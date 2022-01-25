Врач-педиатр развенчала миф о том, что детям с легкими признаками простуды можно посещать детсад и школу

В редакцию портала siapress.ru обратилась читательница Екатерина В. с просьбой узнать, можно ли приводить ребенка с легкими признаками простуды в детский сад, и насколько это опасно. «Существует мнение, что детей с легкой формой ОРВИ и ОРЗ можно и даже нужно отправлять в садик для формирование иммунитета. Другие же считают, что это создаст порочный круг заболевания в группе. И все-таки, можно ли вести ребенка с насморком или несильным кашлем в детский сад, или это слишком опасно в сегодняшней обстановке?» – спросила сургутянка.

Этот вопрос мы обсудили с главным врачом Сургутской городской клинической поликлиники №5 Галиной Шипиловой:

Педиатры не рекомендуют так жестко формировать иммунитет. В случае заболевания нужно оставить ребенка дома для лечения, и только после выздоровления привести в коллектив. Связано это с тем, что, если у одного ребенка болезнь может протекать в легкой форме, то у другого – в более тяжелой. Все зависит от индивидуального иммунитета. В период высокого подъема острых респираторных вирусных инфекций, мы рекомендуем оставлять детей дома даже при легкой форме заболевания.

Кроме того, нужно доверять педиатру и его мнению, и отпускать ребенка в детский сад только после его консультации и разрешения. Это возможно даже с остаточными явлениями, потому что, действительно, существуют признаки заболевания, которые не вредят состоянию здоровья других детей.

Также следует упомянуть о новой коронавирусной инфекции. Ранее дети могли переносить заболевание в легкой форме. Однако, мы ничего не знаем об омикроне, и какой у него будет охват среди детского населения – неизвестно. На сегодняшний день статистических данных об этом пока нет, есть сведения только от американских и британских медицинских сообществ.

Все, что известно об омикроне на сегодняшний день – в обзореsiapress.ru