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​«Согласно проекту нового закона о местном самоуправлении Сургутский район как муниципалитет может вообще исчезнуть»

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой – о грядущей реформе местного самоуправления

​«Согласно проекту нового закона о местном самоуправлении Сургутский район как муниципалитет может вообще исчезнуть»

В Госдуме началось обсуждение нового закона о местном самоуправлении. Согласно первоначальному проекту, в случае принятия по всей России исчезнет «двухуровневая» система управления для поселений и районов – каждый малый город или поселок либо станут отдельным муниципалитетом со своей администрацией, глава которой будет подчиняться напрямую губернатору, либо полностью вольются в состав муниципального района.

Пожалуй, наиболее ярким для наших читателей примером применения этого закона станет Сургутский район. Об этом журналист Эдуард Иваницкий расспросил главу района Андрея Трубецкого в рамках проекта «Прямой разговор».

Андрей Трубецкой положительно охарактеризовал вносимый законом принцип единоначалия и ответственности: «Сложно требовать результата, если есть два мнения – главы района и главы поселения. Хорошо, если они совпадают. А ведь они могут работать, как лебедь, рак и щука».

Глава Сургутского района также выразил надежду, что принцип повышения управляемости приведет к усилению финансирования территорий: «Прежде, чем нагрузить полномочиями – давайте денег дадим, хотя бы в минимальной степени. А потом спрашивать за исполнение».

И, пожалуй, самое важное – в случае принятия закона в нынешнем виде (а это совершенно не факт, что случится), по мнению Андрея Трубецкого, Сургутский район как муниципалитет либо прекратит свое существование вообще, либо с вероятностью 99 процентов изменит свою структуру и границы. Глава района считает, что в новой конфигурации Солнечный, Барсово и Белый Яр, по всей видимости, войдут в состав Сургута, а Федоровский сможет претендовать на статус отдельного города. Однако, рассуждая об этом Андрей Трубецкой подчеркнул – параметры закона находятся на раннем этапе рассмотрения и все вполне может поменяться кардинально, так что нужно дождаться финальной редакции это важнейшего документа.


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Сегодня в 19:17, просмотров: 239, комментариев: 4
Комментарии:
Dochimacho
Сегодня в 19:48
Посмотрите последний "Статус" с Екатериной Шульман. Там довольно интересно. Первое чтение закон, да, прошел.
Швондер.
Сегодня в 19:50
Давно пора
6xz34e
Сегодня в 20:25
Уважаемый Эдуард!Не верю!Два бюджета в один?
йося
Сегодня в 20:34
А с избранничками че будет, с мерами, вот веселуха. Большой кипишь, ператрах!
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