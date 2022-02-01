За нарушение масочного режима в Сургуте составлено более 300 протоколов за месяц

Коронавирус не отступает, поэтому власти продолжают следить, насколько хорошо люди соблюдают меры предосторожности во время пандемии. Сегодня, 1 февраля, в Сургуте прошел очередной масочный рейд в местных магазинах. Проверяли продавцов и сотрудников торговых точек.

Сначала представитель контрольного управления и полицейский отправились в торговый центр «Агора». Здесь обошлось без инцидентов: продавцы спокойно предоставляли свои сертификаты о вакцинации.

Впрочем, и с силовика спросили – одна из сотрудниц магазинов не побоялась в ответ потребовать QR-код.

Следующей точкой рейда стал гастроном «Престиж». Покупатели здесь оказались добропорядочными гражданами и соблюдали противопандемийные меры. С ярыми антимасочниками контролеры почти не сталкиваются:

«Люди бывают разные. Есть и такие, кто категорически отказывается надевать маску. Их убеждают, и они вынуждены устранить это нарушение. Естественно, это будет иметь некоторые последствия», – рассказал муниципальный жилищный инспектор контрольного управления администрации Сургута Арсений Сальников.

Однако не у всех сотрудников гастронома при себе оказался сертификат о вакцинации. Так, стажер торговой точки, завидев проверяющих, скрылся в подсобке. Несколько минут спустя администратор магазина пояснила, что парень имеет QR-код, но является гражданином другой страны и боится потерять документы. Руководство отправило его домой.

Горожан просят не расслабляться – профилактические рейды останутся регулярными. Нарушения предписаний Роспотребнадзора регистрируются каждые сутки. Причем попадаются не только посетители магазинов и торговых центров, но и продавцы.

«У нас ежедневно отрабатываются мероприятия по контролю наличия масок и QR-кодов. За январь составлено 327 протоколов сотрудниками полиции за нарушение масочного режима. Кроме того, ежедневно регистрируются случаи отсутствия сертификата о вакцинации или перенесенной болезни у продавцов», – добавил Сальников