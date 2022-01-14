Что не так со стратегиями развития в городах и регионах России

Начало года – время планирования. Вот и ведущие «О чем говорят» – обозреватель siapress.ru Дмитрий Щеглов и издатель газеты «Новый Город» Тарас Самборский – решили поговорить о планировании, на этот раз – государственном. В России в каждом регионе и городе есть свои стратегии развития, которые разрабатываются, принимаются, и потом каким-то образом реализуются. Насколько эти документы имеют связь с жизнью и что нужно, чтобы они эту связь установили – в свежем выпуске «О чем говорят».

Д.Щ.: Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели, читатели siapress.ru. Как говорится, с наступившим Новым годом, со всеми праздниками вас! Закончились новогодние каникулы. Пока не произошло столь много интересных событий, хотя они тут тоже в некоторой степени были, но мы посвятим на этой неделе наши эпизоды «О чем говорят» неким общим вопросам, которые для нашего региона сейчас находятся в актуальном положении, в принципе, интересно их пообсуждать, пока не происходит ничего сверхактуального для нашей местной публики.

Начнем с того, что у нас, собственно, начало года, в начале года все строят свои планы, и наш муниципалитет Сургут и наш регион Югра тоже постоянно строят свои планы, формулируют их в стратегических документах — это стратегии развития, мы их видели уже несколько, в Сургуте была до 20-го года, которую делал Роман Марков, в Сургуте была до 30-го года, которую делал Алексей Сафиоллин, сейчас разрабатывается, насколько мы знаем, новый вариант стратегии. В Югре тоже самое, Югра сейчас до 2050-го года строит свои стратегические документы. Вот и обсудим вообще вопрос такой: насколько они нужны, как хорошо они делаются и какие есть вопросы к этим документам так, чтобы их можно было сделать лучше.

Тарас. Твое мнение. Значит, вообще Стратегия, как документ, мы понимаем, что это документ важный, нужный и хороший, конечно, без стратегии нам никуда, но на сколько ты оцениваешь стратегии в Сургуте и в Югре актуальными, интересными и соответствующими тем задачам, которые стоят перед городом и округом? Насколько ты это дело смотрел, интересовался и что ты про них думаешь?

Т.С.: Во-первых, привет, Дима! Привет всем, друзья! С прошедшими праздниками всех, безусловно! Только что летел двумя прекрасными лайнерами «Аэрофлота». И вот даже сзади меня летит замечательный самолетик. И «Аэрофлот» меня как раз наталкивает на некую попытку ответить что-то тебе на стратегию. Вот если мы от этих абстрактных стратегий, от этих абстракций, которыми всероссийские власти, региональные, муниципальные занимаются на протяжении последних лет, 15-ти точно.

Д.Щ.: Да, 15-ти, да-да.

Т.С.: У меня есть подозрение, что есть какая-то специальная строчка во всех бюджетах, всех уровней по написанию стратегии. Потому что та страсть, с которой все эти стратегии преподносятся общественности, позволяет предположить, что что-то здесь есть не только творческого, но и совершенно материального. Так вот, если взять стратегию, как таковую, страны, региона, стратегию выхода из кризиса, я так понимаю, что любая антикризисная политика на этом строится. Вот сегодня дано то-то, через какое-то время мы должны то-то решить, устранить и выйти на другую точку развития компании, проекта муниципалитета, региона, государства и так далее, корпорации.

И я наблюдал как раз все эти 15 лет, как национальный перевозчик из достаточно в общем-то вполне себе обыкновенной авиакомпании, зачастую, элементарно провинциальной авиакомпании, при всей протекции властей, это понятно, но он шаг за шагом выполнял свою стратегию выхода из кризиса, и выполнил-таки эту задачу. Мы сегодня наблюдаем, что это четкий авиаперевозчик с выполненным, очевидным даже для меня, как для пассажира, рядом стратегических задач. Я сейчас хочу, чтобы меня все поняли правильно. Я не занимаюсь продукт-плейсментом, я сейчас занимаюсь провокацией. То есть мне «Аэрофлот» за это не платил, это мое спонтанное и, более того, экспромтное выражение мысли. А самолетик сзади меня лишь потому, потому что я по своей старой привычке обязательно ставлю на пьедестал и обязательно каждый раз стараюсь ставит что-нибудь новое.

Если перестать шутить, то, конечно же, стратегия – это не плохо. Но как мы с тобой в последнем нашем выпуске говорили, хотелось бы пожелать властям и сургутским и югорским не очередной стратегии, а очередного плана действий. Мне кажется, проблема с чиновничества заключается в том, что стратегии писать оно умеет еще с советских времен, а плана действий конкретного, по пунктам, поступательного, что за чем идет, разделения на задачи, подзадачи и так далее, чиновники делать не умеют. Как только такой чиновник появляется, который умеет это делать, он начинает выделяться на общем фоне нашего чиновничества, сразу начинает казаться каким-то необычайно умным, к нему присматриваются. Но мы видим, что сам по себе процесс так называемого стратегического планирования региона или муниципалитета носит исключительно абстрактный характер. И все стратегии, которые мы с тобой читали, начиная с 2010 года, когда у нас были…

Д.Щ.: Да.

Т.С.: … После Александра Сидорова конкурентные выборы. И Роман Марков писал свою Стратегию. Ее до сих пор, кстати говоря, многие считают весьма неплохой. Может быть, потому что Марков из банковской, предпринимательской среды, там все-таки мысли учат структурировать более четко. Тогда же пытался писать свою стратегию Илья Кандаков. А потом, да, Алексей Сафиоллин. Там уже немножко сложнее пошло, он подошел к процессу, скажем так, очень наукоемко, что ли. Хотя как… Человек тоже из предпринимательской среды, отметившийся, по-прежнему для меня выдающимся достижением в сургутской градостроительной политике – созданием ТРЦ «Вершина». И все.

Все остальные стратегии, честно говоря, начиная с Алексея Сафиоллина, можно было и не читать, потому что там прописывается ровно одно и то же, то, что по ходункамиз администрации президента спускается на каждый уровень власти: обеспеченность жильем, обеспеченность койкоместами, школами, дорогами и так далее. Там, значит, абсолютно стандартизированный подход к тому, что в принципе любая власть прекрасно понимает, как выполнять и без всяких стратегий.

А вот, что такое план действий… Как бы я написал стратегию? Я бы просто составил список, не знаю, из 500 неотложных дел на ближайшие 10 лет. И тезисно прописал бы механизм осуществления каждой этой задачи. Меня могут обвинить в том, что я пропагандирую упрощенный подход. Ничего подобного. Я точно также, прежде чем о чем-то подумать и что-то вынести на публику, я пунктики прописал: один, два, три, это сказать так, это продумать так. В бизнесе то же самое: план действий на решение любой проблемы прописывается на один листок бумаги несколькими пунктами, подпунктами, а потом самое главное, то, чего наши чиновники очень не умеют делать (не то, что не хотят, не умеют) – контролировать жесткое исполнение собственного плана. Вот собственно и все. Какая стратегия там, Югры? Мы сейчас про Югру говорим или про город Сургут?

Д.Щ.: Да, мы говорим про Стратегии. Можем поговорить и о том и о том. Это не проблема.

Т.С.: Многих думающих людей беспокоит стратегия нашего региона без нефтяной отрасли либо, наоборот, с нефтяной отраслью. Вот это, я полагаю, стратегическое понимание того направления, куда надо двигаться. Если у нас нефть, газ уходят, они могут уходить не геологически, а они могут уходить финансово, что мы, кстати говоря, и наблюдаем со все более усиливающейся тенденцией. И вот все эти перманентные ожидания какого-то коллапса, когда уйдет Богданов, когда уйдет «Сургутнефтегаз», они на этом, кстати говоря, совершенно не беспочвенно страхе и зиждятся.

Это стратегические страхи, потому что люди должны планировать свои бытовые задачи: где купить жилье, рожать ли детей, рожать ли их здесь, учить ли их здесь и так далее, там целая цепочка такой частной логистики на как раз искомые 25-30 лет, то есть на длину одного поколения. Если бы власти посмотрели на наш регион, на наши муниципалитеты глазами простого обывателя, какие бы стратегические задачи для того, чтобы население здесь сохранить, качество населения сохранить, а не качество не допустить. Я, кстати говоря, насчет этой моей терминологии – качество населения – тоже хочу пройтись, потому что у меня состоялась такая достаточно принципиальная дискуссия на сей счет… Это был не упрек в мой адрес, но мне как бы мои коллеги по интеллектуальному цеху сделали предположение, не слишком ли я использую приграничные формулировки в определении того , что есть «качественное население».

Д.Щ.: Так.

Т.С.: Так вот для меня стратегия – это определение с точки зрения простого обывателя задачи по личному проживанию или выживанию, кому как угодно, в данной конкретной территории на период поколения. Соответственно я, как обыватель, хочу понимать, что меня ждет в моем городе, условный город С. И вот здесь к вопросу о том, что является политикой по сохранению и приумножению качества населения. И у меня на этот счет, кстати говоря, с главой Сургута Андреем Филатовым состоялась такая микродискуссия во время последнего интервью с ним. Я ему задал вопрос про интенсивность массового строительства дешевого жилья.

Заметим, когда мы задаем вопрос про массовое строительство дешевого жилья, дешевого не с точки зрения покупательской способности населения, а с точки зрения его элементарных характеристик, рыночных характеристик. То есть это сегмент экономкласса, который навязывается по всей стране теми же властями очень интенсивно. Не приводит ли это к тому, что подобным жильем, спрос на подобное жилье искусственно продуцируется для населения очень невзыскательного, скажем так, для населения, которое не требует от властей высоких, тех самых пресловутых задач по организации своей жизни вот на этой территории.

То есть им не нужны театры, им не нужны качественные школы, им не нужна качественная медицина, им нужна лучше медицина, чем та, которую они в своей досургутской жизни встречали где-то. И их это устраивает, потому что на этом фоне сургутская медицина просто бомбическая, и они там все сходят с ума. Но вопрос о конкретно Сургуте или конкретно Югре. Если это жизнь с нефтью, то какое население здесь будет в ближайшие 10-15-30 лет здесь жить?

Это люди обслуживающие нефтянку, соответственно вокруг этого всего вертится, что является одним из двух фундаментальных подходов к определению стратегии нашего региона. Потому что раз у нас есть нефтянка, значит, давайте, мы будем вокруг нефтянки все строить. Так вот у нас, кстати говоря, изначально и идея НТЦ родилась: у нас, если нефтянка, давайте под нефтянку создадим научно-технический центр, весь этот научный кластер, который будет обслуживать «Сургутнефтегаз», «Лукойл», наши нефтяные компании. Вообще в принципе отрасль такая. А второй подход в определении Стратегии заключается в том, что нам надо делать ноги от нефтяной зависимости и куда-то бежать, в какое-то светлое креативное будущее, в котором все чего-то рисуют, все чего-то пишут, все чего-то дизайнируют. И таким образом мы будем создавать новый региональный валовый продукт. Да?

Д.Щ.: Об этом мы поговорим в следующей части нашей программы.

Т.С.: Но мостик, да, перекидывается, и соответственно мне лично не понятно, какие основания на сегодня есть для того, чтобы отказаться от Стратегии №1. То есть определить регион, как нефтегазодобывающий и, скажем так, сырьеперерабатывающий. Это ведь тоже очень важная отрасль для развития. И тогда уже вокруг этого строится стратегия. Соответственно, какое население нам надо? Нам нужны инженеры, нам нужны высококвалифицированные рабочие с высоким разрядом, до 6-го, в общем-то нам надо максимально интеллектуализировать население.

Д.Щ.: Да.

Т.С.: Это нам позволит избежать многих тех проблем, которые лично я сегодня уже наблюдаю в Сургуте и вижу потенциал для роста этих проблем в будущем, причем в очень обозримом, благодаря тому, что за последние 20 лет население Сургута выросло более, чем на 100 тысяч людей. Если мы посмотрим на структуру этого населения по профессиональным и прочим другим признакам, квалификацию разберем, то мы, к сожалению, обнаружим, что это население значительно отличается от того населения, которое 50 лет назад точно также стремительно обеспечивало рост тому же Сургуту. Чисто даже возьмем профессиональный аспект.

Ни в коем случае не намекаю ни на какие национальные вещи, потому что в данном случае мы это не рассматриваем. Север Советский осваивался через институт ударных комсомольских строек, каковым был Сургут, в том числе, силами всех национальных республик всех регионов РФ и все это прекрасно работало. Мы говорим сейчас исключительно о квалификационных данных того населения, под которое сегодня Сургут так интенсивно застраивается. И мы увидим, что, к сожалению, нефтяников там значительно меньше, чем таксистов и кассиров в бесконечных магазинах «Красное и белое».

Д.Щ.: Я бы добавил к вопросам о Стратегии такие вещи, ты говорил, что власти у нас умеют писать Стратегии, действительно, они умеют это делать, что-то осталось от Советского союза, но они, по твоим словам, не умеют строить планы. А мне кажется, что они еще кое-чего не умеют.

Т.С.: Чего?

Д.Щ.: Они не умеют эти стратегии грамотно презентовать широкой публике, хотя бы заинтересованной. Потому что если ты откроешь любую из этих стратегий или любую презентацию по этим стратегиям, то там, конечно, черт ногу сломит, там совершенно не понятно, о чем идет речь.

Т.С.: А я тебе скажу, Дима, почему, я тебе на это отвечу.

Д.Щ.: Да.

Т.С.: Они не могут презентовать, потому что презентовать нечего. Вот если выходишь к своему обществу с планом: в таком-то году вместо такого-то заброшенного объекта в таком-то муниципалитете будет построен такой-то объект с такими-то задачами. Раз. А в таком-то году мы построим в таком-то муниципалитете или в таком-то жилом районе такой-то спортивный комплекс с бассейном на 50 метров. Два. Ты просто озвучиваешь план действий: а вот эта улица у наст будет реконструироваться так-то, за счет того-то, за счет таких-то средств, и вы увидите улицу ровно в том эскизе, который я вам сейчас, я презентационщик, я вам показываю. И ты набираешь на эту стратегию каких-то ключевых объектов, которые преобразовывают среду, а среда — это место нашего обитания. А раз мы здесь обитаем, то я предположу, что стратегия пишется для нас. Вот все очень просто. А если стратегия пишется для неких абстрактных заказчиков из администрации президента, которые просто потом телегинской почтой уходят, то и презентовать нечего, они презентуют ее сами для себя, соберутся прекрасно в каком-нибудь зрительном зале и потом мило проведут время на фуршете. Вот и вся стратегия.

Д.Щ.: Да. Сейчас у нас время уже этой части выходит. Но мы, конечно, пожелаем, раз уж Новый год не так давно прошел, мы сейчас еще пожелаем нашим властям писать стратегии наиболее приближенные к реальности, презентовывать, рассказывать про них, а уж если мы начнем их каким-нибудь образом обсуждать именно детально, по-нормальному, а не в эфемерном процессе забюрократизированном и оторванном вообще от реальности, то было бы вообще шикарно. Ладно. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, подписывайтесь на наш Телеграм-канал обязательно, читайте нас на СИА-ПРЕССе и вследующем выпуске мы поговорим про креативные индустрии, как один из элементов нашего большого будущего в Югре, насколько оно большое, насколько оно будущее. Так что переходите, смотрите.