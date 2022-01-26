Заведующая ковидным госпиталем СОКБ рассказала, кого лечат новым препаратом

21 января губернатор Югры Наталья Комарова анонсировала закупку лекарственных препаратов, содержащих искусственные моноклональные антитела. Их будут применять для терапии больных коронавирусом граждан. О том, каким категориям пациентов положено это лекарство, рассказала заведующая временного ковидного госпиталя Людмила Катаханова:

Это пациенты из группы высокого риска тяжелого течения новой коронавирусной инфекции. Например, после трансплантации, люди с хроническими болезнями почек, диабетом, ожирением второй и третьей стадии, гипертоники. Эти югорчане госпитализируются на стационарное лечение, где организовано круглосуточное наблюдение.

Мы назначаем лекарство в ранние сроки. Человеку вводятся готовые антитела, которые помогут не допустить прогрессирования заболевания.

Медикаменты разрешены для применения детям с 12 лет и беременным женщинам. Однако пациенты могут отказаться от препарата.