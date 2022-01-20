Что ожидать югорчанам от омикрон-штамма COVID-19

«Омикрон» стремительно распространяется в регионах России. Как и прогнозировали эксперты, заболеваемость ковидом снова растет. Новый штамм пришел и в Югру. Один заболевший житель округа выявлен в Омской области. Второй привез вирус из отпуска в Египте. Чем же «омикрон» отличается от других штаммов и насколько он опасен – в обзоре siapress.ru.

Различия

Вирусологи предполагают, что «омикрон» переносится легче, чем другие штаммы, имеет меньшую долю смертельных исходов и обладает невиданной для «дельты» скоростью распространения. Так, вирус попадает в верхние дыхательные пути и размножается в 70 раз быстрее, поэтому заболевшие проще заражают окружающих, сообщает русская служба BBС. Медицинское сообщество считает, что из-за медленной скорости течения заболевания при «омикроне» помощь врачей зараженным необходима реже.

Роспотребнадзор также отметил, что инкубационный период нового штамма короче – от двух до пяти дней. Напоминаем, ранее сроки карантина для заболевших коронавирусом сократились с двух недель до семи дней.

Признаки

При «омикроне» чаще всего характерны респираторные симптомы – боль в горле, заложенность носа и сухой кашель. Отмечается повышение температуры, сильная слабость и головная боль. При этом, у заболевших реже наблюдается боль в грудной клетке. «Боль была характерна для тех, у кого развивалась пневмония, которая затрагивала плевру. «Омикрон» тоже может вызвать пневмонию. Люди погибают от ковидной пневмонии при большом поражении, но боль в грудной клетке стала встречаться реже», – рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок корреспондентам «Москва 24». При заражении детей могут проявляться расстройства пищеварения, как и при дельта-штамме.

Мнение специалистов

Исследователи из ЮАР заявили, что, вероятно, с появлением «омикрона» ковид начал переход из эпидемической фазы в эндемическую, то есть характерную для определенной местности. Они также отмечают, что только 4,5 процента заболевших новым штаммом умерли в госпитале. При этом, средний показатель других штаммов почти в пять раз больше – 21 процентов. Вместе с тем, некоторые ученые считают, что расслабляться не стоит, потому что высокая заразность штамма может привести к перегрузке медицинских учреждений.

Что в Югре?

Югорские медики напоминают о важности вакцинации. Так, главный врач первой поликлиники Сургута Максим Слепов посоветовал тем, кто переболел коронавирусом, прививаться спустя три месяца после выздоровления. Это связано с тем, что приобретенный иммунитет может не справиться с штаммом «омикрон». «Спустя три месяца уровня антител уже недостаточно, чтобы защититься от заражения. Поэтому, чтобы не допустить осложнений и летального исхода, необходимо вакцинироваться», – отметил главврач. Тем временем медучреждения Югры утверждают, что готовы к увеличению числа больных.

«Омикрон» в России

«Омикрон» может распространится по российским регионам уже в феврале. Особо заразный штамм активно циркулирует и постепенно вытесняет «дельту» в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, сообщил заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. «От двух недель. Быстро, потому что каникулы завершились тем, что к нам из 20 стран привезли «омикрон», – рассказал специалист в интервью «Известиям».

В США

В начале января «омикрон» заполонил США. Так, на новый штамм приходится более 95 процентов всех новых заражений коронавирусом в стране, рассказали РБК со ссылкой на сайт федерального Центра по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США. Прогнозы о легкости заболевания при «омикроне» не оправдали ожиданий – штамм привел Америку к рекордному уровню госпитализаций и количеству выявленных за сутки случаев (более 1,13 миллионов). Общее число заболевших ковидом в больницах – 145,9 тысяч человек.