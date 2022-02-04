Школа в 33 микрорайоне Сургута прошла приемку

33 микрорайон Сургута совсем скоро получит долгожданный второй корпус школы «Перспектива». Объект уже прошел приемную комиссию, на данный момент идет процесс ввода в эксплуатацию и получение лицензии. Журналист siapress.ru прогулялся по пока еще пустующей образовательной организации.

Напомним, что школа рассчитана на 900 детей. Кроме классов для начального и общего образования, в учреждении оборудованы два спортзала, лаборатории, игровые комнаты, актовый, тренажерный и хореографический залы, тир.

«У нас очень серьезный дефицит школьных мест. Поэтому школы такого формата очень востребованы. Здесь есть все для хорошего и комфортного учебного процесса. Сейчас департамент образования определяет педагогический состав, объект поставлен на контроль нашим муниципальным учреждением», – сообщил замглавы Сургута Григорий Невоструев.

В департаменте образования надеются, что дети сядут за парты 1 сентября 2022 года. Однако если все документы будут собраны и поданы заранее, летом может заработать пришкольный лагерь.

«Мы гарантируем, что она будет заполнена еще и частично на вторую смену. Потому что желание у людей есть большое. Мы максимально распределим первую смену, а если появится необходимость, сделаем вторую. Это вынужденная мера: гораздо лучше учится во вторую смену, чем добираться до школы через весь город», – рассказала директор департамента образования города Ирина Замятина.

По словам директора МКУ «Управление капитального строительства» Александра Гребешка, этот объект поможет немного разгрузить другие школы. Возведение обошлось в 970 миллионов рублей: «Несмотря на то, что подрядчик попал в кризисный период – это и пандемия, и повышение цен на стройматериалы, школа сдана».