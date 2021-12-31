Врач-психотерапевт рассказала, как провести праздничные дни с пользой для себя и своего здоровья

Новогодние каникулы – прекрасное время для перезагрузки. В этом убеждена заведующая отделением психотерапии Областной клинической психиатрической больницы Ольга Тальчук.

Как сохранить свое здоровье, провести праздничные каникулы с пользой для себя – советы специалиста.

Составьте план

Составьте план на все каникулы по дням. Важно для здоровья соблюдать режим дня, вставать в утренние часы, делать зарядку, убирать постель, умываться, выполнять намеченные планы. Напишите на листке все то, что бы вы хотели сделать, попробовать за время каникул. Не оценивайте приходящие идеи, просто сосредоточьтесь на письме. Почти любое дело требует вдохновения и оригинальности, а это заметно повышает настроение и уменьшает стресс, развивает мышление, увеличивает нейронные связи в головном мозге, способствует развитию ума, быстрой ориентации в незнакомых жизненных ситуациях, повышает стрессоустойчивость.

Дайте работу рукам

Также мелкая моторика развивает мозг. Сделайте что-то своими руками. Мужчины могут произвести ремонт мебели, комнаты, квартиры, обновить в квартире обои, или организовать зону отдыха, рабочее место и т.п. Женщины - освоить новые увлечения.

Найдите время для лени

Выделите день на пассивный отдых. Его можно провести за просмотром сериала, чтением книги или просто выспаться!

Используйте современные достижения техники, чтобы побывать в новых местах, городах, странах, просмотрев программы в записи или онлайн-эфиры и получив при этом множество позитивных эмоций.

Релаксируйте

Обязательно включите в свой план релаксирующие мероприятия.

При отсутствии противопоказаний и наличии загородного дома, бани, съездите в баню с веником, устройте вечер с семьей у камина или при свечах, где каждый член семьи расскажет сою историю. Можно устроить себе расслабление дома, набрав ванну с пеной, маслом или морской солью, включить мелодию со звуками природы, шумом воды. Также, если нет противопоказаний, можно освоить несколько упражнений из йоги или нового вида спорта.

Если Ваши каникулы пройдут в кругу семьи, то обязательно выделите время для себя, для своих дел и любимых занятий.

Подумайте о близких

Организуйте время детям. Они не могут сами спланировать свой отдых. Дети нуждаются в высвобождении энергии, проводите совместную утреннюю зарядку, привлекайте к домашним делам. Ребенок чувствует, что вы рядом с ним эмоционально, когда вы заняты его делами, совместной игрой. Для подростков важен ваш жизненный опыт, ваши способы преодоления трудных жизненных ситуаций, поделитесь, расскажите детям свои истории из жизни.

Навестите своих родителей, позвоните им, проведите время вместе в онлайн-режиме, если они далеко.

Спланируйте свои Новогодние каникулы, но дайте себе возможность отступить от плана.

Как отличить депрессию от плохого настроения

В настоящее время из-за эпидемиологической ситуации у многих наблюдаются симптомы депрессии, тревожные состояния. Как отличить депрессию от плохого настроения?

Депрессия - это психическое расстройство, связанное с нервной системой и разумом, биохимическим дисбалансом в головном мозге. С точки зрения нейрохимии, в депрессии человек находится из-за того, что мозгу трудно производить серотонин, дофамин и норадреналин. Вследствие этого человек теряет чувство удовольствия, радости и благополучия. Депрессия - это болезнь, при которой снижены настроение, физическая активность, эмоциональный фон, изменено адаптивное функционирование человека постоянно, длительностью более двух недель. При депрессии меняются мысли, чувства, поведение и восприятие. Депрессия снижает волю к жизни и требует лечения. Чем раньше начать терапию, тем лучше будет прогноз. Характерными симптомами депрессии являются постоянное чувство грусти, потеря интереса или удовольствия от обычных занятий, повышение или понижение аппетита, нарушения сна (появление бессонницы или, наоборот, повышенная потребность во сне), потеря энергии или инициативы, а также стойкое чувство усталости, замедление моторики или речи, чувство вины или обесценивание себя и своих дел, трудность в концентрации внимания, суицидальные мысли, постоянные тягостные физические симптомы, такие как головная боль, проблемы с желудочно-кишечным трактом, которые не поддаются лечению.

Бонус: дыхательные упражнения для снятия усталости

Для снятия усталости, переутомления, эмоционального напряжения подойдут дыхательные упражнения. Применение дыхательной гимнастики способствует расслаблению тела, успокоению нервной системы, снижению уровня стресса.

Первый комплекс упражнений подойдет в ситуации, когда необходимо расслабиться, снять эмоциональное напряжение, успокоить свой ум для продуктивной работы.

Описание техники: сядьте в удобную позу, спину держите прямо. Начните вдыхать, про себя считая до четырёх, потом сделайте короткую паузу. После этого выдыхайте, также считая до четырёх. Всё время дышите через нос. Если готовы к усложнению техники, то считайте до шести или восьми. Следите, чтобы все три составляющие (вдох, пауза, выдох) были одной длины. Вдох/пауза/выдох: 4/4/4, или 6/6/6, или 8/8/8.

Второй комплекс – поочередное дыхание через ноздри, подойдет в ситуации, когда необходимо взбодриться и зарядиться энергией.

Описание методики: сядьте в удобную для вас позу, держите спину прямо. Большим пальцем правой руки зажмите правую ноздрю и сделайте глубокий вдох через левую. На пике вдоха закройте левую ноздрю безымянным пальцем и выдохните через правую. Старайтесь наполнять и опустошать лёгкие до конца. Выполните пять таких циклов, затем поменяйте последовательность. После этого сделайте пять вдохов и выдохов через обе ноздри. Не спешите и не напрягайтесь, дышите расслабленно.

Третий комплекс упражнений подойдет перед сном, когда необходимо избавиться от тревожных мыслей, расслабиться и быстрей уснуть. Автор методики Andrew Weil, дыхание 4-7-8.

Описание методики: займите удобное положение, сидя или лёжа, при желании закройте глаза. Прижмите кончик языка к нёбу, слегка приоткройте рот и полностью выдохните. Закройте рот и сделайте вдох носом, считая до четырёх. Затем досчитайте до семи, всё время, задерживая дыхание. После этого медленно со свистом выдохните, считая до восьми. Повторите дыхание со счётом 4 7 8 несколько раз, пока не почувствуете успокоение.

Надежда Коробейникова