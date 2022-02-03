В Югре утвердили нормативы накопления ТКО для гаражных кооперативов: что это значит

В 2022 году в Нефтеюганске, Нягани, Ханты-Мансийске, Когалыме, Пыть-Яхе и ряда других муниципальных образований будут производится отдельные начисления платы за услугу «обращение с ТКО» в дачных и гаражных кооперативах. Все расчеты уже произведены. А пресс-служба регоператора «Югра-Экология» подготовила ответы на самые распространенные вопросы, связанные с введением новых категорий нормативов накопления ТКО.

Почему собственники дач и гаражей должны дважды (трижды) оплачивать ТКО – с квартиры, с дачи и с гаража?

В соответствии с п. 4 статьи 27.4 закона №89-ФЗ собственники ТКО обязаны заключить договор на оказание услуг по обращению с ТКО с региональным оператором, в зоне деятельности которого образуются ТКО и находятся места их накопления. Гаражный кооператив является самостоятельным субъектом отношений с иным (отдельным от жилого помещения) объектом образования ТКО, поэтому подлежит заключению отдельный договор с гаражным кооперативом на указанный объект. Нормативы накопления ТКО определены на основании замеров, т.е. 4 раза в год 7 дней подряд измерялись ТКО, образованные конкретной категорией объектов. Таким образом, отходы, образованные в гаражах не замерялись как отходы, накопленные в МКД.

На моем земельном участке, предназначенном для целей индивидуального жилищного строительства (ИЖС) помимо дома расположен гараж. Придется ли мне дополнительно оплачивать гараж?

Для частного сектора, при замерах учтены ТКО, образованные от всех построек на участках, на которых они расположены. Таким образом, оплата за обращение с ТКО не будет происходить дважды.

У меня есть квартира, в которой я прописан и проживаю и дачный участок, на котором я не проживаю и приезжаю туда сезонно в летний период, как избежать двойного начисления платы за услугу по обращению с ТКО в то время, когда я проживаю на даче, а не в квартире?

В соответствии с п. 56 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, при отсутствии постоянно и временно проживающих в жилом помещении граждан объём коммунальных услуг рассчитывается с учётом количества собственников такого помещения.

На основании ч. 4 ст. 154 Жилищного кодекса Российской Федерации обращение с ТКО отнесено к числу коммунальных услуг. При этом, в силу части 11 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации, неиспользование собственниками недвижимости, нанимателями и иными лицами помещений не является основанием невнесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги.

В связи со всем указанным выше, гражданам, проживающим на даче в летний период, все-таки придется оплачивать услугу по обращению с ТКО в своих городских квартирах.

Если я владелец гаража, но не состою в гаражном кооперативе, будут ли начисления платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО и по какому нормативу?

Действие норматива накопления ТКО, установленного категорией «Гаражи, парковки закрытого типа» распространяется как на гаражные кооперативы, так и на физических лиц, которые являются владельцами гаражей, в связи с тем, что норматив накопления ТКО устанавливается на машиноместо.

Каким образом можно будет оплатить коммунальную услугу по обращению с ТКО за дачный и гаражный кооператив?

Оплату можно будет произвести в расчетно-кассовых центрах на территории местонахождения потребителя у агентов по расчетно-кассовому обслуживанию - Адреса и телефоны агентов по расчетно-кассовому обслуживанию.