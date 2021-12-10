Когда идти в отпуск в 2022 году, чтобы остаться с прибылью

Самые любимые месяца для отпуска у россиян – это июль и август, а вот в апреле и декабре работники, как показывают опросы, отдыхают реже всего. Эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, подсчитали, в каком месяце в 2022 году выгоднее всего идти в отпуск с финансовой точки зрения.

Стандартный отпуск большинства работников составляет 28 дней. При этом 42% опрошенных признались, что положенного отпуска им недостаточно и хотелось бы больше, еще 3% считают, что отдых может быть и покороче, остальные вполне довольны тем, что есть.

Как правило, наиболее выгодные для отпуска те месяцы, где больше всего рабочих дней. Например, в 2022 году с точки зрения денег наиболее выгодно брать отпуск в августе (23 рабочих дня), а также в марте, сентябре и декабре (по 22 рабочих дня). Наименее выгодно идти в отпуск в январе (16 рабочих дней), в мае (18 рабочих дней) и в феврале (19 рабочих дней).

«Почему именно так? Это связано с особенностями расчета отпускных и зарплаты за отработанные дни. Зарплату за отработанные дни считают так: оклад делят на количество рабочих дней в месяце и умножают на количество отработанных дней. Например, в августе 2022 года 23 рабочих дня, а в январе — 16. Один рабочий день в январе будет стоить дороже, чем в августе. А вот чтобы рассчитать отпускные, выясняют средний дневной заработок — СДЗ. Он считается по календарным, а не рабочим дням. Поэтому обычно СДЗ меньше, чем стоимость рабочего дня. Если совсем просто, что СДЗ - это общая сумма дохода за год, которую делят на 12 (по количеству месяцев в году) и на 29,3 (среднее количество дней в месяце). Полученную сумму умножают на количество дней отпуска. Когда отпуск приходится только на рабочие дни — например, понедельник, вторник и среду, — то за эти три дня человек получает три СДЗ. А из его оклада вычитают три рабочих дня, которые, как правило, стоят дороже», - поясняет юрист hh.ru, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева.

Попробуем посчитать. Предположим, ваш оклад составляет 50 тысяч рублей, а годовой доход вместе с премиями – 700 тысяч. Если вы возьмете в январе 5 дней отпуска с понедельника по пятницу, то ваши отпускные за этот период составят 9 954 рубля, при этом из оклада вычтут 15 625 рублей. Если же пойти в аналогичный отпуск в августе, отпускные составят все те же 9 954 рубля, а из оклада вычтут уже 10 870 рублей. Отметим, что это лишь примерный расчет, так как на финальные цифры влияет то, был ли сотрудник в командировках, на больничном и т.д..

«Часто отпускные оказываются меньше зарплаты. Как я уже пояснила выше, это связано с тем, что при расчете зарплаты за основу берется стоимость одного рабочего дня в конкретный месяц, а в отпускных - средний дневной заработок, который обычно ниже. Чтобы брать отпуск было выгоднее, захватите в его счет выходные: они не отнимают рабочих дней из зарплаты, но входят в расчет отпускных. Так, вопреки стереотипам, брать оплачиваемый отпуск в мае между праздниками выгодно, если в отпуск входят выходные дни. А вот в конце месяца ситуация меняется: отпуск в последние недели мая ударит по кошельку», - добавляет Татьяна Нечаева.

Возьмем все тот же август 2022 года из примера выше. Если ваш отпуск будет длиться семь дней, с понедельника по воскресенье включительно, то отпускные составят уже 13 930 рублей, а из оклада вычтут все те же 10 870 рублей.

В отпускных учитываются все премии за работу (но не учитываются так называемые поощрительные выплаты). Чем больше размер премий в течение года – тем больше и отпускные, так как это напрямую влияет на СДЗ. Однако в расчет СДЗ не входят периоды отпуска, больничного, командировок и других дней, когда сотрудник также получает не обычную зарплату, а средний заработок. Расчет регулируется статьей 139 ТК РФ и Положением об особенностях порядка исчисления средней зарплаты №922.

Кстати, по данным одного из опросов на hh.ru, при планировании отпуска с трудностями обычно не сталкиваются 43% россиян, у остальных так или иначе возникали проблемы. Так, 36% рассказали, что им нельзя уходить в отпуск одновременно с коллегами, 24% - что им просто не на кого оставить работу. 11% опрошенных руководство может не отпустить без определенной причины, а для 12% помехой становится пандемия COVID-19.