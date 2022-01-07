Подборка грустной и немного смешной реакции жителей рунета на события в Казахстане

Любое громкое политическое событие, происходящее в России и ближнем зарубежье, традиционно вызывает острую реакцию у наших соотечественников, выливающуюся в сеть в виде шуток, мемов и крылатых выражений. Представляем очередной обзор народного интернет-творчества на тему событий в Казахстане.

Не увязать происходящее с новогодней тематикой просто невозможно

Подпись к этому кадру в одном из телеграм-каналов: «Жаппай тэртипсиздик – это все, что вам нужно знать о ситуации в Казахстане»

Краткое описание проблемы и последствий от одного из пользователей

Не только в Кремле задумались о том, что казахстанская история — во многом про транзит власти

Разумеется, первая реакция россиян — ожидание новых закрученных гаек и репрессий, ибо: «Вы что, хотите, как в Казахстане?»

Посмеяться над отечественными пропагандистами — обязательный пункт программы для жителей рунета

Маленькое напоминание о том, насколько реальны и прочны рейтинги автократов и народная любовь по отношению к ним

Невозможно было обойти тему «помощи ОДКБ»

Поступают и конструктивные предложения, которые, конечно же, услышаны не будут

Есть реакция на интересные идеи по повторению «крымского сценария» в нынешних условиях

А вот и свежие наблюдения о приключениях суверенных интернетов

Куда уж без внешнего вмешательства?

И, наконец, официальный документ, который получили многие комментаторы в социальных сетях за последние несколько суток.