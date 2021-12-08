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​Пенсионные накопления: новости

Минтруд предложил изменить порядок выплаты пенсий: в чем суть

​Пенсионные накопления: новости
Фото: pixabay.com

5 декабря на главной странице Яндекса появилась информация, что Минтруд предложил изменить порядок выплаты пенсий. Появились и другие похожие сообщения, а за ними вопросы и просьбы прокомментировать.

1. С 1 июля 2022 изменяется порядок оформления заявления на единовременное получение пенсионных накоплений. Подать заявление на выплату можно будет через портал госуслуг, в т.ч. и когда пенсионные накопления находятся в НПФ. О принятом решении также будут уведомлять через госуслуги. Старый порядок подачи заявления сохраняется.

Напомню: единовременная выплата возможна из средств пенсионных накоплений гражданам, у которых они сформированы. Также пенсионные накопления могут быть получены в виде накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты. Формироваться они могут в ПФР или в НПФ, если вы их туда переводили.

Если назначена накопительная пенсия, то получить пенсионные накопления в виде единовременной выплаты не получиться.

2️. Лица, реализовавшие право на получение средств пенсионных накоплений в виде единовременной выплаты, вправе вновь обратиться за ней не ранее чем через пять лет.

Право на единовременную выплату пенсионных накоплений имеют лица:

- у которых нет права на страховую пенсию по старости в связи с отсутствием необходимого стажа работы и ИПК (в возрасте 60 лет муж. и 55 лет жен.).

- размер накопительной пенсии которых при ее назначении составляет 5% и менее по отношению к сумме размера страховой и накопительной пенсии.

3️. С 1 января 2022 пенсионеры смогут получать накопительную пенсию из ПФР в случае, если выплачивающий ее НПФ, прекратил деятельность. Необходимо будет написать заявление в отделение ПФР. Пенсия начнет поступать с 1-го числа месяца, следующего за тем, в котором НПФ в последний раз ее выплатил. Размер выплаты не изменится.

И ещё одна, пока не подтверждённая информация, которая распространяется в сети, о том, что в конце года пенсионеры получат единовременное пособие в размере 15000.

Как реагируете на заголовки новостей о пенсиях? По сути изменения не особо принципиальные, а вот заголовок, о том, что изменили порядок получения пенсии, заставляет биться сердца наших пенсионеров быстрее. Не реагируйте на заголовки!

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08 декабря в 08:17, просмотров: 689, комментариев: 0
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