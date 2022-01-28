В чем причина череды скандалов вокруг травмцентра Сургута и что с этим делать

Сургутский травмотологический центр в течение нескольких месяцев сотрясают один скандал за другим. Заведущий отделением сел в тюрьму за взятки, две медсестры совершили самоубийства, один из руководителей напал на журналистов федерального СМИ. При этом врачи по-прежнему творят чудеса, спасают жизни и буквально «собирают» людей заново. Тем не менее, что не так с травмцентром и как исправить ситуацию – обсуждали на проекте «О чем говорят» обозреватель siapress.ru Дмитрий Щеглов и издатель газеты «Новый Город» Тарас Самборский.

Д.Щ.: Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели, читатели siapress.ru. Меня зовут Дмитрий Щеглов. Я обозреватель этого портала. Тарас Самборский на связи, издатель газеты «Новый город». Тарас, привет!

Т.С.: Привет, Дима! Привет всем, друзья!

Д.Щ.: Поговорим сегодня исключительно на сургутскую тематику, благо, есть поводы. Давай начнем с истории, которая у нас развернулась вокруг нашего Травмцентра. В принципе довольно крупного, довольно известного и довольно качественного медицинского учреждения, но который за последние месяцы, недели несколько раз попал в неприятные истории, начиная от того, что у них один из заведующих отделением был осужден за взятки, у них случилось два суицида среди медсестер — это привлекло внимание целого Следственного комитета на уровне России, даже сам Бастрыкин заявил о том, что он берет расследование этой всей истории на свой личный контроль.

И когда «Новая газета», наше крупное федеральное СМИ, которым руководит Нобелевский лауреат Дмитрий Муратов, когда приехал корреспондент «Новой газеты» в Сургут, в этот Травмцентр для того, чтобы получить какие-то комментарии, что-то выяснить, там случилась некая драка, в ходе которой фактически один из руководителей Травмцентра избил этого журналиста, сейчас идут разбирательства о том, что и как там произошло... Давай обсудим, что не так с нашим Травмцентром? Что с ним произошло? Как из этого всего выходить и что делать? Как ты оцениваешь историю с всеми этими имидживыми потерями и, в частности, с журналистом «Новой газеты»?

Т.С.: Во-первых, в сургутским Травматологическим, он еще и окружной у нас, центром, происходит что-то не сегодня, на наших глазах, а достаточно длительное, продолжительное время. Вообще он последние годы живет на той инерционной силе и славе, которую ему в свое время создал доктор Кагарманов, который долгое время руководил сургутской Травмой. Собственно, его считают основоположником, создателем сургутской травматологической линейки, если можно так выразиться. А после того, как руководство центром сменилось, наблюдается просто планомерное, последовательное вырабатывание того капитала интеллектуального, медицинского, я не знаю, технологического, который был создан когда-то, а сегодня он просто проедается. И очевидно, что из четырех сургутских, они же все окружные, крупнейших медицинских центров, к каковым относится Травматологический центр, Сургутская окружная клиническая больница, Кардиоцентр и Перинатальный центр... Это все условные названия... Они правильно звучат из больших словесных конструкций...

Д.Щ.: Да.

Т.С.: Я не могу ни одну из них запомнить. Но все понимают, о чем мы говорим. Так вот именно Травматологический центр, очевидно, одно из самых проблемных медицинских учреждений, из крупнейших наших, нашего города. При этом, как больница, как основанная на медицине катастроф, действительно, сургутская Травма делает чудеса. Многие об этом говорят. Я могу тоже сравнивать, у меня был простой бытовой пример: сын сломал палец на ноге или руке, я уже не помню, и в общем-то, я был впечатлен: от момента моего появления в регистратуре до выхода с перебинтованной рукой или ногой, с оформлением карточки, с осмотром доктором дважды, с рентгеном, мы потратили 15 минут. Это один раз. А второй раз у меня другой сын тоже какой-то палец поломал... Тоже какое-то такое время. То есть вся работа, которая простая: там сломали палец, рентген, осмотр, документы, это все отлажено здорово. Какие-то тяжелые операции, а туда возят таких экземпляров... Мне рассказывали...

Д.Щ.: Да, там пересобирают людей надо заново.

Т.С.: Да, особенно после праздников там... В общем-то, с этой точки зрения они, конечно, чудеса там творят. Но это медицина катастроф, я хочу сказать. Это наша Родина отработала очень хорошо во время Второй мировой войны. В общем-то, почему в России Травма одна из лучших: у нас реабилитация хорошая и вообще травматологические центры не плохие в стране, потому что у нас была возможность во время этой большой войны экспериментировать, отрабатывать технологии. А вот оно как бы так существует.

А если посмотреть дальше, в каком состоянии находится медицинское заведение, то это, конечно, огромная печаль. Часто приходится слышать расхожую глупость, что вот, те больницы богатые, там воруют налево-направо... Так я, как предприниматель, хочу это опровергнуть. Первый признак воровства, расхищения, бесхозяйственности, это как раз запустение, бедность, нищета. Если прогуляться по коридорам сургутской травмы, а даже из этого короткого ролика, который успели снять журналисты «Новой газеты», видно, как больница выглядит изнутри. Там комментариев много-то и не требуется. Для меня все понятно. Я, как руководитель, как предприниматель, я вижу бесхозяйственность. Не знаю, это связано как-то с гендерным вопросом или с чем? Но действительно, те оставшиеся три медицинских крупнейших центра, которыми руководят женщины, с точки зрения привлекаемых инвестиций, с точки зрения нанимаемого персонала, состояние помещений, состояние качества оборудования, обновления оборудования, они не сопоставимо далеко ушли просто.

В чем причина? И эта вот злость руководителей больницы ведь тоже должна быть на чем-то основана. На чем она основана? Они получают маленькую зарплату, поэтому они берут взятки... Ноя не думаю, что у руководителя крупнейшего медицинского учреждения маленькая зарплата. А в целом и общем, мне представляется, что сургутский Травматологический центр неспроста ворвался в такие криминальные сводки новостей и с этими взятками, и с этими суицидами двух сестер, и с теми скандалами, которые внутри там, оказывается, есть, и наше журналистское расследование это полностью подтверждает, что обстановка не здоровая, что там творится кумовство, что работа с персоналом не ведется, либо она ведется таким образом, что персонал не мотивирован на свою работу. Все говорит о каких-то серьезных, глубинных проблемах в этом медицинском учреждении, очень важном для Сургута и для региона, который еще раз, повторю, действительно, выполняет важнейшую функцию, и делают там фантастические вещи, но на голом энтузиазме медицина не может работать. Медицина — это очень мотивированная отрасль, она должна привлекать гигантские средства. Когда грамотный, квалифицированный, понимающий свое дело менеджер, такой, как не знаю, Урванцева, Белоцерковцева, как Шестакова, в состоянии осуществлять подобную политику, то качество не только медицинского обслуживания населения возрастает, что является первой задачей любого медицинского учреждении, но и сама атмосфера внутри персонала меняется настолько в лучшую сторону, что такое заведение становится привлекательным, как работодатель. С вам мы, к сожалению, этого не видим, а видим, к сожалению, обратную картину.

Д.Щ.: То есть ты видишь корень проблемы в кадрово-управленческих процессах, которые за последние годы прошли в Травмцентре?

Т.С.: Ну это очевидно. То есть это, повторю, очень больше учреждение, оно требует определенного подхода к управлению. Я не знаю ни бюджета сургутского травматологического центра, ни его инвестиционной программы, но я могу сравнивать визуально и основываясь на многочисленных данных, которыми мы, как журналисты, располагаем о состоянии этого заведения, и просто так работники ведь не прыгают в окна? Правда же? Этому всегда есть какая-то причина. Это страшное ЧП.

Я понимаю, что руководство Травмы сегодня растерянно, они не готово к подобному вниманию прессы, уже и федеральной, к своей деятельности, оно растеряно, потому что не знает, как себя вести в скандале вот с этой взяткой заместителя главврача. Но вы живете в современном мире, каким бы он не был сложным, он открытый мир, все становится известно. Я думаю, что прайс-лист на операции, которые делались за взятки в Травме, это совершенно расхожий документ, пожалуйста, никакой тайны для тех, кто должен этим профессионально заниматься, нет. Безусловно, проблема в руководстве. Надо генерировать идеи, надо формировать идею развития, надо привлекать средства, надо работать с правительством округа, со спонсорами, то есть надо приводить в порядок элементарно хозяйство. То есть Храм или даже уже два там на территории как-то нашлись деньги построить, памятник медсестре как-то нашлись деньги построить, хороший памятник, никто не спорит, но все-таки поступающим в сургутскую Травму пациентам больше хотелось бы видеть доступных лекарств, доступных и оборудованных койко-мест, чистых, современных, не унижающих человеческое достоинство туалетов. Вот и все. Все очень просто. Я думаю, здесь прямые причинно-следственные связи.

Д.Щ.: То есть это у нас дело департамента здравоохранения и губернатора для того, чтобы выводить из кризиса это медицинское учреждение?

Т.С.: Да, это тот самый случай, когда сор из избы выносить надо, это тот самый случай, ничего страшного в этом нет. Еще раз: Центр прекрасен! У него важнейшая функция: без него ни Сургут, ни регион не выживут. К сожалению, у нас очень высокий процент травматизма в Югре, и бытового, и производственного. Его просто надо развивать и выводить на новые орбиты и на примере других перечисленных заведений, а я не перечисляю всякие поликлиники, которые тоже у нас очень успешно развиваются, и все нормально там с поликлинической деятельностью во многих. По многим точкам у нас идет... Нельзя сказать, что у нас в Сургуте или в Югре медицина в запустении. В медицину инвестируются колоссальные средства. Надо просто эти средства находить, притягивать на себя и распределять в инвестиции, а не мимо казны и не мимо пациентов.

Д.Щ.: Угу. Что ж, ладно. Тогда будем наблюдать за этим процессом, как обычно. Все, что мы обсуждаем очень, как правило, длительные процессы, за которыми нужно следить, нужно комментировать, обсуждать и таким образом повышать качество принятия решений. Будем надеяться, что весь комплекс последних событий вокруг Травмцентра вызовут некую реакцию в департаменте здравоохранения, в правительстве Югры, и какие-то решения, которые улучшат качество его управления, будут приняты. А мы завершаем этот эпизод «О чем говорят». В следующем мы поговорим про «Аэрофлот» и Сургут, про то, как Сургут может потерять этого ключсвого перевозчика. Переходите к следующему видео, подписывайтесь на наш канал на Ютубе, на наш Телеграмм-канал, на наши все другие соцсети и поехали.