение политической активности граждан на самом низшем уровне, чтобы уже вообще никто нигде не брыкался ни по какому поводу, а второе — это элементарно оптимизация бюджетных процессов и перевод центров социальной инфраструктуры в крупные муниципальные образования. Вот и все.

Д.Щ.:Да. Контроль, контроль и еще раз контроль. Это то, что наша власть хочет, на чем она помешана и то, чего она вообще хочет добиваться во всех сферах — все контролировать, все держать в своих руках, вертикаль от самого маленького села до самого Кремля.

Т.С.:Ну, контроль через централизацию, я бы уточнил.

Д.Щ.: Да.

Т.С.: Централизация, централизация, централизация, как средство усиления контроля над каждым процессом. С моей точки зрения, путь этот очень опасный, очень непредсказуемый, если не сказать ошибочный. Потому что, все-таки, если окунуться в историю, то мы знаем, что именно при земствах Российская империя тогда показывала одни из лучших показателей в своей истории. Это был период перед Октябрьской революцией 17-го года, вот все эти годы. И как бы там ни было, ничего более удачного и эффективного в плане решения насущных запросов граждан, как местное самоуправление, мир не изобрел. Трудно представить, как губернатор или мэры этих мегамуниципалитетов будут решать проблемы настолько низового уровня... Это просто не их компетенция, это не их возможности, это невозможно сделать.

Д.Щ.: Посмотрим, к чему это все приведет. В конце концов, справедливости ради скажем, что закон еще не принят. Хотя сомнений в том, что он будет принят и его какие-то базовые принципы, которые мы сегодня озвучили, будут работать. Какие-то нюансы, может быть, еще будут подкорректированы. Мы посмотрим еще в течение этого года. Работа над этим законом будет продолжаться. Ладно. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, подписывайтесь на наш Телеграмм-канал и прочие наши соцсети. Там читайте расшифровку этого выпуска, она будет на сайте СИА-ПРЕСС точка ру. Переходим к следующему эпизоду. Там поговорим про правила дорожного движения, превышение скорости, «Единую Россию». Вот. Заинтриговал. Поехали дальше.