Минздрав выпустил памятку по лечение бессимптомной и легкой формы коронавируса

Специалисты Минздрава РФ разработали и выпустили памятку для
людей, которые заразились коронавирусом, но переносят болезнь в бессимптомной
или легкой форме. Инструкции даны вакцинированным, невакцинированным, полностью
здоровым и людям с хроническими заболеваниями, а также детям. Советы докторов –
в материале siapress.ru.
Вакцинированным и
переболевшим ковидом
- Если вы вакцинированы/ревакцинированы против новой коронавирусной
инфекции COVID-19 менее 6 месяцев назад или переболели новой коронавирусной
инфекцией COVID-19 менее 6 месяцев назад, при этом у вас положительный мазок на
SARS-CoV-2 и нет никаких симптомов заболевания – лечения не требуется, но может
быть получен листок нетрудоспособности и необходима самоизоляция. Рекомендуется
контролировать температуру тела не реже 1 раза в сутки.
- Если у вас есть симптомы ОРВИ (кашель, насморк, першение
или боль в горле, однократное повышение температуры не выше 37,5 С), но нет результата
ПЦР-диагностики на SARS-CoV-2, вам рекомендуют: Оставайтесь дома; При необходимости открытия листка нетрудоспособности или
справки учащегося позвоните в единую службу «122» или в call-центр Вашей
поликлиники. Листок нетрудоспособности и справка будут оформлены. Если Вы проживаете не один в квартире/доме, по возможности
изолируйтесь в отдельной комнате, избегайте тесных контактов с домочадцами, носите
маску при выходе из комнаты. Маски или респираторы должны носить все домочадцы. Проветривайте помещения (регулярно, 1 раз в 3 часа) Соблюдайте питьевой режим (не менее 2 литров в сутки при
повышенной температуре тела). Измеряйте температуру тела не реже 3 раз в сутки. При возможности измеряйте уровень сатурации
пульсоксиметром (насыщение крови кислородом) 2 раза в день (нормальные значения
– не ниже 95-96%). Возможно использование противовирусных препаратов, капли
или спрей в нос (например, содержащие интерферон-альфа), беременным только по назначению
врача. При насморке и заложенности носа можно использовать
солевые растворы, в том числе на основе морской воды. При боли в горле можно применять местные средства в виде
растворов для полоскания горла, таблеток для рассасывания, спреев. Данные
препараты отпускаются без рецептов врача. При повышении температуры до 38,00 С и выше Вы можете
принять жаропонижающие препараты. Вы можете также принимать препараты витамина С и витамина
D в соответствии с инструкциями по применению.При ухудшении состояния: Если у Вас повысилась температура выше 38,00 С и
сохраняется более 2-х суток, несмотря на прием жаропонижающих средств, Вам
необходимо позвонить в call-центр Вашей поликлиники, или в единую службу «122» для
дистанционной консультации с медицинским работником; Если появилась одышка, чувство нехватки воздуха, боли за
грудиной Вам трудно дышать и/или уровень сатурации менее 94-95%, и/или учащение
дыхания, то необходимо позвонить в единую службу «103» для вызова скорой помощи.
Вакцинированным и
переболевшим, относящимся к группам риска
Если вы относитесь к группе риска (старше 60 лет, имеете
хронические заболевания или избыточный вес) и у вас положительный мазок на SARS-CoV-2, а симптомов нет: Оставайтесь дома. Если Вы проживаете не один в квартире/доме, по возможности
изолируйтесь в отдельной комнате, избегайте тесных контактов с домочадцами, носите
маску при выходе из комнаты, маски или респираторы должны носить все домочадцы. Проветривайте помещения (регулярно, 1 раз в 3 часа). Соблюдайте питьевой режим (не менее 2 литров в сутки при
повышенной температуре тела). Измеряйте температуру тела не реже 3 раз в сутки. При возможности измеряйте сатурацию пульсоксиметром 2 раза
в день (нормальные показатели пульсоксиметрии – не ниже 95-96%). Возможно использование противовирусных препаратов, капли
или спрей в нос (например, содержащие интерферон-альфа), беременным только по назначению
врача. При насморке и заложенности носа можно использовать
солевые растворы, в том числе на основе морской воды. Препараты, которые Вам были назначены на регулярной основе
необходимо продолжить принимать в той же дозировке. Лечение Вам назначит медицинский работник. При появлении симптомов ОРВИ
(кашель,
насморк, першение или боль в горле, повышение температуры выше 38,00 С)
- Вам необходимо позвонить в call-центр Вашей поликлиники
или в единую службу «122» для дистанционной консультации с медицинским
работником.
Звонить в «скорую»
необходимо при появлении одышки (чувство нехватки воздуха, учащенное
дыхание, боль за грудиной) и/или снижения уровня сатурации менее 94-95%, повышения
температуры выше 38,00 С.
Не вакцинированным и
не переболевшим ковидом
- при появлении любых симптомов ОРВИ (кашель, насморк, першение
или боль в горле, повышение температуры выше 38,00 С) и вне зависимости от
результатов ПЦР-диагностики: Оставайтесь дома. Необходимо позвонить в единую службу «122» или в
call-центр Вашей поликлиники для дистанционной консультации с медицинским
работником. В случае ухудшения состояния необходимо позвонить в службу
скорой помощи по номеру «103».
Что делать, если
заболел ребенок Оставить ребенка дома, не отправлять в детский сад или
школу. Строго выполнять рекомендации медицинских работников по
диагностике и лечению заболевания. Ни в коем случае не заниматься самолечением. Необходимо позвонить в единую службу «122» или в
call-центр Вашей поликлиники для дистанционной консультации с медицинским
работником. В случае ухудшения состояния необходимо позвонить в службу
скорой помощи по номеру «103».ВАЖНО ДЛЯ ВСЕХ: Не стоит самостоятельно лечить ребенка
антибиотиками. Антибиотики могут быть назначены только врачом при наличии
показаний