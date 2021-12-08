Что означает повышенная реакция Манту у ребенка: разбор от врача-фтизиатра

Ранняя диагностика – одна из самых эффективных мер профилактики и снижения уровня заболеваемости туберкулезом. Именно поэтому ежегодное проведение иммунодиагностики позволяет снизить уровень заболеваемости среди несовершеннолетних и не допустить дальнейшего распространения туберкулеза.

Однако родителей зачастую тревожит реакция на пробу Манту у ребенка. Чем грозят «большие пуговки», а также на другие вопросы о диагностике ответил главный внештатный специалист детский фтизиатр департамента здравоохранения Тюменской области Николай Козлов.

Что это за проба?

Проба Манту – это диагностический тест, направленный на выявление иммунитета после вакцинации против туберкулеза и на определение реакции иммунной системы на внедрение в организм туберкулезных микобактерий.

Внедрение туберкулезных микобактерий (тубинфицирование) – это не активная форма болезни, это латентная инфекция. Реакция Манту не является прививкой – для ее проведения используется не вакцина, а туберкулин. Туберкулин не содержит микробных тел, только отдельные антигены. Если в организм ребенка попала микобактерия туберкулеза, то иммунная система начинает на это реагировать: «узнает» знакомые антигены и «отвечает» на эту встречу, в результате чего и возникает кожная реакция. По ее величине определяют силу поствакцинального иммунитета, а при нарастании чувствительности к туберкулину – начало инфицирования организма микобактериями туберкулеза.

Почему «пуговки» бывают большие?

Отвечая на вопрос о наследовании иммунологических реакций (ответа) на внедрение микробов в организм – наследуются именно сами иммунологические реакции, но не передача возбудителя по наследству. Ведущие врачи-фтизиатры подчеркивают: «большие пуговки» свидетельствуют именно об инфицировании микробом. При неблагоприятном стечении обстоятельств заболевание у лиц с повышенной чувствительностью к туберкулину может протекать тяжелее!

Лечить будут сразу?

Врач-фтизиатр не назначит ребенку противотуберкулезное лечение без проведения дополнительных исследований, чтобы исключить ложноположительные реакции и активные формы туберкулеза: общий анализ крови и мочи, диаскинтест, рентгенография органов грудной клетки. И только в случае подтверждения наличия латентной инфекции (тубинфицирования) будет назначено специализированное лечение, эффект от которого – снижение на 80 % риска формирования активных форм туберкулеза на протяжении всей жизни!

Почему именно проба Манту?

Сегодня проба Манту остается самым доступным средством для обнаружения ранних стадий туберкулеза у детей. А заразиться им можно где угодно: в общественном транспорте, местах массового скопления людей и т.д., так как возбудитель туберкулеза – палочка Коха – очень живуча во внешней среде. В теплых, влажных и темных местах данный микроб способен жить до 7 лет, полгода в земле и не менее 5 месяцев в воде. Реакция Манту у детей своевременно просигналит родителям о наличии или отсутствии заболевания туберкулезом.

Пробу Манту проводят один раз в год всем детям с 12-месячного возраста до 7 лет включительно. Диаскинтест проводят один раз в год всем детям с 8 до 17 лет включительно.

По данным за 9 месяцев 2021 года, в Тюменской области наблюдается рост детской заболеваемости туберкулезом на 30,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (2020 г. – 5,1 на 100 тыс. населения, 2021 г. – 7,3 на 100 тыс.). В возрастной группе до 14 лет за 9 месяцев 2020 г. было выявлено 10 заболевших, в 2021 году – 18. Число подростков 14-17 лет, у которых был впервые обнаружен туберкулез, и в 2020 году, и в 2021 году составило 8 чел.

По материалам пресс-службы

департамента здравоохранения Тюменской области