«Аэрофлот» покидает Сургут – в чем причина, и какие последствия

Ведущий перевозчик страны – «Аэрофлот» – планирует покинуть Сургут, передав свои рейсы лоукостеру «Победа». С одной стороны, это никак не ущемляет возможности жителей города летать в Москву или по другим направлениям, но, с другой, у этого события есть глубинные социальные и экономические корни и последствия. Их и обсудили на проекте «О чем говорят» обозреватель siapress.ru Дмитрий Щеглов и издатель газеты «Новый Город» Тарас Самборский.

Д.Щ.: Меня зовут Дмитрий Щеглов. Мы продолжаем «О чем говорят». Тарас Самборский также на связи. В предыдущем эпизоде мы поговорили про комплекс скандалов и проблем, который случился с сургутским Травмцентром за последние недели и месяцы и то, что можно с этим сделать. Сейчас поговорим про другую проблему статуса Сургута. Появилась информация о том, что компания «Аэрофлот» – это крупнейший перевозчик в стране на данный момент — может покинуть Сургут и передать свои рейсы из Сургута в Москву, в частности, компании «Победа» – это тоже перевозчик, но несколько другого статуса. И насколько это повлияет на престиж нашего города, на его составляющие, на то, что делает его одним из крупнейших и важнейших городов Югры и Тюменской области. Про это сейчас поговорим. Тарас, как ты считаешь, если «Аэрофлот» уйдет из Сургута — это насколько плохая новость для Сургута? Или в принципе, ничего, переживем?

Т.С. :С какого боку подходить. Новость и новость, с одной стороны, с другой стороны, конечно, выглядит более, чем странно факт ухода лучшего перевозчика страны, он реально лучший, «Аэрофлот» – лучший. Мы об этом в одной из прошлых передач говорили, по сервису, по соотношению цена-качество, из третьего города страны. Сургут, напомню, по...

Д.Щ.: По взносу в ВВП.

Т.С.: Да, по этому показателю он третий город в стране. В любом случае, по большинству рейтингов по доходу на душу населения, по бюджетной обеспеченности, по экономическому вкладу и так далее он везде на 3-ем, 5-ом, максимум 10-ом местах. То есть Сургут, совершенно очевидно, это один из федеральных фактически центров России. И отсутствие в таком городе, где базируется несколько федеральных штаб-квартир компаний или крупных филиалов — это, безусловно, нонсенс. С другой стороны, ведь совершенно ничего не произошло удивительного. Возможно, уход «Аэрофлота» – это лучшее доказательство экономических изменений в качестве нашего населения. Казалось бы, народу в Сургуте становится все больше и больше с каждым днем, вози себе этот народ, летай на здоровье, сколько хочешь, сколько влезет, а народ не тот, вот просто не тот народ, значит, не тот народ, который летает по музеям, летает с пересадкой в дальнейшие какие-то туристические вояжи, он не интересуется ни туризмом, ни предпринимательством, это люди, которые собрали свои узелки и поехали по родственникам в Назрань, Худжанд, Махачкалу, в Белгород на худой конец. Вот просто население летающего... А из Сургута летает очень много людей. Каждый рейс просто забит под завязку. Сколько я не летаю, какой бы...

Д.Щ.: На самом деле «Аэрофлот», я думаю, им бы хватило одних нефтяников с их льготными отпусками, которые могут любую сумму оплатить вообще за все, Нефтегаза.

Т.С.: «Аэрофлот», наверное, посчитал свои деньги, посчитал инвестиции в переговорный процесс с региональным перевозчиком, и подумал, что ему достаточно будет, наверное, не знаю, Тюмени, Ханты-Мансийска, Екатеринбурга.

Д.Щ.: Надо сказать еще то, что из Тюмени «Аэрофлот» уходил не так давно, это была замена на «Россию», по моему из Нижневартовска «Аэрофлот» тоже ушел, он в настоящий момент не вернулся там, он тоже заменился на «Россию», но в Тюмени каким-то образом это все дело переигралось и «Аэрофлот» вернулся. То есть вот мне скоро лететь, я лечу «Аэрофлотом», хотя раньше такой опции у меня не было, либо «Россия», либо «Ютейр», либо «Победа», либо S7. Сейчас есть «Аэрофлот» и меня это радует. Но каким-то образом в Тюмень он вернулся. Я не знаю, какие там были процессы, были ли это переговоры, возможно ли, что вообще какая-то региональная власть может обратиться в руководство «Аэрофлота» и сказать: «Ребята, давайте как-то...»

Т.С.: Нет, я полагаю, что любая региональная власть заинтересована в присутствии на своей территории национальных и транснациональных брендов. К таковым, безусловно, относится «Аэрофлот». Что такое «Аэрофлот» в сравнение с региональным авиаперевозчиком? Он не просит дотации на региональные авиаперевозки. У него их и нет. «Аэрофлот», как «Ютейр» не летает из Ханты-Мансийска в Тюмень и соответственно давление «Аэрофлота» на региональные бюджеты в этом плане нулевое. Да?

Д.Щ.: Да.

Т.С.: С другой стороны, наличие, скажем так, на одном направлении с «Аэрофлотом» региональных или конкурентных перевозчиков не означает, что региональная власть должна всегда делать выбор в пользу регионального перевозчика, потому что мы же его должны поддерживать. Любое региональное правительство должно поддерживать своего регионального перевозчика или того перевозчика, который берется за региональные перевозки по факту своего существования. То есть тебе надо летать в Белоярский, в Тюмень, в Лабытнанги, пожалуйста, ищи лучший вариант.

По-моему, для Тюменской области лучшим вариантом исторически всегда была авиакомпания «Ютейр» и останется долгие годы вперед, это просто действительно ее рынок, ее локация и тут все логично. И договаривайтесь с «Ютейром» о том, сколько будет получать из регионального бюджета дотации на ваши региональные направления и закрывайте вопрос.

Но присутствие национального перевозчика на той или иной территории – это вопрос не пресловутого престижа, безусловно. В конце концов то ж не «Люфтганза» будет там летать, а всего лишь «Аэрофлот». Это вопрос создания необходимой внутренней конкуренции. Конкуренции с тем же «Ютейром», конкуренции с S7, неплохая, кстати, тоже компания. Это тонкая такая игра.

Я думаю, что Тюменские власти каким-то образом вступили в переговоры с «Аэрофлотом» и сделали так, что ему осталось летать в «Рощино» выгодно. Опять же, не забывай, может быть, я это придумываю, но мне кажется, что «Аэрофлоту» привезти каких-то туристов в Тюмень, которые дальше поедут в тот же Тобольск. Еще имеет смысл, пусть это не два рейса в день туристов, паломников. Скажем так, тенденция просматривается.

Там, где развивается региональный или местный туризм, там все равно приходят новые игроки, какие-то отельные сети, какие-то туристические агентства, креативные агентства, авиакомпании. То есть делайте местный рынок интересным для не только местных игроков, но и для внешних, регулируйте его грамотно, не так регулируйте, как у нас в Сургуте: завели две гигантские торговые сети продуктовые с начала, когда только «Окей» зашел, начал рынок местных предпринимателей проседать. Ну а потом уже «Магнит» всех остальных доканал окончательно.

Нет, вы создавайте преференции местным, при этом преференции пришлым. Наверное, получится какая-то интересная игра. Но, повторю, мое мнение на вскидку, если это не фундаментальная политика «Аэрофлота» уйти из регионов, уйти из неадминистративных центров, а туда затащить «Победу» и таким образом распределить рынки, а самому «Аэрофлоту» сосредоточиться на городах-миллионниках, на административных центрах и на международных перевозках, то для меня это сигнал не хороший. «Аэрофлот», возможно, видит то население, которое достаточно невзыскательное, требования у него не очень высокие, требование одно: самая низкая из возможных цен за перелет. Этому условию у нас сегодня отвечает «Победа». Вот и все. Ни разу не летал «Победой», ничего про нее не могу сказать, кроме того, что я читал много странных статей о ней в прессе, как она борется со своими пассажирами. Но цена сегодня – главный фактор, видимо. Вот и все.

Д.Щ.: Как очень многие проблемы в нашей стране, вызванные падением реальных доходов у подавляющего количества наших граждан и большой бедностью, конечно. Как сказал Владислав Иноземцев в интервью, которое я брал у него недавно, что большие города, мегаполисы как раз становятся в какой-то степени генераторами бедности. Потому что они втягивают в себя людей, которые, может быть, действительно, у себя, где-нибудь в маленьких городах, поселках были бы очень бедными, а в городах они будут просто бедными. Здесь я с тобой соглашусь, что из этого исходят, что «Аэрофлоту» может быть просто не интересно, потому что его цена, а я постоянно нахожусь в перемещениях по России, я постоянно вижу цену, я вижу, что, условно говоря, «Ютейр» с «Победой» находятся в одном сегменте, «Аэрофлот» находится на 1,5 шага выше или даже на 2 шага выше стоимости перелета на нем.

Т.С.: Нефтяников вполне успешно себе будет перевозить авиакомпания «Ютейр», собственно она всегда этим и занималась, так что все нормально.

Д.Щ.: Да. Что ж, посмотрим, как это будет изменяться, посмотрим, опять же, может быть, мы подойдем к какому-то качественному улучшению сургутского аэропорта, что является одной из наших важнейших, любимых тем. Я надеюсь, что в 22-ом году мы увидим, какие-то подвижки по этому направлению.

Т.С.: Я хотел перебить, прости. Надо смотреть еще, конечно, по развитию туристического рынка, он зависит от открытия границ.

Д.Щ.: Да.

Т.С.: Причем, дело совсем не в пандемии. Когда она закончится, я не думаю, что границы будут также активно, как это было до пандемийного времени. И скорее всего, «Аэрофлот» здесь тоже в тренде и в государственном тренде. Выехать заграницу будет элементарно труднее, причем, никаких не будет выездных виз вводиться, а это все регулируется ценой, такими косвенными налогами. Людям становится неподъемным выехать даже в самую ближнюю дальнюю заграницу. Это тренд. «Аэрофлот» его ловит и понимает, что из Сургута туризма с пересадкой, не знаю, в «Шереметьево» и в аэрофлотовских других хабах не будет, соответственно, он уходит из того региона, из которого международного туризма он не соберет. Вот и все. Все очень просто.

Д.Щ.: Опять же, бедность…

Т.С.: Да, это бедность.

Д.Щ.: Падение уровня доходов.

Т.С.: Это изменение качества населения.

Д.Щ.: Да.

Т.С.: При его росте. При формальном, казалось бы, росте рынка сбыта услуг.

Д.Щ.:Что ж, посмотрим, как это все будет развиваться. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, на наши телеграм-канал, в Твитере, в ВКонтакте, читайте расшифровки этих наших записей на siapress.ru. Через неделю снова увидимся и снова обсудим все самое интересное. До свидания!

Т.С.: Спасибо всем! Всем пока, друзья!