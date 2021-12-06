Как не отдать мошенникам свой QR-код и почему не стоит пользоваться поддельными документами

Эксперты бьют тревогу: с каждым днем появляются все новые схемы мошенничества с сертификатами о вакцинации. По информации собеседника РБК, две наиболее популярные уловки – приобретение фальшивых кодов, которые ведут на фишинговые страницы, и покупка настоящих матричных кодов у злоумышленников. Как же сохранить себя и свой QR-код в безопасности? Что будет тем, кто использовал поддельный сертификат? Читайте у нас.

Как обезопасить себя от аферистов?

Ведущий эксперт информационной безопасности ИT-компании КРОК Виктор Рыжков предлагает три простых и известных правила:

установить сложный пароль и настроить двухфакторную аутентификацию для доступа на портал госуслуг и в электронную почту;

использовать защитное ПО для мобильных устройств;

не переходить по подозрительным ссылкам.

Проверяющие также должны быть более внимательными и использовать для проверки QR-кодов официальное приложение или сканер с функцией сверки по «белым спискам».

Почему не стоит использовать поддельные QR-коды?

Начнем с того, что при покупке липового сертификата о вакцинации вас могут просто обмануть. И ладно, если дело закончится ушедшими впустую деньгами – ваши паспортные данные останутся у злоумышленника, он их может перепродать, а новый «владелец» будет вас шантажировать и вымогать деньги.

Если человеку каким-то образом удалось подделать документ, но его поймали во время одной из проверок, ему грозит статья 327 УК (наказание варьируется от штрафа в 80 тысяч рублей до ареста на срок до шести месяцев). Присвоение чужого QR-кода, в свою очередь, грозит 13.11 КоАП (штраф для физлиц составляет от 2000 до 6000). При незаконном сборе сведений о вакцинации злоумышленнику грозит штраф до 200 тысяч или лишение свободы до двух лет.