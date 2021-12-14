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​Парки – не только для прогулок

Торговля у парков – это хорошо, и при правильном подходе станет украшением города

​Парки – не только для прогулок
Фото: siapress.ru

Власти Сургута анонсировали установку нестационарных торговых павильонов в городских парках. Событие, без преувеличения, долгожданное. Городским пространствам не хватает мест, где можно перекусить или купить сувенир. Мест, где справить нужду, тоже не хватает. Если собрался прогуляться по парку в Сургуте, надо быть подготовленным – поесть и сходить в туалет. Но сейчас речь о ларьках.

Планы чиновников кажутся вполне логичными: выбрать места для размещения киосков, определить их вид, обсудить все с жителями и разрешить предпринимателям делать законный бизнес.

Но у общественников тут же возникли опасения, которые они высказали на общественных слушаниях. Люди переживают, что ради киосков вырубят деревья, и будут продавать алкоголь. В мэрии заверили, что ни того, ни другого не случится. Оснований не верить – нет.

И я очень надеюсь, что напор отдельно взятой группы общественников не заставит чиновников отказаться от планов. Тем более, зачастую высказываемые ими опасения совершенно оторваны от жизни. Практика других стран показывает, что продажа легких алкогольных напитков в общественных местах не ведет к ужасающим последствиям.

Сургуту не хватает простых радостей и праздника. Милые палатки и автолавки, торгующие вкусными напитками и сладостями у парка, поднимают настроение в будни. А широкие ярмарки, на которых можно купить все, что угодно – от связанных бабушкой варежек до картины местного художника – добавит радости в праздники и выходные.

Но у меня тоже есть пара опасений.

Это точно будет красиво?

Насколько я поняла из заявленной администрацией «пробной концепции размещения НТО», нестационарные объекты будут вполне стационарными. Первая мысль, которая возникла у меня: как долго установленные киоски останутся красивыми и законными?

На общественных слушаниях предприниматель Иван Пономарев предположил, что наиболее выгодными в летний период будут именно точки в парках, а остальные нерентабельны для бизнеса. Я, как обыватель, вижу в этом риски: а вдруг киоски установят, но из-за невостребованности со временем они придут в негодность. И будут у парков стоять разрисованные короба, которые занимают муниципальную землю без оплаты арендной платы.

Эксперты, знакомые с концепцией, заверили меня, что в мэрии продуманы такие риски, и ничего подобного не случится. Хорошо, если так.

Ресторанам здесь место

Уже давно придуман и успешно используется идеальный для парковой и ярморочной торговли микс из стационарных рядов, симпатичных павильонов и разнообразных автолавок. Возможно, ради милого стационарного ресторанчика в чаще парка стоит разбить сердце группке общественников? Почему нет, если это заведение станет украшением парка и местом, где можно провести время с друзьями или пригласить на ужин гостей города.

По большому счету, именно в парки и общественные пространства надо вытаскивать людей из квартир и заставленных машинами дворов. Посмотрите на статистику бытовых преступлений – самое плохое происходит в четырех стенах. Благоустроенные общественные пространства с разнообразием активностей делает людей цивилизованнее. Даже, если у них есть возможность купить и выпить в парке (о, ужас) пиво или глинтвейн.

Больше КРАСИВЫХ автолавок

В Европе и Америке магазины на колесах популярны давно, и их востребованность не снижается. Автолавки снимают сразу несколько вопросов.

Экономический. Предприниматель несет затраты на аренду муниципальной земли только в период, когда ведет торговлю. Это дало бы возможность бизнесменам самоорганизоваться и повышать предложения в дни повышенного спроса. Например, в будни у парка достаточно и фудтрака, а в выходные и праздники людям хочется большего разнообразия. Почему бы не пустить на площадь, предназначенную для торговли, автолавки с мясом, деликатесами от местных производителей, сувенирами, одеждой от местных кутюрье и даже слабоалкогольными напитками. Можно подумать, я в Сургуте люди не умеют культурно проводить время после бокала хорошего пива.

Эстетический. Внешний вид автолавки – полная ответственность его владельца. Просто посмотрите, какими они могут быть красивыми.

Мотоциклетный трейлер за 325 тысяч рублей на Alibaba

Прицеп за 150 тысяч рублей наAlibaba

Мобильный киоск за 321 тысячу рублей на Alibaba

Автофургон за 680 тысяч рублей на Alibaba

Автофургон за 827 тысяч рублей на Alibaba

Даже с учетом транспортировки и приобретения оборудования для торговли – такой вид бизнеса не требует гигантских финансовых вливаний. Мобильность автолавки позволит бизнесмену корректировать товар в зависимости от запросов покупателей, а также самостоятельно выбирать дни и места для прибыльной торговли.

Единственная сложность, которая может возникнуть: бизнесмены захотят работать на том, что уже куплено много лет назад, каким бы непрезентабельным оно ни было. Но тут уж остается надеется на твердость чиновников: сургутяне заслужили места, в которых смогут потратить заработанное красиво и с комфортом.


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Сегодня в 16:36, просмотров: 165, комментариев: 2
Комментарии:
Albert Leonov
Сегодня в 17:58
Шашлычные и шаурмечные. кофе или чай.. вот что будет. запах шашлыка на всю округу .. дым ..
Александр Наумов
Сегодня в 18:15
Один приличный человек -М, подошел к другому приличному человеку -Д. На счету у Д на Кипре или других островах появилась лишняя пара сотен тысяч евро.
И в парках славного города Сургута станут радостно улыбаться наши гости из солнечного Азербайджана, Грузии и прочего иностранного контингента. Эта практика существует во всех странах, тут нет ничего нового или удивительного.
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