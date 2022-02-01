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​Большая индексация, попытка помочь бизнесу и спасти должников от голодной смерти – обзор новшеств февраля

С 1 февраля лучше станет пенсионерам, семьям с детьми и должникам. Хуже – водителям фур

​Большая индексация, попытка помочь бизнесу и спасти должников от голодной смерти – обзор новшеств февраля
Фото pixabay.com

Каждый новый месяц в России означает вступление в силу новых законов, норм и правил, по которым нам всем жить. СИА-ПРЕСС подготовил обзор новаций, которые нам принесет февраль 2022 года.

Операция «Индексация»

С 1 февраля государство начнет давать россиянам больше денег. Вырастут различные социальные выплаты и материнский капитал – индексацию государство проведет на величину инфляции, которую считает реальной – это 8,4 процента (это меньше той дыры, которую россияне пронаблюдали в своих карманах по итогам года, но намного лучше, чем ничего).

Так, маткапитал на первого ребенка составит 524,5 тысячи рублей, на второго – либо 168,6 тысячи (если семья уже получила за первого), либо 693,1 тысячи рублей (если за первого не брали). Единовременное пособие на рождение ребенка вырастет до 20,4 тысячи рублей, а максимальные «декретные» выплаты в месяц составят 31,2 тысячи рублей.

Стоит добавить, что финансовые плюсы получат и пенсионеры. Официально с 1 января пенсии уже выросли на 5,9 процента, но нехитрые подсчеты правительства России выявили, что эти выплаты даже приблизительно не покроют инфляционные потери, поэтому постфактум было решено доиндексировать сумму до 8,6 процента. Соответствующий закон президент подписал несколько дней назад, но работать он будет «задним числом», то есть с 1 января. В итоге средний размер пенсии в России составит почти 19 тысяч рублей.

«Несгораемый остаток»

Хорошая новость для закредитованных россиян – с 1 февраля у них образуется «несгораемый остаток» денег в виде прожиточного минимума, который банки не смогут списать для погашения долгов. На этот год сумма составляет 13,8 тысячи рублей, причем если у должника есть иждивенцы на содержании – сумма вырастет. Для приобретения права на сохранение денег от взыскания нужно будет написать заявление в Федеральную службу судебных приставов.

НО – эта мера не будет работать для должников по алиментам, семьям, потерявшим кормильца, а также преступников, которых суд обязал возмещать ущерб их жертвам.

Расти бизнес, малый и средний

Новая программа поддержки малого и среднего бизнеса, а также самозанятым россиянам, стартует 1 февраля. Список учредителей и участников внушительный: Минцифры, Минэкономразвития, ЦБ, Федеральная налоговая служба, а также Корпорации МСП. К ним позже присоединятся различные банки и прочие государственные и не очень структуры.

Суть в том, что бизнесмены смогут регистрироваться на платформе, которая является единой экосистемой по всем мерам поддержки предпринимателей. Для получения разнообразных плюшек от государства не потребуется личного присутствия, все будет в цифровом формате. Пока эта история носит статус «эксперимента», который продлится до февраля 2025 года. А там видно будет.

«Пушкин» в кино

«Пушкинская карта», обладателями которой являются все россияне с 14 до 22 лет, позволит попасть не только на различные музейные-концертные-культурные мероприятия, но и в кино. Правда, посмотреть таким образом можно будет только российские фильмы, да и то не все, а поддержанные Минкультом и Фондом кино (сами решайте, какие из них вас привлекут). Напомним, что с 1 января 2022 года номинал «Пушкинской карты» составляет 5 000 рублей, эта сумма обновится в начале 2023 года.

Платонические повышения

Вы, может, уже и забыли, что все дальнобойщики России, чьи машины весят больше 12 тонн, платят по 2,34 рубля за километр проезда по федеральным трассам, и называется это все системой «Платон». Так вот, с 1 февраля такса вырастет до 2,54 рубля. С учетом того, что огромное количество всех грузов, особенно, продуктов питания, у нас катается на фурах, можете себе представить, как на эту новость отреагируют ценники в магазинах. Всего по российским дорогам сейчас катается около 1,5 миллиона зарегистрированных в «Платоне» фур.

С открытым забралом

Важное новшество для риелторов и тех, кто планирует покупку или продажу квартиры. С 1 февраля в выписку из госреестра недвижимости будет включены сведения о признании дома аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, а также информацию о пригодности для проживания конкретной квартиры. Все данные по этому поводу местные власти должны отправить в Росреестр до 1 июля 2022 года.


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01 февраля в 06:53, просмотров: 972, комментариев: 2
Комментарии:
6xz34e
01 февраля в 14:52
Благодарим за финансовую информацию,Все отлично!Только зарплаты на той же отметке остались!Правильное решение и главное -долгоиграющее!
Сергей Б
01 февраля в 15:51
Зато теперь от голодной смерти не помрем. Минимум теперь неприкасаемый и в пересчете на «бутылки» он растет.

На прожиточный минимум в 2022 году по минимальной розничной цене можно будет купить почти 53 бутылки водки 0,5 л.

В 2014 году – 36 с половиной бутылок водки по 0,5 л.

Пей и Путин тебя доведёт до конца….
Йо-хо-хо! И бутылка водки!
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