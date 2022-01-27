Глава Сургутского района Андрей Трубецкой – о грядущей реформе местного самоуправления

В Госдуме началось обсуждение нового закона о местном самоуправлении. Согласно первоначальному проекту, в случае принятия по всей России исчезнет «двухуровневая» система управления для поселений и районов – каждый малый город или поселок либо станут отдельным муниципалитетом со своей администрацией, глава которой будет подчиняться напрямую губернатору, либо полностью вольются в состав муниципального района.

Пожалуй, наиболее ярким для наших читателей примером применения этого закона станет Сургутский район. Об этом журналист Эдуард Иваницкий расспросил главу района Андрея Трубецкого в рамках проекта «Прямой разговор».

Андрей Трубецкой положительно охарактеризовал вносимый законом принцип единоначалия и ответственности: «Сложно требовать результата, если есть два мнения – главы района и главы поселения. Хорошо, если они совпадают. А ведь они могут работать, как лебедь, рак и щука».

Глава Сургутского района также выразил надежду, что принцип повышения управляемости приведет к усилению финансирования территорий: «Прежде, чем нагрузить полномочиями – давайте денег дадим, хотя бы в минимальной степени. А потом спрашивать за исполнение».

И, пожалуй, самое важное – в случае принятия закона в нынешнем виде (а это совершенно не факт, что случится), по мнению Андрея Трубецкого, Сургутский район как муниципалитет либо прекратит свое существование вообще, либо с вероятностью 99 процентов изменит свою структуру и границы. Глава района считает, что в новой конфигурации Солнечный, Барсово и Белый Яр, по всей видимости, войдут в состав Сургута, а Федоровский сможет претендовать на статус отдельного города. Однако, рассуждая об этом Андрей Трубецкой подчеркнул – параметры закона находятся на раннем этапе рассмотрения и все вполне может поменяться кардинально, так что нужно дождаться финальной редакции это важнейшего документа.