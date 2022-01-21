Еще раз читаем и корректно разбираем список противопоказаний от вакцинации Минздрава

Министерство здравоохранения опубликовало перечень противопоказаний, при которых вакцинацию от коронавируса можно отменить либо перенести во времени. Вокруг этого документа тут же возникла масса домыслов, мифов и кривотолков. И оно понятно, потому что для правильного прочтения медицинского документа нужна определенная квалификация, для правильного прочтения бюрократического документа так же нужно понимать нюансы формулировок, а бюрократически-медицинский текст вообще может стать темным лесом. С привлечением экспертов разберем – что же там написано.

От чего должен быть полный медотвод?

Официальная позиция главного медицинского ведомства страны такова. Полный отказ от вакцинации от коронавируса должен быть у людей, которые пережили тяжелые аллергические реакции, имеют гиперчувствительность к веществам в вакцине, а также получили осложнения от предыдущих вакцинаций. Если расшифровать, то первое – это анафилактический шок, второе – аллергия на конкретные составляющие части конкретной вакцины, третье – судороги, температура выше 40 градусов, сильный отек в месте инъекции после прошлого укола.

В этих случаях врач должен дать вам медотвод от вакцинации. Правда, эксперты полагают, что в каждом из этих пунктов есть свои нюансы, которые следовало бы учесть.

Как пишет биолог и директор АНО по поддержке и развитию вакцинопрофилактики «Коллективный иммунитет» Антонина Обласова, наиболее прост для разбора кейс с аллергией на конкретные компоненты вакцин. Там все очевидно – вы знаете, на какие вещества у вашего организма острая реакция, и, если оно есть в одной вакцине, то колите другую. Если другой нет – то не колите вовсе.

Сложнее момент с наличием в анамнезе острых аллергических реакций – в переводе это означает, был ли у вас в жизни хоть раз анафилактический шок. Если был – значит, есть риск его повторения, причем не вследствие вакцины, но, возможно, после оной. По сути, Минздрав перестраховывается и сокращает вероятность совпадений – чтобы случайный анафилактический шок не ударил человека после прививки.

И самый спорный пункт, по мнению Обласовой – об осложнениях после предыдущих вакцин от коронавируса. «Редким осложнением, достоверно связанным с ковидными вакцинами, является анафилаксия. Также возможны стерильные абсцессы в месте инъекции (что хоть и считается осложнением и неприятно, но глобально не опасно), – пишет эксперт. – При вакцинации Спутником гипотетически может быть Синдром Гийена-Барре и васкулит, но связь этих явлений с вакциной пока точно не установлена (они слишком редкие, частота +/- равна фоновой), но пока и не опровергнута. Остальные события, в т.ч. тромбозы, пока что не фиксируются после Спутника. Если они и есть, то это экстремально редкое событие, учащение случаев которого после вакцинации миллионов людей пока не выявлено».

А вот указанные в списке Минздрава повышение температуры и отеки Антонина Обласова характеризует как неприятные, но довольно типичные и не настолько опасные последствия, которые с полноценным осложнениям относить не стоило.

Минздрав действительно сказал, что беременным нельзя прививаться?

Некоторые умельцы чтения медицинских документов нашли в документе ведомства явное указание на то, что беременным-таки нельзя прививаться. Но это не так.

Там указано следующее – при беременности и в период грудного вскармливания НЕ применяются такие вакцины: «Гам-Ковид-Вак-Лио» (ее нет в обороте), «Гам-Ковид-Вак-М» (она предназначена только для подростков), «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак». То есть полноценным двухкомпонентным «Спутником-V» беременные прививаться могут.

Примерно так же дела обстоят с ограничениями по возрасту – людям старше 60 лет не ставят «Гам-Ковид-Вак-Лио», «Гам-Ковид-Вак-М», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак». Остальные можно.

И точно так же – с онкобольными. Им нельзя «ЭпиВакКорону» и «ЭпиВакКорону-Н», а также «КовиВак», остальное можно.

По каким показаниям вакцинацию нужно отложить?

В документе Минздрава указано, что не следует прививаться при острых инфекционных и неинфекционных заболеваниях, а также обострении хронических болезней и ситуативных респираторных недугах (простуда и ОРВИ даже в легкой форме).

И тут есть некоторые нюансы. «Если вы тонете, то не планируете в это время поход на маникюр через неделю. Так же и тут. Вначале купируем острое состояние, потом занимаемся профилактикой, – отмечает Антонина Обласова. – НО! Вакцинация в острых состояниях не ведет к повышению опасности от прививки или повышению вероятности усугубления течения болезни! Поэтому при тяжелой эпидситуации могут прививать и в острых фазах».

Итого – в каждом конкретном случае следует не искать повод избежать вакцинации от коронавируса, а взвешивать риски. Ослабленный организм с бОльшей вероятностью будет успешно атакован вирусом, в то время как прививка не несет фатальных последствий. Все это нужно подробно обсуждать с лечащим врачом, а еще лучше – собрать несколько мнений. В условиях пришедшей новой волны эти факторы нужно учитывать и просчитывать, чем раньше – тем лучше. Берегите себя и своих близких!