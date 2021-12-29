Для тех, кто работает в выходные и праздничные дни

Итак, предстоят длительные нерабочие дни: выходной - 31 декабря, праздничные - с 1 по 8 января (1-6, 8 - Новогодние каникулы, 7 - Рождество). Поговорим о том, какой порядок привлечения к работе в эти дни и каков порядок их оплаты.

По общему правилу, работа в выходные и праздничные дни запрещена ТК (ст. 113).

31 декабря - выходной день для работающих по пяти- и шестидневке, для работающих по сменному графику он может быть рабочим, так как выходные дни таким работникам устанавливаются графиком сменности.

Допускается привлекать к работе в выходные и праздничные дни С СОГЛАСИЯ работника:

- в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации.

Допускается привлекать БЕЗ СОГЛАСИЯ работника:

- если возникает необходимость предотвращения катастрофы, производственной̆ аварии либо несчастных случаев.

В других случаях привлечение к работе допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения профсоюза (если он есть).

Привлечение работников к работе в выходные и праздничные дни производится по письменному распоряжению работодателя.

Несовершеннолетних и беременных женщин ЗАПРЕЩЕНО привлекать к работе в эти дни.

Инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет можно при условии их согласия, и если это не запрещено им по состоянию здоровья. При этом они должны быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от работы.

Компенсация за работу в эти дни - это двойная оплата. По желанию работника ему может быть предоставлен другой̆ день отдыха. В этом случае работа в выходной̆ или праздничный̆ день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате НЕ подлежит.

Работникам, получающим должностной̆ оклад, заработная плата будет выплачена в полном объёме. Всем остальным, будет выплачено дополнительное вознаграждение, в размерах, установленных локальными нормативными актами.

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