Где в Сургуте можно поставить прививку «Спутник М» подростку, и какие у нее противопоказания

Пару дней назад в Югру поступила первая партия вакцины «Гам-Ковид-Вак-М» («Спутник М») для детей и подростков от 12 до 17 лет. Всего в окружную «Аптечную базу» поступило 1200 доз. А уже в ближайшее время в пяти поликлиниках Сургута приступят к самой вакцинации подростков, объявил в социальных сетях директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский.

Школьники продолжают уходить на дистанционный формат обучения из-за роста заболеваемости ковидом и ОРВИ. Однако югорчане все равно настороженно относятся к новому медицинскому изобретению. Что известно о вакцине «Спутник М» на сегодняшний день – в материале siapress.ru.

О вакцине

Вакцину «Спутник М» разработали специалисты научного центра имени Гамалеи на основе «Спутника V». Ее зарегистрировали 24 декабря 2021 года, и в тот же день были выпущены две партии препарата. При этом, эффективность вакцины для подростков составила около 93 процентов, говорится на сайте стопкоронавирус.рф.

Напоминаем, что «Спутник М» предназначена для детей от 12 до 17 лет (включительно). Подростков вакцинируют с добровольного согласия родителей или законных представителей до 15 лет. Подростки старше этого возраста могут сами решать, ставить ли им прививку.

Чем отличается

«Спутник М», как и «Спутник V», состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом с 21 день. Состав полностью повторяет «взрослую» версию препарата, но дозировка уменьшена в пять раз.

Испытания

Вакцина для подростков прошла смешанную первую, вторую и третью фазы исследования. Клинические испытания начались еще в июле 2021 года с медообследования и ПЦР-тестирования добровольцев. Они проходили на базе двух детских больниц — Морозовской детской больницы и Детской больницы им. З. А. Башляевой совместно с центром имени Гамалеи, рассказывало РБК. В ходе исследования на подростках применяли различные концентрации «Спутника V».

В ноябре в Москве проходила третья фаза клинического исследования. В ней приняли участие три тысячи подростков – 2400 человек получили вакцину, 600 – плацебо. В этот раз испытания проходили на базе 12 медучреждений. Напомним, что добровольцам выплачивали 15 тысяч рублей компенсации при соблюдении некоторых требований: участник должен был получить два компонента прививки и в дальнейшем пять раз сдать кровь на иммуногенность. Наблюдения за испытуемыми проходят год, в течение которого подросток ведет дневник вакцинируемого, а также врачи следят за его здоровьем.

Где вакцинировать ребенка

На сегодняшний день поставить прививку «Спутник М» можно только в поликлиниках. В дальнейшем, при получении большей партии вакцины, есть вероятность вакцинации и в образовательных учреждениях. Об этом корреспонденту siapress.ru рассказала главный врач Сургутской городской клинической поликлиники №5 Галина Шипилова.

Все сведения о прохождении вакцинации будут внесены в прививочный паспорт, медицинскую карту и федеральный регистр вакцинированных. Также предполагается, что информация будет поступать в личный кабинет на Госуслугах подростка старше 14 лет и его законных представителей.

Противопоказания

Медики отмечают схожесть показаний и противопоказаний между «Спутником M» и «Спутником V» из-за одинакового состава вакцин. Так, постоянный медотвод от вакцинации против ковида получат дети с аллергическими реакциями на компоненты препарата, а также те пациенты, у которых был зафиксирован в анамнезе анафилактический шок.

«Если подросток был в контакте в течение 14 дней или до месяца с больным новой коронавирусной инфекцией, либо он сам болел острой вирусной инфекцией, то мы не будем рекомендовать вакцинацию. И, кроме того, временными противопоказаниями являются обострения хронических заболеваний», – добавила главврач Галина Шипилова.

Побочные эффекты вакцины «Спутник М» не выявили. Среди осложнений – боль и покраснение в месте инъекции, головная боль и температура, которая поднимается до фебрильных (37-38°C) и субфебрильных цифр (38-39°C).

Мнения

И родители, и медицинское сообщество разделяются во мнениях, стоит ли сейчас вакцинировать детей и подростков. Так, одна сторона считает, что в России к этому пока не готовы. Связано это также с тем, что в скором времени может появиться необходимость трансформировать прививку под новый омикрон-штамм. Об этом в декабре прошлого года заявил научный руководитель НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова, завкафедрой микробиологии и вирусологии Сеченовского университета Виталий Зверев на конференции Роспотребнадзора в Санкт-Петербурге.

В то же время, глава Центра имени Гамалеи, разработавшего вакцину для подростков «Спутник М», Александр Гинцбург назвал вакцину эффективной против всех штаммов, циркулирующих в России. Однако, добавил, что результативность против омикрон-штамма еще предстоит выяснить.

Напоминаем, ранее, в Югре зафиксировали антирекорд по количеству новых случаев заболевания коронавируса. В округе было зарегистрировано 1 280 заболевших. Кроме того, выявлено 13 зараженных штаммом омикрон.

Что известно об омикрон-штамме COVID-19 – в обзореsiapress.ru