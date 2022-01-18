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​Заём и ничего лишнего

От каких услуг при выдаче займа МФО можно отказаться

​Заём и ничего лишнего
Фото: pixabay.com

Тюменцы, югорчане, ямальцы стали чаще жаловаться на микрофинансовые организации (МФО). За 11 месяцев 2021 года они направили в Банк России почти 900 обращений в отношении МФО, что в 2 раза больше, чем годом ранее. Более 20% жалоб на МФО связаны с навязыванием дополнительных услуг. Жители «тюменской матрешки» жалуются, что вместе с займом МФО предлагают им много других сервисов – от СМС-информирования о платежах до страхования жизни и консультаций юристов. Бывает, что стоимость всех дополнительных услуг оказывается почти такой же, как планируемая сумма займа. Разбираемся, какие услуги должны быть бесплатными, как отказаться от ненужных платных «бонусов» и вернуть за них деньги. Тем более, что принятые законодательные нововведения позволяют это сделать в упрощенном порядке.

Предположим, МФО уверяет, что необходимо проверить вашу банковскую карту, ваши данные в бюро кредитных историй (БКИ), или, например, направить информацию о вашем займе в несколько БКИ якобы для улучшения вашего кредитного рейтинга. И все это – за отдельную плату. Изучить заемщика, его кредитную историю действительно необходимо, но это забота кредитора. К тому же оценка кредитоспособности заемщика зависит не от количества БКИ, в которые попали данные о ваших кредитах и займах, а от вашей платежной дисциплины. За все эти услуги МФО не вправе брать деньги с заемщика. Также, как и запрашивать комиссию за перечисление ссуды на ваш счет, ведь эта услуга неотделима от процедуры выдачи займа.

Бывает, заемщиков убеждают, что без полиса страхования жизни и здоровья деньги в долг им не дадут. Таким образом человека намеренно вводят в заблуждение, чтобы он приобрел ненужный продукт. Ведь на самом деле оформлять полисы, чтобы получить заем, необязательно. Приобретение страховки может снизить процент по займу. В таких случаях стоит все посчитать самостоятельно и сравнить расходы по займу со страховкой и без – возможно, и правда удастся сэкономить на переплате.

МФО могут предлагать множество других платных услуг, например, СМС-информирование, а также различные услуги своих партнеров – от юридического сопровождения до помощи на дорогах и телемедицины. Во многих случаях вы всегда вправе самостоятельно решать, нужны ли вам эти сервисы, а также можете отказаться от них и потребовать назад потраченные на них деньги (за вычетом фактически понесенных расходов на их оказание к моменту отказа).

С 2022 года сделать это стало проще благодаря вступившим в силу поправкам к закону «О потребительском кредите (займе)». Если ранее заемщик мог расторгнуть в течение 14 календарных дней со дня заключения только договор страхования, то теперь этот период охлаждения распространяется на любые дополнительные услуги, проданные ему вместе с займом. Причем если партнеры МФО откажутся возвращать деньги, можно потребовать их у самой микрофинансовой организации.

Если ни МФО, ни ее партнеры не соглашаются на возврат денег, жалуйтесь на них финансовому омбудсмену. Вы также можете пожаловаться на МФО, которая навязала вам лишние траты и не позволяет от них отказаться, в Банк России и в Роспотребнадзор.

Чтобы избежать неприятных сюрпризов, никогда не спешите в финансовых вопросах. По закону у вас есть пять дней, чтобы изучить договор потребительского займа в спокойной обстановке. За это время условия предложения не могут поменяться.

Обращайте особое внимание на таблицу с индивидуальными условиями займа, которая прикладывается к договору займа, – в ней перечислены дополнительные услуги, которые влияют на его условия.

Внимательно проверяйте договор – не проставлены ли заранее галочки в полях рядом с дополнительными услугами. Так поступают недобросовестные компании – лучше сразу отказаться от работы с ними и пожаловаться на них регулятору.

По закону кредиторы не вправе делать допуслуги условием получения ссуды, а тем более включать их в договор по умолчанию.

По материалам Fincult.info


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Сегодня в 10:21, просмотров: 234, комментариев: 1
Комментарии:
Александр Наумов
Сегодня в 12:30
Тут недавно на яндексе прочитал. Одна чувиха за месяц взяла 26 займов у разных микрофинансовых организаций,на общию сумму300 000 рублей.она пенсионерка ,
и у нее со сбера стали высчитывать по 8 000 в месяц по решению суда в счет погашения долга.Все по закону, вопрос кто кого кинул? я пологаю она кинула всех.

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