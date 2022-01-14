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Как сделать автомобильное движение во дворе односторонним? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

В мэрии Сургута рассказали, как можно сделать движение во дворе односторонним

Как сделать автомобильное движение во дворе односторонним? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Фото: siapress.ru

«Что необходимо сделать жителям, желающим организовать одностороннее движение в своем дворе?» – спрашивает сургутянин Павел К.

Поясняет администрация Сургута:

В первую очередь, необходимо обратиться в управляющую организацию для уточнения – поставлен ли земельный участок под многоквартирным домом на государственный кадастровый учет.

С момента постановки земельного участка под многоквартирным домом на государственный кадастровый учет правообладателями земельных участков под многоквартирными домами являются собственники помещений, которые владеют, пользуются и, в установленных Жилищным кодексом Российской Федерации и гражданским законодательством пределах, распоряжаются общим имуществом в многоквартирном доме.

В соответствии с действующим жилищным законодательством собственники помещений в многоквартирном доме самостоятельно на общем собрании могут принять решения:

- об утверждении схемы организации движения автотранспортных средств по придомовой территории;

- об ограничении движения автотранспортных средств по придомовой территории

- об организации парковочных мест.

Принятие решения об установке на придомовой территории дорожных знаков в границах сформированного и поставленного на государственный учет земельного участка под многоквартирным домом относится к компетенции общего собрания собственников помещений в указанном многоквартирном доме.

Инициировать проведение общего собрания вправе любой из собственников помещений многоквартирного дома.

Решение общего собрания должно быть оформлено протоколом.

Управляющая организация окажет содействие в подготовке Схемы организации дорожного движения на придомовой территории многоквартирного дома.


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Сегодня в 11:42, просмотров: 394, комментариев: 2
Комментарии:
Румпельштильцхен
Сегодня в 12:01
улицу грибоедова с перекрестка Крылова сделайте односторонней. в сторону города. Там уже капец что в час пик происходит. 43 мкр и Новин сейчас заселится, включат светофоры и там будет полная Жозефина Павловна... Никакие умные светофоры не спасут и разные огрызки со стороны Белого Яра
Румпельштильцхен
Сегодня в 12:09
Продолжение улицы Толстого сделали конечно красиво. Широкая, освещенная дорога, но для кого!? Там нулевой трафик. Работать начали на перспективу, похвально конечно, но в данной ситуации это как пациенту с аппендицитом кариес пролечить перед операцией
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