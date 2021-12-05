Артемий Лебедев – для Чебаркуля, радиоактивное хранилище – под Екатеринбургом, а ханты – против производителя водки

Урал почти привык жить по системе QR-кодов. Поэтому все больше «обычных» новостей. Чебаркуль поможет сделать лучше Артемий Лебедев, под Екатеринбургом построят новое хранилище радиоактивных отходов, а депутат Кургана стал героем «Вечернего Урганта». Все подробности – в обзоре siapress.ru.

Привитые «ЭпиВак» тюменцы болели ковидом больше остальных вакцинированных

После введения ограничений в регионе тюменцы стали активнее прививаться от ковида. Уже вакцинировалось около девятисот тысяч жителей Тюменской области. Корреспонденты 72.ru выяснили, какой прививке отдают предпочтение тюменцы и после какой вакцины болеют чаще.

Для жителей нашего региона доступно четыре вида вакцин: «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник V» и «Спутник Лайт». Согласно данным Депздрава, тюменцы активнее всего ставят двухкомпонентный «Спутник V». Его выбрали почти семьсот тысяч тюменцев. Совсем популярностью не пользуется «КовиВак». Эту вакцину поставили всего три с половиной тысячи человек. Процент вакцинированных «ЭпиВакКороной» и заболевших после — самый высокий. Среди почти тридцати тысяч привитых заразилось больше двух тысяч. «Спутник Лайт» поставили около ста восьмидесяти тысяч человек. Заболевших после — чуть больше тысячи. Стоит отметить, что не так давно этот вид вакцины разрешили ставить не всем. Привиться однокомпонентным вариантом можно только переболевшим и тем, кто приходит на ревакцинацию.

Тюменские рестораторы заявили о росте цен после введения QR-кодов

В тюменских ресторанах ожидается рост стоимости блюд. Представители сферы отмечают, что скачок цен — это крайняя мера, которую они стараются отсрочить, поскольку это значительно скажется на потоке клиентов. Однако, по их словам, повсеместное удорожание продуктов и введение системы QR-кодов не оставляют им иного выбора, пишет «РБК-Тюмень».

Исполнительный директор ресторанов «Молодость» и «Счастье живет здесь» рассказала РБК Тюмень о неизбежности повышения цен в сфере общепита в ближайшее время.

«Проблема ценообразования сейчас стоит особенно остро. Мы действительно находимся в заложниках у ситуации, когда стоимость качественного сырья растет с каждой поставкой, а повышение цен может привести к серьезному оттоку гостей. На протяжении года мы сдерживали цены, во всех наших ресторанах. Мы шли осознанно на это и несли потери, но старались удержать стоимость, не снижая качество. На сегодняшний день мы были вынуждены незначительно поднять цену на ряд позиций. Однако, благодаря коррекции концепций заведений, мы смогли удержать свой ценовой сегмент, предложив нашим гостям новое меню. Если говорить в конкретных цифрах, то средняя стоимость блюда составляет менее 400 рублей. Таким образом, мы сохранили средний чек на уровне 1200 рублей, не потеряв ни в объеме порций ни в качестве», — прокомментировала РБК Тюмень Мария Даркова.

Под Екатеринбургом построят новое хранилище для радиоактивных отходов

В Заречном на территории Белоярской атомной электростанции (АЭС) разрешили строить еще одно хранилище для радиоактивных отходов. Соответствующие документы подписали археологи в рамках проведения Госэкспертизы, сообщает 66.ru.

Судя по информации, опубликованной управлением государственной охраны объектов культурного наследия, общая площадь пунктов захоронения отходов — 8,6 гектара. Первый участок занимает 2,6 гектара и представляет собой пустырь, окруженный хозяйственными и офисными зданиями, в центре которого насыпан искусственный холм.

«Почвенные отложения на территории сняты. Лес — частый, преимущественно сосново-березовый — сохранился лишь на периферии участка, судя по всему, он вторичен», — сказано в документе.

Фото: rosenergoatom.ru

На втором участке той же площади стоит четвертый блок АЭС. Третья территория — 3,3 гектара находится около одних из ворот предприятия. Тут есть «наваленные холмы, обломки бетонных плит и заброшенные сооружения».

«Эксперт считает возможным проведение работ на участках «Строительство пункта захоронения промышленных отходов, содержащих техногенные радионуклиды», на Белоярской АЭС», — говорится в заключении.

В ТЦ Екатеринбурга чиновники и Росгвардия устроили облаву на безмасочников

Сотрудники министерства общественной безопасности Свердловской области совместно с Росгвардией проверили соблюдение антиковидных мер в ТЦ Екатеринбурга. Посетители, которые находились там без масок, были оштрафованы, пишет It’smycity.

Очевидцы рассказали, что росгвардейцев с оружием и дубинками видели в «Карнавале» и «Оби». Также с ними в облаве принимали участие люди в гражданском. На посетителей, которые находились в ТЦ без масок, оформили протоколы о нарушениях.

В Росгвардии подтвердили, что занимаются проверкой масочного режима. Правоохранительные органы оказывают поддержку региональному министерству общественной безопасности.

Артемий Лебедев придумает, как привлечь туристов в Чебаркуль

Известный московский дизайнер и блогер Артемий Лебедев займется развитием туристической привлекательности Южного Урала. Пост о встрече с Лебедевым выложил на своей странице в Instagram губернатор Алексей Текслер, передает «Южноуральская панорама».

«Заезжал в гости Артемий Лебедев. Попросил Артемия и его коллег подключиться к айдентике и городской среде Чебаркуля, Челябинска и других наших городов. Следите за новостями», — написал глава региона.

В частности, в Чебаркуле есть несколько интересных проектов, которые планируют реализовать в ближайшее время. В одном из них могут обыграть историю с падением челябинского метеорита, самый крупный фрагмент которого нашли именно на дне озера Чебаркуль.

«У города не хватает компетенций, чтобы качественно реализовать все проекты. Здесь необходим совсем другой уровень, который понравился бы не только жителям Чебаркуля и региона, но и гостям со всей страны, — отметил заместитель губернатора Станислав Мошаров. — У муниципалитета есть все шансы стать одной из ключевых туристических точек притяжения на Южном Урале».

Проекты благоустройства Чебаркуля команда Артемия Лебедева представила Алексею Текслеру. Сейчас дизайнер вместе с коллегами находится на Южном Урале. Под руководством москвичей планируется преобразить несколько общественных пространств. В их числе, к примеру, два городских парка и набережная.

Депутата Курганской гордумы Артёма Исламова показали в программе «Вечерний Ургант»

В выпуске программы «Вечерний Ургант» показали фото со страницы депутата Курганской городской думы Артёма Исламова, пишет 45.ru. Поводом стали фотографии, которые народный избранник разместил у себя на странице во «ВКонтакте» — «пользователи заподозрили его в использовании фотошопа».

Изначально фото было выложено в записи от 30 ноября — Исламов рассказывал про появление на его округе новой детской площадки.

Фото: vk.com/artemislamow

Но на фото фигура Исламова смотрелась неестественно. Подписчики посчитали, что изображение депутата наложили на фото детской площадки, а сам он туда не приезжал. После шумихи в СМИ пользователи стали соревноваться в остроумии, придумывая новые мемы с депутатом, а сам Артём Исламов прокомментировал собственное фото более реалистичными снимками из того же двора.

— Этот двор посещаю часто, а для тех, кто сомневается, есть не самые удачные, но множество фотографий, — подписал их депутат.

Активисты требуют убрать слово «ханты» из названия водки

В Салехарде местная общественная организация «Национально-культурная автономия хантов «Пулнгават» обратилась с открытым письмом к акционерному обществу «Московский завод «Кристалл» и к торговой сети «Красное и белое» с требованием прекратить использование слова «Ханты» и национального орнамента в названии водки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили представители общественной организации.

Текст обращения НКАХ «Пулнгават»

«Мы, представители народа ханты, тщательно оберегаем свою исконную культуру, традицию и обычаи в заботе о подрастающем поколении, популяризируем здоровый образ жизни и считаем недопустимым распространение продукции с использованием слова «Ханты» в наименовании алкогольного напитка, который носит оскорбительный подтекст для народа ханты и формирует негативное представление и отношение к народу. Использование на этикетке национальных орнаментов недопустимо, так как для народа они несут сакральный характер. Использование национальных орнаментов на этикетке национальных орнаментов наносит оскорбление представителям народа ханты», — говорится в обращении.

Отмечается, что национально-культурная автономия хантов «Пулнгават» возмущена действиями завода-изготовителя водки и расценивают указание в наименовании продукции слова «ханты» как «унижение национального достоинства»