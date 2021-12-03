Почему в России отменяют концерты, а артисты уезжают из страны

В России не первый год разворачивается война между «праведными» активистами и провокационными (и не очень) артистами. Общественники жалуются, что творчество того или иного артиста негативно сказывается на молодежи, разрушает институт семьи и брака или кого-нибудь оскорбляет. Только кляузами дело не ограничивается. Они требуют отменить не только выступления, но и предлагают наказать «неугодных». Какие артисты попали под каток активистов и почему – в обзоре siapress.ru.

Лейбл «RhymesMusic» – Элджей и Моргенштерн

Общественники регулярно требуют отменить концерты исполнителей Элджея и Моргенштерна. Особенно негодуют родители. Они не поддерживают то, что артисты используют в своих песнях мат, а также открыто пропагандируют запрещенные вещества и аморальный образ жизни. Как рассказывает «Царьград», в этом году активисты добились отмены концертов рэпера Моргенштерна в десяти городах России.

В ноябре на лейбл «Rhymes Music» составили протокол из-за «пропаганды наркотиков» в песнях артистов. Ему грозит от одного до полутора миллионов рублей, либо приостановление деятельности на срок до 90 суток. В частности, правоохранителей привлекли композиции «Виски на завтрак» Моргенштерна и «Hello Kitty» Элджея. Сообщается, что артисты покидают Россию. Так, Элджея заметили возле иммиграционного центра на Кипре. Адвокат Моргенштерна не смог подтвердить отъезд рэпера из страны, сообщают «360».

Комик Идрак Мирзализаде

Участник юмористической программы «Разгоны» на Ютуб-канале «Stand-Up Club #1» Идрак Мирзализаде рассказал шутку о сложностях, с которыми сталкиваются люди неславянской внешности при аренде жилья. В том числе он затронул и русских, что им крайне не понравилось. Однако, дело не закончилось на негативных комментариях. Сначала житель Пензы вышел на одиночный пикет с фотографией Идрака Мирзализаде и словами «Враг русского народа», а позже двое мужчин избили его и потребовали извинений. Апогеем стали 10 суток административного ареста за разжигание межнациональной розни. Прокуратура Москвы, как сообщают «РИА Новости», провела исследование выступления комика и сделала вывод, что в шутке имеются «лингвистические и психологические признаки унижения группы лиц, выделенной по национальному признаку, а также пропаганды ее неполноценности». Позже МВД России приняло решение о нежелательности пребывания иностранного гражданина Идрака Мирзализаде на территории страны.

Комик Александр Долгополов

Еще один стендап-комик Александр Долгополов покинул Россию из-за проверок полицией его творчества в 2020 году. Как рассказывала «Газета.ru» на него подали заявление об оскорблении чувств верующих. После этого продажа билетов на ближайшие выступления артиста была отменена. «Два года назад на меня охотились деревенские гопники, теперь охоту открывает целое государство, вау!» – писал в соцсетях Долгополов. Впоследствии комик временно уехал в Израиль.

Группа Little Big

Провокационная группа Little Big, которая должна была представить Россию на конкурсе «Евровидение-2020» также вызывала негодование среди общественников разных регионов. Так, в 2019 году их концерт пытались отменить в Калининграде. Боксер и руководитель благотворительного фонда Сергей Горохов в своем профиле в Instagram представил разбор песен группы, добавляя, что «эти нелюди, убивают, растлевают, пропагандируют насилие, мат, пошлость, убийство!» В итоге выступление отменили, сообщает «Новый Калининград».

Певец Егор Крид

Концерт Егора Крида в Сургуте отменяли и переносили несколько раз. Сначала общественный деятель и член организации «Работающая молодежь Сибири» Денис Ханьжин выступил со следующим предложением в своем видео-блоге: «Призываем все родительские сообщества, общественные и религиозные организации, военно-патриотические и спортивные клубы города Сургута присоединиться к общегородскому бойкоту концертов данных рэп-исполнителей». В ролике говорится о вышеназванном Элджее и Егоре Криде, концерт которого был запланирован в Ледовом дворце спорта 19 декабря 2019 года. По словам активиста, певцы пропагандируют употребление алкоголя, наркотиков, нецензурную брань, развратное и насильственное поведение, нарушая тем самым закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Позже площадка Ледового отказала в проведении концерта из-за невозможности подготовить «паспорт безопасности массового мероприятия». Выступление должно было состояться в РК «Вавилоне», но и с этим тоже не повезло. Однако, сургутянам так и не удалось выяснить причину отмены концерта.

Кроме того, сегодня стало известно, что в Сургуте перенесли концерт рэперши Инстасамки и рэпера Moneyken