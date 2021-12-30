Как в Сургуте вывозят мусор перед Новым годом?

Накануне состоялось заседание штаба по горхозяйству. Сургутский филиал мусорного оператора «Югра-Экология» сообщил о том, что за 2020-2021 год в муниципалитете полностью обновили технику и поставили 3000 контейнеров. Впрочем, в администрацию продолжают поступать недовольные сообщения от местных жителей, только касаются они частоты уборки.
Большая прогулка журналистов СИА-ПРЕСС не ограничилась оценкой уборки снега во дворах. Мы также посмотрели, насколько хорошо вывозят мусор, и у нас сложилось спорное впечатление.
Толстого, 16
Баки закрыты от снега – хорошо. Плохо только, что некоторые горожане оставляют мусор рядом. Впрочем, кое-какие отходы позволяют голубям пережить зимний день.
Мечникова, 8
Навес защищает от снега и дает возможность выбрасывать свои отходы. Но площадка не убрана. Скорее всего, виной всему нерасторопные УК.
50 лет ВЛКСМ, 4
Здесь пусть и нет защиты от осадков, зато чисто.
50 лет ВЛКСМ, 8
Специалисты УК выкатили из отсека незаполненный контейнер для последующей уборки.
50 лет ВЛКСМ, 13
Баки не заполнены, однако горожане почему-то оставили часть мусора рядом с ними.
30 лет Победы, 60/1
Контейнеры не переполнены и закрыты от снега навесом.
Мира, 8
Сначала хотелось пожурить регоператора, но после того, как была сделана эта фотография, приехал мусоровоз. Чуйка, не иначе.