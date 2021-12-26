Кого коснется отмена обязательного техосмотра автомобилей

Закон об отмене обязательного технического осмотра для транспортных средств, принадлежащих физическим лицам, принят Госдумой и одобрен Советом Федерации. После того, как подпись под документом поставит президент, он вступит в силу. Но кого касаются новые правила?

Для кого отменили ТО?

Отменяется обязательное прохождение технического осмотра для легковых автомобилей и мототранспортных средств, принадлежащих на праве собственности физическим лицам и используемых ими исключительно в личных целях. Но мы вправе обращаться за проведением технического осмотра по своему желанию.

«Штрафовать тех, кто использует транспорт в личных целях и не имеет диагностической карты, — не должны», — писал в своем telegram-канале спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Кому нужно будет проходить ТО?

Техосмотр остается обязательным для такси, автобусов и грузовиков. Также он по‑прежнему необходим для легковых автомобилей или мотоциклов старше четырех лет в случаях их постановки на учет, смены владельца или изменения конструкции транспортного средства.

В законе прописаны ситуации, когда диагностическую карту придется получать. Пройти ТО придется для постановки на государственный учет транспортного средства, с года изготовления которого прошло более четырех лет, включая год его изготовления; для совершения регистрационных действий, связанных со сменой владельца транспортного средства, с года изготовления которого прошло более четырех лет, включая год его изготовления; для совершения регистрационных действий, связанных с изменением конструкции и/или заменой основного компонента транспортного средства; для соблюдения требований законодательства Евразийского экономического союза по вопросу проверки выполнения требований к транспортным средствам, находящимся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию.

Кроме того, на техосмотр могут отправить, если у автомобиля обнаружат технической неисправности, создающие угрозы безопасности дорожного движения, при визуальном осмотре.

Значит за техническим состоянием авто следить не нужно?

Нужно. Во-первых, для собственной безопасности. Во-вторых, в Российском союзе автостраховщиков сообщили Autonews.ru, что виновнику ДТП-физического лица, автомобиль которого окажется технически неисправен, грозит регресс со стороны страховщиков. То есть страховщик покроет ущерб по ДТП потерпевшим, но возмещать всю стоимость придется виновнику.

Зачем отменили ТО?

«Это решение облегчит жизнь многим автовладельцам. Речь идет примерно о 50 млн транспортных средств. Для участвующих в перевозках автобусов, грузовиков и такси ничего не изменится: в целях безопасности пассажиров и других участников дорожного движения они, как и прежде, будут обязаны проходить техосмотр. Эта процедура также сохранится и в отношении автомобилей и мотоциклов старше четырех лет при их продаже и регистрации», — объяснил Вячеслав Володин.