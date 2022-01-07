Подборка грустной и немного смешной реакции жителей рунета на события в Казахстане

Любое громкое политическое событие, происходящее в России и ближнем зарубежье, традиционно вызывает острую реакцию у наших соотечественников, выливающуюся в сеть в виде шуток, мемов и крылатых выражений. Представляем очередной обзор народного интернет-творчества на тему событий в Казахстане.
Не увязать происходящее с новогодней тематикой просто невозможно
Подпись к этому кадру в одном из телеграм-каналов: «Жаппай тэртипсиздик – это все, что вам нужно знать о ситуации в Казахстане»
Краткое описание проблемы и последствий от одного из пользователей
Не только в Кремле задумались о том, что казахстанская история — во многом про транзит власти
Разумеется, первая реакция россиян — ожидание новых закрученных гаек и репрессий, ибо: «Вы что, хотите, как в Казахстане?»
Посмеяться над отечественными пропагандистами — обязательный пункт программы для жителей рунета
Маленькое напоминание о том, насколько реальны и прочны рейтинги автократов и народная любовь по отношению к ним
Невозможно было обойти тему «помощи ОДКБ»
Поступают и конструктивные предложения, которые, конечно же, услышаны не будут
Есть реакция на интересные идеи по повторению «крымского сценария» в нынешних условиях
А вот и свежие наблюдения о приключениях суверенных интернетов
Куда уж без внешнего вмешательства?
И, наконец, официальный документ, который получили многие комментаторы в социальных сетях за последние несколько суток.