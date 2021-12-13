Выкуп «Вершины» – исторический шанс Сургута на культурный прорыв

Торговый центр «Вершина», ныне называемый владельцами VIVALDIPLAZA, в очередной раз выставлен на продажу. Аукцион пройдет в декабре, начальная цена объекта – 550 млн рублей. Ведущие проекта «О чем говорят» – обозреватель siapress.ru Дмитрий Щеглов и издатель газеты «Новый Город» Тарас Самборский – обсудили исторический шанс Сургута на прорыв в культурной сфере. Журналисты сошлись на том, что при наличии качественных идей по наполнению этого здания культурными активностями (а идеи лежат на поверхности), это может быть супер-успешный проект.

В конце концов, когда чиновникам понадобилось новое здание «Газпром переработки» – они нашли все подходы и выработали все идеи, чтобы получить его. А когда речь идет о знаковом для города здании «Вершины» – шевелиться не очень-то хотят.

Д. Щ.: Следующая тема про «Вершину» – которая уже не совсем Вершина – и чем она может стать и станет.

Мытарства торгового центра «Вершина» продолжаются. Сейчас после многих лет странных схем владения, передач из рук в руки стало известно что это здание, которое спроектировал Эрик ван Эгераат, архитектор с мировым именем, будет продано. Теперь оно называется как «Vivaldi Plaza» (наверное, для кого-то хорошее название). Продаст его банк «Открытие», стартовая цена – 550 млн рублей. В декабре состоятся торги, на которых определится будущий владелец здания, или, может быть, нет.

Мы здесь много раз говорили, что город или округ мог бы выкупить «Вершину» и сделать там большой музейный кластер. По понятным причинам сейчас этого не случится. Давай предположим, что все же город или округ это не успели сделать и какой-то бизнес рассматривает вариант покупки этого здания. Может ли там находиться классический торгово-развлекательный центр? И при этом быть в хорошем состоянии, приносить прибыль и отбить те самые потраченные на его покупку 550 млн рублей.

Т. С.: Конечно, может. Сургуту очень не хватает классического универмага – универсального торгового формата, который точно так же привлекает качественную публику и формирует определенным образом среду. Странно, что в Сургуте, который третий в стране по инвестициям в федеральный бюджет и, если не ошибаюсь, пятый по доходу на душу населения по бюджетной обеспеченности, не приживается формат классического универмага. Таким мог быть торговый центр «Сибирь» – он и был таким какое-то количество лет, пока не возникли в Сургуте два мегаформата – «Сити-молл» и «Аура». Вся торговая история демонстрирует откат жителей города от классического формата универмага к американскому формату, когда целыми семьями заезжают в торговый центр и катаются на тележках, едят мороженое и, может, у них даже хватает денег сходить на какой-то мультфильм в кинотеатре. Это чисто американская модель, американцы обожают ездить в такие загородные гигантские торговые центры и проводить там время. «Вершина» могла бы быть условным сургутским ГУМом, ЦУМом, гостиным двором, но, видимо, этому уже не суждено случиться, поэтому более менее приемлемая модель использования этого уникального здания – это музейно-культурный досуговый кластер. Таких форматов в мире полно, они тоже достаточно универсальные и демонстрируют свою высокую востребованность. Потому что задание с уникальной архитектурой, с уникальной концепцией автоматически работает на такие форматы.

Сколько я был во всевозможных конгресс-сценах в разных странах, там был формат залов-трансформеров. Сегодня, например, он трансформируется в боксерский ринг, а сам зал построен под встречу G20. Его же можно оборудовать и под театр. Все это реализуемо, все это можно подсмотреть.

Никакой другой альтернативы, кроме как создание культурно-музейного кластера, мне лично не видится. И я считаю, что это действительно уникальный случай на коммерческом рынке недвижимости, который не требует каких-либо серьезных проектных работ, тягомотины со сроками возмещения и сдачи в эксплуатацию, творческих мук творческих чем и как наполнить. Можно в кратчайшие сроки создать этот кластерный центр, перетащить туда наши сургутские выставочные музейные объекты и выписать творению Эгераата новую путевку в жизнь. Стоит это все каких-то 550 млн рублей. Понятно, что это гигантские деньги, сейчас кто-то скажет «лучше садик постройте» – садик сегодня стоит 800 млн рублей, а то и миллиард. И школа типовая – параллелепипед, проект 1968-го года – стоит миллиард. Здесь мы говорим о том, что «Вершина» продается за 550 млн рублей, а при заинтересованности городских властей, вероятно, возможна скидка. В любом случае она уже не продается ни за три миллиарда, ни за миллиард, ни за 600 млн рублей – цена идет на снижение. Выбейте такую скидку, которая позволит вам сделать проект под новый профиль. Можно связаться с тем же Эгераатом и получить коммерческое предложение. Здания, где находятся Сургутский художественный музей, галерея «Стерх», можно перепродать, перепрофилировать под другие муниципальные задачи. Это уникальная ситуация на рынке культурных центров, с которой можно войти в историю. Совершенно не страшный, рисков нет, просто нужно садиться и решать.

Д. Щ.: Скептики, с которыми я обсуждал эту историю, говорят, что в нашем городе подобный центр будет пустовать.

Т. С.: А сейчас он не пустует, как наши сургутские музеи? Потому что у них нет элементарной эстетики. Обертка – это главное. Посмотрите на выставочную музейную детальность в Москве, про мир уже не будем говорить. Посмотрите, что сейчас Собянин делает с музеями, с выставками. Как из промзоны делается штука, куда ходят сотни тысяч людей с разинутыми от восторга ртами.

Д. Щ.: Это же Москва.

Т. С.: Дело не в этом. «Сравните бюджет Москвы и бюджет Сургута» – сравните бюджеты в пересчете обеспеченности на душу населения. Все нормально с бюджетом Сургута, тем более с бюджетом Югры. Мы не говорим о миллиардных бюджетах инвестиций, мы говорим о нескольких сотнях миллионов рублей. Заметьте, с каким воодушевлением чиновники решают судьбу газпромовской свечки. И сразу находятся и маркетинговые ресурсы, и человеко-часы выделяются на бесконечные проработки запроса. Даже бесплатно у «Газпрома» умудрились ее забрать – только потому, что там будут сидеть чиновники. Все получается, когда под себя делаешь. Так сделайте и для людей. Это не будет простаивать, потому что – подвинемся ближе – «Ельцин-центр» в Екатеринбурге не простаивает. Хорошо, там 80% частных инвестиций. Но смыл в другом – возник новый формат экспозиционной деятельности, и он стал привлекать туристов, туда стали ходить люди. Это так работает во всем мире. Бильбао, например, был абсолютно заплеванным городишкам. Новый мэр привлекает лучших архитекторов, появляется музей, один, второй, третий – тот же филиал Гуггенхайма. И за десять лет Бильбао становится главным туристическим городом Испании. Дело не в деньгах. Они появляются, когда в голове есть мозги. Если они шевелятся, если они дают какой-то интеллектуальный проект, ты всегда на это найдешь деньги. Первична всегда идея.

Д. Щ.: Последний вопрос тогда. Если деньги не проблема и важна идейная составляющая, можно тогда подтянуть какой-то бизнес, если да, то какой? Есть ли такой бизнес на территории округа или его нужно притаскивать с федерации.

Т. С.: Я не могу сказать насчет бизнеса, потому что это специфика. Используйте разные продюсерские центры. Где сейчас продюсерский центр с Ириной Ткаченко во главе? Его выдавили, в Югре не нужна классика никакая. Это был продюсерский центр, который организовывал мероприятия, привлекала деньги, окупался и не просил ничего из бюджета.

Все эти городские муниципальные музеи сидят на городском бюджете, но они пытаются сами зарабатывать, особенно галерея «Стерх». Дайте «Стерху» возможность заниматься тем, чем он хочет заниматься. Сколько «Стерх» существует, столько его чиновники бьют по рукам.

Там может быть комбинация интересов. В Европе, например, у любой муниципальной поликлиники или больницы на первых этажах всегда только коммерция – кафе, продажа всякой мелочи, косметики для лица, какие-то лазерные шутки, аптеки.

Д. Щ.: У нас частенько аптеки на первых этажах живут.

Т. С.: Но мы же говорим о маркетинге этого процесса. Как поликлиника будет окупать хотя бы коммунальные расходы, чтобы не тянут эти деньги из бюджета? Вот вам решение – сажайте туда торговые или другие компании, которые работают на целевую группу. То же самое здесь. Естественно, в «Вершине» должен функционировать качественный фуд-корт. Организовывайте коммерческие концерты, коммерческие выставки – пригласите Третьяковку, Эрмитаж. Когда в Сургуте последний раз кто-то ходил на выставку, привезенную из Лувра? Кто-то этим занимается? А вы займитесь и заработайте на этом пару лишних миллионов долларов. Я уверен, что когда возникает сногсшибательная идея, под это деньги можно найти всегда. Делайте выставки из чего хотите. А если говорить «ой, Сургут – это тухлый город», то тогда давайте закроем все и будем ходить в «Купец». И там у нас будет и кино, и театр, и музей среди узбекских орехов.

Д. Щ.: Давайте на этом тогда закончим. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, читайте расшифровки на нашем сайте, подписывайтесь на канал в Telegram. На следующей неделе снова увидимся, снова будем подводить самые разнообразные интересные итоги. До встречи!

Т. С.: Спасибо всем, друзья!