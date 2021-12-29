Как сургутские дворы убирают от снега перед Новым годом?

Предновогодний период – время, когда совсем не хочется работать. Журналисты СИА-ПРЕСС решили узнать, случилась ли такая апатия у коммунальных служб, и прогулялись по дворам, чтобы оценить уборку снега на придомовых территориях.

В целом, у корреспондентов сложилось хорошее впечатление об уборке тротуаров и проездов. 9 из 10. Если хотите знать, из каких критериев сложилась эта оценка, то: ухоженность, легкость проезда/прохода, чистота парковок. Чтобы не быть голословными, предлагаем на суд читателя «фотографии с мест событий»:

Университетская, 25/1

Парковки, проезды и тротуары чистые. Сразу видно, где после просьбы УК жильцы переставляют авто.

Университетская, 23/5

Здесь местами образовалась снежная колея, но, в целом, уборку можно оценить на пять с плюсом.

50 лет ВЛКСМ, 8

И здесь порядок.

Мира, 8

По первому впечатлению, уборку здесь провели недавно.

Мира, 55

Коммунальщики после чистики оставили две большие горы снега, их облюбовали дети и вновь используют вместо горок.

30 лет Победы, 60/1

Механизированная чистка здесь прошла меньше недели назад. Трактора шумели всю ночь, дворники настойчиво искали по подъездам владельцев авто, что забыли отогнать своего железного коня хотя бы на соседний двор. Тем не менее, это стоило того.

Бульвар Свободы, 8

Пожалуй, самый чистый двор. Под тонким слоем снега можно увидеть асфальт.

Ленина, 13

Чисто, но можно и лучше.

Мечникова, 2

Если не смотреть в сторону детского городка, уборка заслуживает твердую четверку.

Отметим, что до начала зимнего периода управляющие компании обязаны подготовить график уборки и опубликовать его у себя на сайте и предоставить администрации. По правилам, механизированная уборка должна выполняться не реже одного раза в месяц, при этом пешеходные дорожки дворники должны расчищать ежедневно. Повлиять на график уборки возможно – для этого собственники должны понять, готовы ли они вкладывать свои деньги, и обратиться в УК.

Впрочем, во время нашего долгого путешествия мы заметили странную закономерность: дорожки чистые, а вот детские площадки, зачастую, нет. Это странно, ведь многие ТОСы постарались и украсили свои дворы к Новому году, а к елочке, рукотворным горкам и снежным фигурам не пройти. Посмотрите сами:

Университетская, 25/1

К качелям не пройти, зато можно построить снеговика или базу для игры в снежки.

50 лет ВЛКСМ, 4

Дорожку, можно сказать, протоптали. А добраться до аттракционов смельчаков не нашлось.

Мира, 8

Здесь также никто не попробовал победить стихию.

Мира, 55

На проспекте Мира, 55 живут очень смелые дети. Они проделали себе дорожку для того, чтобы скатиться на горке. Особенно хорошо эти следы заметны у фигуры символа Нового года.

Бульвар Свободы, 8

Снег здесь, кажется, задубел, что помогло добраться до ворк-аут тренажеров.

Ленина, 13

Эта снежная гора буквально говорит: «Не влезай. Увязнешь».

Ленина, 27

Около игровой площадки протоптано. Видно, не дошли.

Мечникова, 2

А вот еще следы покорителя сугробов.

Привокзальная, 16

На белоснежном горизонте распростерся цветной замок. Так близко и так далеко...

В приемной одной из управляющих компаний предложили обратиться за ответом к этой загадке к мастеру. Но на телефонный звонок журналиста СИА-ПРЕСС он не ответил.

Представители УК «ДЕЗ ВЖР» прокомментировали ситуацию с детскими площадками. Как оказалось, очистка игровой территории не входит в обязанности дворника и в перечень работ по содержанию общего имущества в зимний период. Также эксплуатация детского уличного оборудования запрещена при минусовой температуре, согласно условий эксплуатации в паспорте изделия.