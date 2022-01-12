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​Не пей, это – яд!

Как отличить поддельный алкоголь от настоящего и не умереть

​Не пей, это – яд!
Фото: 86.мвд.рф

Новогодние праздники в Югре омрачила трагедия – в поселке Кондинское от отравления поддельным алкоголем умерли девять человек. Подозреваемые в реализации опасной продукции бизнесмены задержаны. Следователям предстоит установить, кто и где разливал ядовитый алкоголь.

По данным экспертов центра развития потребительского рынка Московской школы управления «Сколково», потребление нелегального алкоголя в России остается на уровне 26-35 процентов от всего объема потребления алкоголя в стране. Выводы специалистов публикует РБК. При этом львиная доля контрафакта реализуется через Интернет. Эксперты Group-IB оценили рынок «теневого» алкоголя в интернете в 2021 году в 2,75 млрд рублей.

Гендиректор НП «Клуб профессионального алкогольного рынка» Максим Черниговский в интервью «Новой газете» рассказал, что ежедневно от отравления алкоголем в стране умирают 2-3 человека.

При этом зачастую те, кто разливают и реализуют контрафакт, зачастую сами не знают, что произвели продукцию, которая убивает. «Я не верю, что кто-то сознательно, кто занимается производством нелегальной водки, будет использовать метанол вместо этанола. Такой бизнес требует тишины, они же делают деньги не на экономии средств на сырье, а на том, что акциз не платят. В 260 рублях стоимости 0,5 литра водки — 160 рублей с копейками это акциз и НДС. Поэтому не верю, что могли сознательно купить метанол, но без специального оборудования его не отличить от этанола», - отметил Черниговский.

Как же не отравиться алкоголем – советы от экспертов.

Где покупать

Самое главное правило – покупайте алкогольные напитки в специализированных магазинах или известных крупных гипермаркетах. В торговых сетях и магазинах, работающих легально и имеющих лицензию на торговлю этим видом продукции, все спиртное вносится в Единую государственную информационную систему оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС). Это гарантирует, что контрафакт на полки не попадет.

Если вы соблюдаете это правило, остальные советы вам не нужны, если нет – ваши шансы выжить 50 на 50.

Сэкономить не получится

В России установлена минимальная цена на алкогольную продукцию. Пол-литра водки не может стоить дешевле 243 рублей, коньяка – 446 рублей, бренди – 324 рублей. При этом в 2022 году ожидается рост минимальной цены.

Если вы покупаете эти напитки с рук или в небольшом торговом павильоне, где нет лицензии на продажу алкоголя, продавец и сам не знает, отравитесь вы или нет. Контрафакт обычно разливают в гаражах, ингредиенты закупается, где придется, главное – подешевле. Никаких исследований качества гаражные «виноделы» не проводят, а отличить этиловый и метиловый спирт по запаху невозможно. Так что в этой схеме рискуют все: изготовители и продавцы – свободой, потребитель – жизнью.

Внимание – на бутылку

При покупке алкоголя надо обращать внимание на наклейку марки акцизного сбора: она должна быть наклеена П-образным или Г-образным способом через горловину бутылки. Сама пробка не должна свободно прокручиваться. На этикетке должны быть указаны дата изготовления изделия, код предприятия и номер лицензии на производство. Фирменные этикетки наклеиваются ровно.

Сомневаешься – перепроверь

Производители контрафактного алкоголя лучше потребителей знают правила рынка. Поэтому зачастую на поддельных бутылках есть марки – тоже поддельные. Убедится в том, что алкоголь легальный, можно, проверив марку в приложении Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка «АнтиКонтрафакт Алко» (для айфона и для смартфона). Также проверку можно сделать на сайте Росалкогольрегулирования.


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Сегодня в 14:45, просмотров: 398, комментариев: 0
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