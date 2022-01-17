Признаки того, что вам нужна медицинская помощь после окунания в прорубь

Православные готовятся к Крещению. Для многих окунуться в этот праздник – незыблемая традиция. Но даже священнослужители настаивают: к погружению в прорубь необходимо относится предельно осторожно. Накануне праздника еще раз повторим: кому ни в коем случае нельзя погружаться в прорубь и как подготовится к купанию в ледяной воде. Рекомендации дает врач-кардиолог тюменской Городской поликлиники №8 Олеся Немкова.

Вам точно нельзя не нырять!

Не рекомендуется и даже противопоказано купание в проруби:

- людям с хроническими воспалительными заболеваниями, например, носоглотки: отитами, гайморитами и т.д;

- людям с хроническими бронхолегочными и сердечно-сосудистыми заболеваниями, патологиями центральной нервной системы, например, эпилепсией;

«Практически каждый человек, достигший 65 лет, имеет какое-либо из перечисленных заболеваний. А значит, им лучше не погружаться в прорубь. Достаточно ополоснуть лицо и руки. Это позволит избежать лишних рисков и завершить праздники на позитивной ноте», - подчеркнула специалист.

- детям также не стоит испытывать себя на прочность.

«Организм детей и подростков пока не адаптирован к такой нагрузке, возникновение спазма сосудов еще более вероятно. Кроме того, ребенок может не распознать первые симптомы этого состояния и не попросить о помощи», - отметила Олеся Немкова.

Когда пора к врачу

Опасность резкого охлаждения – спазм сосудов и нарушение кровообращения, что может привести к развитию острой сердечной недостаточности. Поэтому, если вы решили окунуться, следите за организмом. Симптомы спазма сосудов: резкая боль в грудной клетке, сильное сердцебиение, потливость и слабость. Почувствовав их после купания в холодной воде, надо немедленно обратитесь к медикам скорой помощи. Иначе может наступить потеря сознания.

Сначала подготовься

Даже здоровому человеку перед окунанием в прорубь необходимо подготовится. «Не переедайте перед купанием и минимум за сутки откажитесь от спиртного. Запаситесь тёплыми сухими вещами, чтобы после купания сразу переодеться. И захватите сланцы, которые не скользят, – обидно будет в такой день получить перелом или вывих», - посоветовала Олеся Немкова.