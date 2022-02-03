Снос «Авроры» в Сургуте – выплескивание младенца вместе с водой

Очередной выпуск «О чем говорят» с обозревателем siapress.ru Дмитрием Щегловым и издателем газеты «Новый Город» Тарасом Самборским был посвящен анонсу администрации Сургута по очистке города от нескольких известных зданий. В их числе – кафе-самострой «777», недостроенный объект на «грэсовском пятачке» (пересечение улицы Энергетиков и бульвара Свободы), а также пустующего ныне кинотеатра «Аврора». Ведущие обсудили, почему в общей правильной зачистке города от мусора уничтожение «Авроры» – большая ошибка, и что нужно Сургуту, чтобы вернуться на первые позиции на Урале.

Д.Щ.: Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели, читатели siapress.ru. Меня зовут Дмитрий Щеглов. Я обозреватель этого портала. Тарас Самборский, издатель газеты «Новый город», на связи. Тарас, привет!

Т.С.: Привет, Дима! Привет всем, друзья!

Д.Щ.: На этот раз у нас новостная повестка была не настолько напряженной, как в прошлый раз, но поговорим про интересные вещи, которые произошли за последнее время. Например, есть два события, которые случились в двух соседних регионах. Хочется их несколько взаимоувязать и обсудить.

Я только что вернулся из Тюмени, пробыл там некоторое время, и вот сейчас, буквально на днях, там тоже случилось большое событие, именно в Тюменской области, в Тобольске была с большим размахом принята программа «Тобольск» 20-30. Это стратегическая программа развития города, под ней подписались, помимо главы города и губернатора, еще глава «Сибура» Дмитрий Конов, при этом присутствовал Владимир Якушев, который бывший Тюменский губернатор, ныне полпред президента России в УрФО, то есть все так довольно мощно было представлено. Собственно говоря, это 10-летний план развития города, благоустройства, как «Сибур» будет вкладываться, как область будет вкладываться, все это под присмотром полпредства, как это все будет развиваться, как будут сохраняться там и развиваться исторические вещи, туристические аспекты.

Напомню, что Тюмень уже пробила до Тобольска, насколько я помню, либо пробила либо заканчивает полноценную 4-полосную трассу между Тюменью и Тобольском, на очереди между Тюменью и Сургутом. Это чуть позже случится, но мы все-таки надеемся, что это когда-нибудь будет.

На этом фоне в Сургуте было принято решение и озвучено на большом городском штабе о том, что внесено несколько принципиальных объектов. Из них есть действительно важный объект, например, кафе «777», который из маленького ларька чуть ли не в 20 или в 14 раз увеличило свою площадь без всякого согласования, превратившись в целый ресторанно-игровой комплекс с сомнительной репутацией. Это будет снесен, например, на ГРЭСовском пятачке недострой страшный за железным забором, у которого тоже долгая история и который тоже очень давно хотели сносить. И будет снесен кинотеатр «Аврора». Такое решение приняли наши власти.

Получается, мы здесь видим, как в одной части нашего большого матрешечного региона власть занимается городом, сохраняя его исторический облик и занимается его развитием, с другой стороны, у нас происходит такой, я бы его назвал, конечно, все-таки, разнонаправленной тенденцией, потому что все эти сносы — это вещи местами сомнительные. А как ты относишься к сносу «Авроры»? Давай с самого главного начнем, потому что это вызвало наибольшее количество споров в комментариях, и лично у меня мнение отличается от мнения нашей администрации.

Т.С.: К «Авроре» я бы хотел подойти чуть позже. Я с тобой не очень соглашусь в оценке того, что делает сургутская власть. В общем-то, она занимается тем же, чем и упомянутая тобой власть Тобольская или Тюменская. То есть наводит порядок на территории города. Сургут в последние 15 лет пришел, я бы даже сказал в отчаянное запустение. Да, он сверкает, он прекрасен, у него широкие проспекты с хорошим освещением, у него все-таки внешний вид не производит впечатление большинства наших российских городов, как он выглядит.

Но в части архитектурной, градостроительной политики город именно в последние 15 лет просто шел вниз: отсутствие каких-либо архитектурных и градостроительных идей, отсутствие представления о том, что такое городское пространство и пространство людей, отсутствие представления о том, что такое современная архитектура и как с помощью нее можно развивать территорию и делать ее конкурентной на региональном, а может быть, даже на федеральном уровне, то бишь привлекать внутренних туристов, и так далее. Все эти процессы отмерли сами собой, просто никто этим не занимался.

На освободившейся поляне расцвело чудовищное коррупционное болото, на базе департамента архитектуры и градостроительства, на базе департамента имущественных и земельных отношений и этих всех структур, которые из него создавались, воссоздавались в течение этого времени. Сургут перестал заниматься собой, и он просто превратился, в основном, на базе этих двух департаментов, этих двух городских важнейших основополагающих структур в какую-то ужасную коррупционную кашу. И мы пожинаем плоды этого всего сегодня.

Поэтому когда Андрей Филатов стал главой города, как человек, в общем-то, мне представляется таким, достаточно тюменско-якушевских взглядов, то что касается развития территории города, а он сделал ревизию того, что в Сургуте творится, ужаснулся. Мне достоверно известно несколько случаев, когда он просто поверить не мог в то, как у нас банкуется земля муниципальная под эти все «777», шиномонтажки, магазинчики, киоски, маленькие, большие магазинчики. Реально он был в шоке, когда начал этим массивом информации озадачиваться и получать какую-то аналитику из этого всего.

Поэтому решение о сносе тех или иных объектов, которые мозолят глаза горожанам, оно логично, оно в логике той реформы, которая в Сургуте проводится. Сургут надо от коррупционных решений по выделению земли и земельных участков, а это, повторюсь, основополагающая функция департамента архитектуры и градостроительства последние годы было. То есть чиновники приходили туда на работу для того, чтобы банковать землей, ничем другим они не занимались. Отсюда мы видим наш город прекрасный, где ни на один архитектурный объект вообще невозможно положить взгляд. Я думаю, что вместе с водой наши власти выплеснули младенца. И тут я подхожу к «Авроре».

Д.Щ.: Так.

Т.С.: Понятно, что «777» – это незаконное строительство и решение не идти на компромисс с застройщиком у властей правильно. Понятно, что точно так же в рамках, ну там уже была политическая коррупция, возникший на ГРЭСовском пятачке вот этот странный объект, подлежит сносу. Я напомню кратко: во время выборов мэра Сургута в 2005 году за поддержку своей кандидатуры Александр Леонидович Сидоров, тогдашний мэр, он баллотировался, по-моему, на 4-ый срок, ну это был его тогда уже последний срок, он предпринимателю и лидеру какой-то там общественной организации, уже не помню, кем она была, Вера Иванишина, он предоставил вот этот земельный участок на ГРЭСовском пятачке. А предприниматель Вера Иванишина была не очень мощной, скажем так, у нее элементарно не хватало денег на освоение этого объекта, она не могла его к сетям подключить. И вот так оно все гнило, из рук в руки переходило, и в результате...

Д.Щ.: Там же хотели его в какое-то время доделать и сделать там Дом ветеранов при поддержке «Сургутнефтегаза», Олега Лапина...

Т.С.: Я хочу сказать, что если подойти даже к этому объекту более творчески, то, в общем-то, можно было бы сохранить его для города и сделать там какой-нибудь объект для кружков детских, потому что рядом очень много школ, здесь 8-я, 9-я школа и школа Знаменского и детские сады, их здесь 4 или 5 в пешей доступности. И мне кажется, раз уж там этот объект возник, можно было бы развить вот так детский парк «Энергетик» и создать там какую-то кружковую деятельность. Сам по себе проект ужасный. Там высота потолка сейчас в грязном виде, от железобетонных конструкций до перекрытия — 2,5 метр, что ли, всего, или 2, 70. Если сделать еще и полы, подвесные потолки, куда спрятать коммуникации, то там совершенно не будет нормальной, человеческой высоты потолков.

Д.Щ.: Да.

Т.С.: Поэтому это тоже пример того, как бездумно, абсолютно безмозгло городские чиновники растранжиривают шикарные земельные участки и превращают город в набор какого-то просто абсолютного архитектурного мусора и говна. Весь Сургут завален такими стройками. Заходишь в любой двор — ты видишь эти магазины, ты видишь эти «семерки, восьмерки, девятки» бесконечные. И работа по расчищению Сургута от этого ужаса, действительно, очень серьезная работа. Но, увы, мне кажется, что в этой политике власти Сургута выбрали самый простой подход. Не знаю, почему такой подход? Времени у них нет или что? Или не хотят заморачиваться? Они не выделяют время на понимание, они не разбираются: мы не будем разбираться, мы сложных путей не ищем, вот наш короткий путь. И вот так возникло решение снести кинотеатр «Аврора».

Я, конечно же, точно так же, как многие из сургутян, от этой новости расстроился. Я считаю, что «Аврора» вполне себе еще может служить городу, это привлекательный социальный и коммерческий объект, и история 37-летняя, в 84-м году, вроде бы, «Аврору» построили, говорит о том, что она вполне успешно может эксплуатироваться, как городскими властями, так и коммерческой организацией. Много лет, по-моему, около 15 лет, «Авророй» оперировал частный бизнес, компания «Интеркино». Там были кинопоказы, там был развитый общепит. И если бы не конфликт предпринимателей с городскими чиновниками, я как-то рассказывал об этом подробно, если бы не совершенно не патриотичная к городу, к городскому предпринимательству позиция чиновников имущественных, городских, и тогдашней власти, то «Аврора» сегодня вполне могла бы сегодня существовать и приносить пользу горожанам.

Д.Щ.: Опять же, смотри, можно ремарку. Наши городские власти смогли обнаружить то, что аварийное здание на Маяковского никакое не аварийное, и туда сейчас собираются перевозить или уже перевозят какие-то наши городские службы. Наши городские власти не хотят сносить здание, которое вообще никогда не вводилось в эксплуатацию — это станция «Юннатов» на улице Университетской, и правильно делают, что они сейчас пытаются найти варианты, как его оживить, но при этом они принимают решение снести «Аврору», которая, казалось бы, самый очевидный вариант того, здания, которое нужно было сохранять, найти способы, как его привести в чувство. Уж казалось бы... Вот уже здесь, мне кажется, выбивается как-то из логики абсолютно это решение.

Т.С.: Потому что в нашей сургутской архитектурной и имущественной власти нет людей с творческим воображением. Там остались только одни технократы: надо с этим что-то делать. А делать надо просто: снести и поставить сквер. Вот такое примитивное, линейное решение, без какого-либо погружения в историю вопроса, вариативность решения этой проблемы. И я очень беспокоюсь, что с таким подходом политика по преобразованию городского пространства будет носить очень противоречивый характер.

Та же «Аврора». Да, его состояние, после того, как чиновники приняли от коммерсантов на свой баланс это здание, резко ухудшилось. Там был пожар, там был потом, там было испорчено все, что только можно. Это к вопросу о качестве управления имуществом властями, в данном случае, муниципальными властями. Это тоже интересный вопрос: а кто конкретно из чиновников понесет ответственность за нанесение вреда муниципалитету? Извините меня, стояло красивое, в общем-то, у него хоть какая-то архитектура, ему бы еще фасад сейчас привести в порядок, вообще бы все было зашибись, стояло, в общем-то, приличное здание, эксплуатировалось, одних налогов, арендных платежей город получил за эти годы, не знаю, десятки миллионов рублей, там большие суммы. По чьей вине здание пришло в такое состояние, что единственным решением проблемы является его снос? Кто-то же за это должен понести ответственность? Кто-то, тот первый человек, который выгнал этих предпринимателей, который настаивал на том, что они дальше не должны продлевать свой договор? Кто-то...

Д.Щ.: А мы знаем его имя?

Т.С.: Это все можно узнать. Давайте, мы проведем расследование, напишем. Это были конкретные люди. Этим занимался тогдашний заместитель главы города по культуре, господин Пелевин, потом пришла администрация Вадима Шувалова. Я помню, что Алексей Жердев делал там какие-то заявления по поводу сноса — не сноса сквера — не сквера, там за кого-то он извинялся перед жителями соседних домов. Кто те люди, которые довели до ручки муниципальное имущество? Ведь они должны сидеть в тюрьме, это же совершенно очевидно. Может быть, наша власть не хочет сор из избы выносить. Я считаю, как в случае с Травматологическим центром, то, о чем мы говорили неделю назад. Нужно выносить сор из избы. Это знаковый муниципальный объект, это очень важный социальный, культурный объект для города.

В конце концов, ничего страшного не произошло, если бы из «Авроры» сделали какой-нибудь молодежный центр. Там есть какая-никакая сцена, спектакли оперные не поставишь, но кружковой деятельностью можно заниматься, там есть зрительный зал, который может меняться, трансформироваться под разные задачи, там была налажена той же фирмой «Интеркино» очень привлекательная для сургутян идея совместить кинопоказы с общепитом: вот этот балконный зал, где кормили, там была хорошая кухня. То есть это был нормальный объект, который культурно облагораживал Сургут. Нет, мы его снесем и сделаем там сквер. Там не нужен сквер. Потому что рядом есть сквер, он прекрасный. И кстати говоря, что-то говорится о сносе соседнего ужаса, который...

Д.Щ.: Вот, я об этом хотел сказать.

Т.С.: ...Который по документам, по-моему, до сих пор числится общественным туалетом?

Д.Щ.: Так и есть.

Т.С.: Вот, да. Что-то мы не слышим озабоченности городских властей о том, что подобное гадство просто не имеет право на существование. Может быть, мы с этого начнем сносить непотребство? А «Авророй» просто займемся, посмотрим, что там с ней можно сделать, на сколько там все плохо, сгнило-не сгнило это здание. В конце концов, она построена из кирпича, чего там с ней будет, она же отапливалась все эти годы, ьам же не были отключены системы инженерного обеспечения.

Д.Щ.: В Тюмени тоже был момент, когда старый кинотеатр тоже плохо, именно он был плохо эксплуатируемым с точки зрения его арендаторов. Собственно его арендаторов отобрали и превратил этот старый кинотеатр в большой центр молодежного театра. И сейчас этот центр, куда приезжают молодежные театры со всей Европы тогда, когда это можно делать, там проходят различные молодежные тусовки. То есть это место, где жизнь бьет ключом и все у них прекрасно. Как бы это еще раз практический опыт...

Т.С.: Вот это еще раз о творческом воображении чиновников. То есть когда ты сталкиваешься с проблемой и думаешь не линейно: так, сносим, уничтожим, с глаз долой, а ты начинаешь творить, ты начинаешь отрабатывать свой муниципальный заказ от нас, от избирателей, свой муниципальный оклад ты начинаешь отрабатывать. И ты начинаешь думать, какие там могут быть варианты, а чего там у соседей, а чего там в Тюмени пресловутой, где, как, что, а московский опыт? Ты, по-моему, писал, нет? Комментатор Александр Коновалов. Московский опыт, когда власти просто отдали в концессионное соглашение муниципальные кинотеатры и из этих кинотеатров просто начали рождаться культурно-досуговые центры с сохранением кинопоказа и с наполнением новым функционалом.

Вот тебе пример того, как творческое воображение чиновника создает продукт, которым пользуются горожане. А у нас этот технократизм приводит к абсолютно бестолковым решениям. Я считаю, что помимо возможного сноса «Авроры» (поспешное решение, мне кажется, надо пока остановиться, подумать, что же надо с ней сделать), отсюда ведь и такая же бестолковщина с Домом пионеров. Сколько лет чиновники ничего не могут изобрести с пресловутым Домом пионеров. Хотя решений сохранить данный памятник советского деревянного зодчества, уточню специально, для всяких скептиков, которые подвергают сомнению ценность Дома пионеров, она, может быть, не архитектурная, она историческая, она в каком-то метавселенском смысле историческая ценность, с этим зданием очень много связано новейшей истории Сургута даже. И ни кому в голову не может прийти ни одна идея.

Ведь от сюда точно такая бестолковость с этим казусом с паровозом в микрорайоне «Нефтяников», который стоял себе много лет перед входом в парк аттракционов, никому не мешал, ужасный там был общепит, но как объект какой-то, на который можно положить глаз, он выполнял свою функцию, причем, неплохо, в достаточно бедном городе на всякие архитектурные точки, этот паровоз стоял и как-то оживлял эту часть городского пейзажа. Подошло время расторжения договора аренды на землю с предпринимателем, и ни у кого из чиновников не дрогнула не одна извилина в голове на предмет того, что, может, можно как-то сохранить, договориться, выкупить, я не знаю, дать какие-то новые условия, но оставить этот чертов паровоз, чтобы он перед городским Парком культуры, где 10-ки тысяч горожан проводят свободное время, радовал глаз и выполнял функцию по оживлению городского пейзажа. Нет, ни одна мысль не пролетела в голове ни у кого. Отсюда, от этой технократичности, я вижу и проблему полного непонимания потенциала ТЦ «Вершина».

Д.Щ.: Да.

Т.С.: И я не думаю, что чиновники с маху отказываются рассуждать про ту же «Вершину». Мне кажется, они начинают думать, но им ничего не придумывается, не приходит в голову. И эта технократичность – абсолютно утилитарный подход к решению всех без исключения задач, он приводит к тому, что городская власть не продуцирует какие-то взрывные, творческие идеи, которые бы увлекали как можно больше людей. Потому что, я не знаю там 25 лет назад идея праздновать 3 года подряд 400-летие Сургута, она сначала показалась многим абсурдной и невозможной.

Когда Яков Черняк заявил, что в Сургут приедет сонмище просто мегазвезд российской культуры, и как начали перечислять от Кобзона до вахтанговцев, от директора «Эрмитажа», я не знаю, до всех-всех-всех, в Сургуте были все в течение 3-ех лет, люди крутили у виска и говорили, что ты сошел с ума, этого не может быть, это не нужно Сургуту. И тем не менее, Сургут гремел. И это не были деньги богатого бюджета, выброшенные на покупку увеселений. Ни в коем случае. Это же были десятки разных фестивалей, это были выставки, это было знакомство десятков тысяч простых сургутян, а не только местной элиты, с этими всеми звездами. То есть Сургут жил полноценной насыщеннейшей культурной жизнью. Он обогатился этим. Это дало импульс для развития потом на многие-многие годы вперед. Сургутяне этого хотели и хотят по-прежнему. А всего-то была идея: а давайте мы вот так вот круто, по-настоящему достойно для Сургута.

Кстати говоря, эта наша бестолковщина в переговорах с РЖД по поводу внешнего вида сургутского вокзала... Ведь это сургутские власти должны давить на РЖД в плане внешнего облика вокзала... Ничего они не могут сформулировать? Не могут. Они не знают, что такое модерн, они не знают, что такое советская архитектура, модернистская, одна из самых вообще ярких модернистских архитектур на планете... Это любой, кто интересуется архитектурой, и увидит сургутский вокзал, скажет: остановитесь, это у вас стоит бесплатный архитектурный памятник. Просто элементарно приведите его в порядок снаружи и приведите его в порядок с точки зрения смысла современного вокзала внутри, и у вас будет шедевр. Нет. Мы видим тот же самый линейный подход: мы его зашьем сайдингом и вот тебе готовая реконструкция. Правда?

Так что общее впечатление у меня складывается на конкретном примере с «Авророй», что к сожалению, люди с творческим воображением не пробивают сегодня своими идеями подобную политику, что ли, городскую. Чистить город от говна необходимо. Но «Аврора» – это не говно, «Аврора» – это модерн, кстати говоря. Я здесь повторю нашу нетленную фразу Вадима Николаевича Шувалова. Над «Авророй» надо подумать и поработать, и наверное, она достойна того, чтобы в этой части города сохраниться, как интересному, социальному, культурному и архитектурному объекту.

И еще я сегодня думал про эту несчастную «Аврору», перечислил все наши объекты, которые только что назвал, и мне пришла в голову мысль о том, что многие подобного плана проблемы в Сургуте связаны с тем, что в недрах сургутской власти с какого-то времени разгромлен вот этот важнейший участок, который называется департамент культуры. У нас это как-то одно из самых незаметных, слабых звеньев городской муниципальной власти. Я даже сегодня не знаю, кто культурой-то занимается в городе.

Вот я только что вспомнил Якова Семеновича Черняка. Мы один из крупнейших городов за Уралом, а по потенциалу, экономическому вкладу, так вообще один из трех важнейших городов страны, должен, конечно, заниматься самостоятельный мощный департамент культуры под руководством профильного и ресурсного заместителя главы. И надо искать такого человека. Это здорово продвинет Сургут в культурной политике, в политике сохранения каких-то объектов знаковых и придания им новых смыслов, в политике брендирования Сургута, в политике привлечения туристов. Может быть, тогда и «Аэрофлот» задумается: помахать ли нам ручкой или нет. Я бы видел необходимым создание такого мощного культурного департамента.

Д.Щ.: Да. Ну что ж, очень у нас такой обстоятельный разговор получился, но и тема достаточно мощная, большая, ее за 10 минут не обсудишь. Что ж, до следующего раза. Читайте СИА-ПРЕСС, подписывайтесь на наш канал на Ютубе, на наш Телеграмм-канал и на всякие прочие социальные сети и читайте нас на сайте непосредственно, там же будет расшифровка этого разговора. До свидания! До следующей недели!

Т.С.: Всем спасибо, друзья! Всем пока!