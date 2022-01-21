Основные выводы про отложенный закон о QR-кодах

Российские власти решили убрать под сукно вызвавший дикий ажиотаж закон о QR-кодах. Несмотря на огромные репутационные потери, вызванные продвижением этой инициативы в декабре и первой половине января, законопроект официально снят с рассмотрения в Госдуме. Почему это произошло – обсудили обозреватель siapress.ru Дмитрий Щеглов и издатель газеты «Новый Город» Тарас Самборский.

Д.Щ.: Это третий эпизод «О чем говорят». Сейчас поговорим про наш любимый закон о QR-кодах, который в течение декабря стал поводом для гигантского общественного возмущения. Изначально было два закона про QR-коды: в целом для посещения каких-то мероприятий и на транспорт. Ближе к концу декабря, понимая какой поднялся шум, Госдума сказала, ладно, хорошо, закон о QR-кодах на транспорт мы рассматривать не будем, отложим, пускай лежит. Сейчас стало известно, что Единая Россия причисляет это к своим заслугам, хотя до этого партия говорила, что нам в любом случае надо этот закон принимать. Почему российские власти решили откатиться назад в этом вопросе?

Т.С.: Я не думаю, что они решили откатиться назад. Они, может быть, заняты другими проблемами. Я думаю, есть проблема с его внедрением…

Д.Щ.: Да, этой проблемы вообще никогда не было. Все регионы по своим инициативам вводили QR-коды, когда хотели.

Т.С.: Я об этом и хотел сказать. Я абсолютно критически отношусь к тому подходу, с которым эти QR-коды вводили в регионах, как впоследствии реализовывалась политика по контролю за их использованием, к каким результатам это привело и привело ли это к выполнению поставленных задач. Анализ всей этой информации говорит, что это был очередной какой-то сумбур. Вероятнее всего, идея не лишена здравого смысла, как и любая идея оцифровать те или иные административные процессы. Понятно, что проще сделать все в цифровом виртуальном пространстве, чем самому обращаться к какому-то клерку. Это минимизация затрат времени всех сторон. Кстати говоря, государственный портал госуслуги великолепен, очень многое уже там. То же самое могу сказать и о приложениях большинства российских банков – они прекрасны, могу сравнить с банками других стран, там все еще настолько старое. Другое дело – хотели ли чиновники через QR-коды внедриться еще сильнее в нашу частную жизнь и ее контролировать. Мне лично кажется, что этот страх надуман, потому что эти чиновники все про нас знают давным-давно. Бояться того, что тебя не пустят в какой-то магазин без этого штампа, – ладно, хорошо. Но здесь как с паленой водкой: если нет нормальной водки по доступной цене, то купят паленую. То же самое с QR-кодами.

Д.Щ.: Мы знаем примеры бизнеса, который не хочет терять клиентов и тупо саботирует всю историю с QR-кодами: просто подойдите, покажите экран телефона и проходите дальше, неважно, есть там у тебя это QR-код или нет.

Т.С.: Я бы сделал то же самое, потому что государство декларирует заботу о гражданах, внедряет эту систему, а система ограничивает миллионы предпринимателей по всей стране в их конституционных правах. Я уже молчу о том, что это и ограничение конституционных прав тех людей, которые хотят воспользоваться услугами, но их не пускают только лишь потому, что по тем или иным причинам они не получают QR-код. И никакой компенсации тем, кто от этого теряет деньги, от государства нет. Если государство принимает какое-то решение, в результате которого появится одна или несколько потерпевших сторон, оно тут же должно проработать компенсационный механизм, и тогда не возникает никакого противоречия. Если же государство за счет третьей стороны (как в том анекдоте про Штирлица – всем пиво за счет заведения) решает тут или иную задачу, неминуемо возмущение очень большого количества людей, субъектов, которые становятся участниками этого процесса. Вот и вся история с QR-кодами, как я понимаю. Сумма минусов во всей этой истории превалирует над плюсами.

Надо быть готовым к тому, что все-таки введут эти QR-коды. Вот уже начали некоторые правительственные чиновники делать тревожные заявления, что мы готовы к микрону, мы его встретим во всеоружии. Подкрутят гайки, усилят пропагандистскую кампанию, и на этом фоне могут ввести эти QR-коды. Но опять-таки, то, как это делали, говорит, что система не работает. Сами чиновники видят, что ее администрировать ни у кого нет никаких сил. Это превращается уже даже не в какой-то пропагандистский эффектный шаг, а во всеобщее раздражение. Раздражены простые люди, как привитые, так и не привитые, как с QR-кодами, так и без них. Это раздражает предпринимательство, раздражает корпорации. Ты посмотри, какую работу корпорациям надо проводить по постоянному тестированию своих работников – это какой-то сумасшедший дом. Я когда ходил сдавать тест, видел, как мимо меня прошло два вагона лукойловцев! На это уходят вообще-то производственные человеко-часы – это же колоссальные убытки, минус ВВП. И это раздражает самих чиновников, которые вынуждены проводить эту политику, реализовать московские стандарты, а администрировать не то чтобы не могут – не умеют. Как проконтролировать несчастного предпринимателя, который просто по экрану телефона пропускает в свой магазинчик человека? Никак.

Д.Щ.: Меня в этой истории больше всего один факт. Вот есть у нас миф, что мы живем в государстве, в котором такая мощная великая автократия, это сильная рука, единый центр, порядок и всякое прочее. И мы видим, что эта машина никогда не сдает назад, и если вы будете возмущаться, то будет только хуже,говорят нам пропагандисты. Но в итоге, если что-то говорить и возмущаться, отстаивать свою точку зрения, что эта машина прекрасно может сдать назад, вообще ни капельки по этому поводу не переживая, то это происходит. Всего можно добиться, если достаточно количество людей выскажет свое недовольство. И кажется, это яркий и красочный пример, что все работает на самом деле.

Т.С.: Прекрасный пример, и он демонстрирует еще обратную сторону нашей административной государственной системы. Мы обсуждали, как в Европе арестовывают контрафакт: целлофаном просто заклеили витрину с алкоголем, который потом будет отдан на экспертизу, но нет никакого закрытия бизнеса, заламывания рук, арестов и задержаний без суда и следствия – вот это сильное государство. Во-первых, оно найдет виновных и следствие будет вести профессионально, во-вторых, защитит пострадавших и, в-третьих, не разрушит сложившийся механизм, в котором работает бизнес, живут люди, платятся налоги – в общем-то существует какая-то общественная гармония. Вот это сильное государство. Наше государство свое-то возьмет, это не откат назад. Просто сейчас оно не знает как действовать. А потом вернется к тем, кто продает QR-коды, кто пускает в свои заведения по экрану телефона, кто продает контрафактную водку, и будет с ними договариваться на своих условиях.

Д.Щ.: Будем завершать. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, YouTube-канал, читайте siapress.ru . До новых встреч! Через неделю снова с вами встретимся и поговорим о чем-нибудь интересном.

Т.С.: Друзья, до новых встреч, всем пока!