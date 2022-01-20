Как сделать, чтобы россияне не травились паленой водкой

Трагический случай с отравлением жителей Югры и Тюменской области паленой водкой стал поводом для обсуждения «алкогольной» политики нашей страны и регионов на проекте «О чем говорят». Его ведущие – обозреватель siapress.ru Дмитрий Щеглов и издатель газеты «Новый Город» Тарас Самборский – упомянули чешский опыт, а также проговорили парадоксальные способы избавления от подобных инцидентов с метанолом и другими суррогатами – нужно дать людям возможность употреблять алкоголь цивилизованно. Как именно – смотрите в видео и читайте расшифровку.

Д.Щ.: Меня зовут Дмитрий Щеглов, это «О чем говорят». Мы продолжаем. В первой части нашего выпуска мы поговорили про отставку Юрия Валгушкина с должности заместителя директора департамента архитектуры и градостроительства и что это значит для города.

Сейчас поговорим про инцидент, который произошел во время новогодних каникул и сразу же после: несколько десятков человек в Югре и Тюменской области смертельно отравились паленой водкой. Люди, которые продали им эту водку, задержаны, будут в дальнейшем идти разбирательства, что случилось и как, кто сядет. Факт в том, что такое в России происходит регулярно: люди отравляются боярышником или еще что-то не то выпьют, и это прерывает человеческие жизни. Зачастую это происходит волнообразно, и сразу страдают несколько десятков людей. Скажем так, это то, чего не должно быть в цивилизованной стране. Что нужно сделать, для того чтобы люди не травились метиловым спиртом и прочими продуктами, которые не предназначены для внутреннего употребления человеком?

Т.С.: Я не знаю, я не Росалкогольрегулирование. Но я думаю, что нужно обеспечить правильный оборот алкоголя в стране, и его розничные продажи, и политику по контролю розничными продажами, все эти пресловутые акцизы, которые почему-то у нас можно где-то купить, где-то напечатать.

Д.Щ.: Это все контролируется. У нас единая система – ЕГАИС.

Т.С.: Понятно, что эта ужасная история демонстрирует один из множества моментов, где результат общей повальной коррупции в стране приводит к подобным трагедиям. Как можно достаточно разумно минимизировать проблему алкоголизации населения?

Д.Щ.: А как часто ты, находясь в Чехии, читаешь новости о том, что какое-то количество людей отравилось незамерзайкой?

Т.С.: Конечно, очень редко. Здесь была история, лет шесть назад, когда поляки поставили в магазины нескольких стран какой-то контрафакт, кто-то умер даже. Я даже расскажу, как себя ведет полиция во время подобных инцидентов, читал один репортаж, он меня позабавил. В магазин, где был продан паленый алкоголь, приехал наряд полиции, они затянули витрину целлофаном, где стояли все эти бутылки, выписали какую-то бумагу, когда нужно явиться на допросы, и сказали, мол, пожалуйста, торгуйте всем, что у вас тут представлено, кроме этой витрины, и ушли. Почему-то при таком подходе сообщения о массовых и регулярных отравлениях тут не наблюдаются.

Возвращаюсь к теме политики алкоголизации населения, не знаю, можно ли так сказать. В общем-то это политика, потому что Россия относится к странам, где население предпочитает потреблять крепкий алкоголь. Между тем многие государства проводят успешную политику по вытаскиванию населения из крепкого алкоголя в слабый. Собственно, это выбор между плохим и очень плохим. Тем не менее этот выбор государство делает, понимая, что алкоголь, видимо, как-то там связан с человеческой цивилизацией на веки и люди с ним, мягко говоря, дружны. А для того чтобы меньше покупалось, выпивалось крепкого алкоголя, а больше слабого (пиво, некрепкие качественные вина), власти многих стран целенаправленно проводят политику на основе следующих моментов. Первое – организовывать как можно больше досуга в ресторанах, кафе, питейных заведениях. Люди, которые употребляют алкоголь в обществе, не так опасны социально как те, кто напивается в быту.

Д.Щ.: У нас подавляющее количество убийств в стране совершается в закрытом помещении между знакомыми друг с другом людьми, которые, как правило, находятся в состоянии алкогольного опьянения.

Т.С.: Многие это поняли. Пьющих стран очень много, Россия, кстати говоря, не самая пьющая страна. И это удивительно. Но вот если посмотрим статистику по типам алкоголя, то мы переходим сразу в лидеры, потому что у нас крепкий алкоголь превалирует. А если еще посмотреть статистику по суррогатному алкоголю, то там мы будем, наверное, одними из первых.

Поэтому первое – больше доступных питейных заведений с нормальным ассортиментом, нормальной ресторанной политикой. Это поддержка того самого малого бизнеса. Я помню, лет 20 назад, может, больше, мы отчаянно критиковали сургутские власти за то, что они вообще не видели проблем в сфере малого общепита. В Сургуте, кто помнит, лет 20-25 назад выйти куда-то вечером перекусить было просто невозможно. Сегодня это не укладывается в голове, но тогда у нас было два кабака советских времен и все. И городская администрация упорно не хотела эту политику проводить. Мы писали, что чем больше ресторанов, чем больше баров, пабов, тем больше люди будут хотя бы выбираться из домов, хотя бы какое-то время проводить в социуме. Не напьешься в ресторане сильно, если ты не законченный алкоголик. Второе – это политика продажи алкоголя в магазинах и супермаркетах. Она в разных странах разная: в Финляндии вообще какие-то жесткие ограничения. Но это финнам вообще не мешает напиваться.

Д.Щ.: Я видел, как финны сметали полки в дьюти-фри.

Т.С.: В большинстве стран Европы каких-то особых ограничений на продажу алкоголя вообще не существует. Он там продается ровно столько, сколько открыт сам магазин. В этом плане мне тоже порой кажется, что в Югре очень жесткая политика, потому что Наталья Владимировна Комарова ведет здравый образ жизни и ни приемлет всего такого – это прекрасно! Но многие покупатели начинают затариваться и покупать алкоголь впрок. Потому что они смотрят на часы: «О, без одной минуты восемь, я не успеваю!» Там надо еще обойти этот супермаркет. И есть такие исследования, которые говорят, что чем свободнее рынок розничной продажи алкоголя, тем спокойнее ситуация.

Д.Щ.: Дополню твой тезис. Если приличные магазины работают по закону и закрываются в восемь вечера, с точки зрения продажи алкоголя, то какой-нибудь ларек, где с большей вероятностью продадут паленую водку, будет торговать круглосуточно. Таким образом люди травятся более успешно.

Т.С.: Они могут и не паленую водку продать, а ту же самую, как в супермаркете. И прекрасно будут нарушать закон. Поэтому я бы тоже подумал над этой проблемой: не стоит ли нам либерализировать рынок розничной продажи алкоголя, чтобы выбить почву у мелких точек. А с ними тоже надо бороться – это пункт третий. Я был однажды свидетелем ситуации, когда в районе десяти часов вечера в магазинчике продавали пиво и что-то там еще.

Если у нас государство как контролирующее око, так оно должно осуществлять этот контроль. А получается, работы нет, контроля тоже нет и вся эта борьба бутафорская.

Еще один момент есть, он очень спорный. Нет никакой зависимости от того, на каком расстоянии от учебного или детского дошкольного заведения находится бар, ресторан или магазин с продажей алкоголя. Нет никакого подтверждения, что школьники или их учителя, родители покупают там алкоголь и напиваются прям на территории школы или детского сада. Многие меры у нас в стране носят абсолютно популистский характер, например, запретить продажу алкоголя возле ДДУ. О прекрасно, все мамаши хлопают в ладоши. Но разве это решение проблемы с алкоголем? Где бы то ни было они купят несколько бутылок или ящик водки, упьются, перережут другу друга. Я не поверил, когда узнал, что за день возможно выпить три бутылки водки, оказывается, это легко, чуть ли не норма нашей повседневной бытовой жизни. И вот власти должны проводить политику по выстукиванию людей из квартир аде они упиваются вусмерть и хотя бы вытолкнуть их в питейные заведения, в социум, организовать какой-то досуг.

Д.Щ.: И в завершение, чтобы нашей аудитории не казалось, что все так страшно и плохо, скажу, что за 20 лет Россия, на самом деле, проделала большой путь в этом вопросе. Во-первых, снизилось количество потребляемого алкоголя на душу населения, во-вторых, структура все-таки меняется и от крепких напитков люди все-таки постепенно переходят к слабым. Это не все замечают, так как не интересуются статистикой, но это происходит. Процесс запущен, может быть, где-то власть влияет, где-то само общество меняется, в частности, молодое поколение меньше употребляют алкоголь. Например, те, кому сейчас 20 лет, пьют намного реже, чем те, кому было 20 лет, условно, 15 лет назад. Конечно, есть нам чем работать, и вот тот самый инцидент отравления паленой водкой тому подтверждение.

В следующем эпизоде мы поговорим про законы о QR-кодах, которые сначала пытались ввести, а сейчас спешно отменяют и уходят от рассмотрения.